Lo que necesitas saber:
Oscar Piastri es líder del campeonato de pilotos con 324 puntos
Si McLaren pudiera elegir al campeón de esta temporada, elegiría al británico Lando Norris… o al menos ese es el pensamiento del antiguo líder de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien reprobó al equipo británico, que benefició a Norris en el Gran Premio de Italia con una orden de equipo, en la cual pidieron a Oscar Piastri ceder su segundo lugar para compensar una mala parada en pits que habría dejado a Lando 37 puntos por debajo de Oscar en el campeonato de pilotos.
Ecclestone consideró que fue injusta la orden de intercambiar posiciones, pero además señaló que el discurso de McLaren no va de la mano con los hechos después de aquella controvertida orden, derivada de un error que forma parte esencial del automovilismo.
ICYMI, here's what happened with McLaren towards the end of the race #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/rnRMl6J1xs— Formula 1 (@F1) September 7, 2025
Ecclestone: En McLaren prefieren a Lando Norris campeón
“Ellos siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No. Empiezo a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado Lando Norris”, manifestó Ecclestone, de acuerdo con Motorsport.
“Errores como las paradas en boxes fallidas o los daños en el motor y las roturas de suspensión se han vuelto más raros, pero forman parte del deporte”, manifestó el empresario británico.
McLaren en realidad no beneficia a Lando Norris… al menos en las paradas en pits
Pese a que las órdenes de equipo parecieron beneficiar a Lando Norris esta ocasión en Monza, en realidad a quien han beneficiado en esta temporada en McLaren es a Oscar Piastri, al menos en las paradas en pits, en las cuales los mecánicos han sido más rápidos en cinco Austria, Bélgica, Países Bajos e Italia.
|Gran Premio
|Paradas de Piastri
|Paradas de Norris
|Austria
|2:10
|2:50
|Bélgica
|2:90
|3:57
|Países Bajos
|2.69
|2.83
|Países Bajos (2)
|2.83
|4.83
|Italia
|1.91
|5.87
En estas cinco paradas que mencionó ‘Chacho’ López en ‘GP Insiders’, le hicieron perder cerca de cinco segundos a Lando Norris respecto a Oscar Piastri, sin embargo, el periodista de Fox Sports expresó una petición, que dejen competir a los dos pilotos y que McLaren deje de intervenir en beneficio de uno u otro piloto: “El campeonato mundial de Fórmula 1 se debe definir sin tanta intervención de McLaren como equipo”.