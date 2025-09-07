Lo que necesitas saber: Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos con una diferencia de 31 puntos sobre Lando Norris

Lando Norris quedó insatisfecho por la forma en la cual obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de Italia, al igual que muchos aficionados de Fórmula 1: “No es como quiero que pasen las cosas”. McLaren dio órdenes de equipo para beneficiar al volante británico cuando éste cayó al tercer puesto tras un error en su última parada en pits, lo cual ha despertado controversia y un rechazo generalizado contra las ‘Papaya Rules’.

Contexto del GP de Italia

A seis vueltas del final de la carrera en Monza, cuando Lando Norris trataba de competirle el triunfo a Max Verstappen, recibió el llamado para entrar a pits. Lando se encontraba delante de su coequipero, Oscar Piastri, sin embargo, un error del mecánico del neumático delantero izquierdo, que no ajustó bien las tuercas y tardó en darse cuenta de ello, provocó que Norris cayera al tercer sitio, detrás de Piastri.

Vueltas después, Piastri recibió la orden de dejar pasar a Norris, aunque hizo saber su descontento, acató la orden y finalmente Lando finalizó en el segundo lugar, lo cual ha dejado una sensación de molestia generalizada (hasta Paty Cantú le escribió un tuit a McLaren toda encanijada JAJAJA).

ICYMI, here's what happened with McLaren towards the end of the race #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/rnRMl6J1xs — Formula 1 (@F1) September 7, 2025

La lenta parada de Lando Norris en Monza / Getty

¿Por qué McLaren benefició a Lando Norris?

Si Oscar Piastri no hubiera recibido la orden de dejar pasar a Norris, habría finalizado segundo y tendría una ventaja de 37 puntos en el campeonato de pilotos. Sin embargo, con Lando en el segundo lugar, la ventaja se redujo a 31 unidades. Dicho de otra manera, McLaren jugó en contra de su propio piloto que es líder y máximo candidato al título de esta temporada, para rescatar a Norris.

Andrea Stella, director del equipo, apeló a los valores de la escudería para hacer este movimiento y minimizar el error del mecánico en la parada de Lando a la vez que explicó que nunca estuvo en planes que Piastri le ganara a Norris, así que por esa situación se ordenó el cambio de posiciones.

“Cuando comenzamos la secuencia de las paradas en pits, empezamos metiendo a Oscar primero, pero con la clara intención de no modificar las posiciones. Tuvimos una parada de boxes lenta, pero como teníamos la secuencia con Oscar primero y luego la parada de boxes lenta, pensamos que lo primero era regresar a las posiciones que teníamos antes de la parada… demostramos una vez más los valores y principios que tenemos en McLaren”, manifestó Stella.

Andrea Stella GP de Italia / Getty

Piastri quiere discutir la decisión de McLaren

Naturalmente Oscar Piastri fue cuestionado sobre este tema y aunque aseguró en un inicio que, por rendimiento general, lo justo era que Lando Norris conservara ese segundo lugar en la carrera, sin embargo manifestó que debe discutir con el equipo.

“Hubieron razones claramente válidas para regresar la posición. Lando clasificó delante y estuvo delante toda la carrera, así que lo entiendo. Solo hay algunas cosas que tenemos que discutir”, dejo al final de la carrera.

Oscar Piastri después del GP de Italia

Lando Norris: “Sé que no se ve bien”

Cuando subió al podio para recibir el trofeo del segundo lugar, Lando Norris fue abucheado por los Tifosi. Y tal vez no fueron abucheos contra él directamente, sino a la forma en la que venció a su compañero, por lo cual aceptó que estas maniobras no se ven bien.

“No quiero ganar, ni ser segundo, ni tercero o lo que sea de esta manera. Pero es lo más justo. Y si yo estuviera detrás y Oscar tuviera la misma suerte, tendría que ceder mi puesto, porque no es culpa mía, ni de Oscar. Fue un error de equipo, que pasa de vez en cuando, y me costó. Así que sé que no se ve bien, pero es lo más justo para un piloto contra otro. Y así es como el equipo quiere jugar, y creo que es lo más justo”, manifestó.