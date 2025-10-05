Lo que necesitas saber:

McLaren llegó a diez títulos de constructores y es el segundo equipo con más títulos por equipo

George Russell ganó el Gran Premio de Singapur, que nos dejó una carrera lineal y que solo aportó una lucha entre Max Verstappen y Lando Norris por el segundo lugar, en la parte final de la competencia. Al final, Max mantuvo el segundo sitio y redujo a 63 unidades la diferencia con Oscar Piastri en el campeonato de pilotos, cuando nos quedan seis Grandes Premios para finalizar la temporada.

McLaren se coronó como campeón de constructores por segunda temporada consecutiva y décima en su historia. Con esto, el equipo británico se convierte en el segundo equipo con más campeonatos en la historia de Fórmula 1, solo detrás de Ferrari, que tiene 16. Williams es el tercero con nueve. 

Podio del Gran Premio de Singapur
Top 10 del Gran Premio de Singapur

  1. George Russell
  2. Max Verstappen
  3. Lando Norris
  4. Oscar Piastri
  5. Charles Leclerc
  6. Kimi Antonelli
  7. Fernando Alonso
  8. Lewis Hamilton
  9. Oliver Bearman
  10. Isack Hadjar
Max Verstappen sufrió con el RB21 en Singapur
Contacto entre Lando Norris y Oscar Piastri

De las pocas cosas que nos dejó el Gran Premio de Singapur quedó el contacto entre Lando Norris y Oscar Piastri durante la primera vuelta. El británico movió mejor en la largada y se emparejó con Piastri, quien había iniciado en el tercer puesto.

Ambos McLaren tuvieron un contacto leve en el cual Norris salió ganando, pues le arrebató la posición al australiano. Esta vez no hubo órdenes de equipo para un intercambio de posiciones, así que fue otro día complicado para Piastri, quien además tuvo una mala parada en pits, de cinco segundos, que lo dejó fuera de la pelea por el podio.

Oscar Piastri vs Lando Norris
Lewis Hamilton, sancionado con cinco segundos

Lewis Hamilton cruzó la meta en el séptimo lugar, sin embargo, después de la carrera recibió una penalización de cinco segundos por haber abandonado los límites de pista en varias ocasiones por un problema en los frenos.

Fernando Alonso denunció este hecho por la radio y en entrevistas posteriores y finalmente el británico de Ferrari cayó al octavo puesto, mientras que Alonso subió al séptimo.

“Lewis Hamilton ha recibido una penalización de cinco segundos, cayendo del P7 al P8 en el orden de llegada. Hamilton fue declarado culpable de abandonar la pista sin motivo justificable varias veces mientras solucionaba un problema de frenos”, publicó Fórmula 1.

¿Cómo queda el campeonato de pilotos?

Oscar Piastri se mantiene como líder del campeonato de pilotos con 336 puntos y tiene una ventaja de 22 unidades sobre Lando Norris, quien es segundo en la clasificación, y 63 sobre Max Verstappen, por lo cual se mantiene como favorito para ganar el campeonato.

Piastri suma tres Grandes Premios sin triunfo y dos sin entrar en el podio. El siguiente Gran Premio de Fórmula 1 es el de Estados Unidos.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos
1 O. Piastri McLaren 336
2 L. Norris McLaren 314
3 M. Verstappen Red Bull 273
4 G. Russell Mercedes 237
5 C. Leclerc Ferrari 175

