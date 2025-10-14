Lo que necesitas saber: El muro de honor del deporte motor se inauguró en el marco del Gran Premio de México del 2022

El ex piloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo son los nuevos integrantes del muro de honor del deporte motor y ya son 26 las personalidades que conforman este espacio, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tomás López Rocha pasó a la historia del deporte motor al ser uno de los primeros campeones internacionales en la categoría IMSA, en Estados Unidos, mientras que Gustavo del Campo es mejor conocido por su papel como jefe del equipo Fernández Racing Team.

Los nuevos integrantes del muro de honor / Cortesía México GP

Integrantes del muro de honor 2025

Los dos nuevos integrantes recibieron su estrella conmemorativa y portaron el saco verde, distintivos que los reconocen como miembros del muro de honor.

“Es un día especial, me siento muy agradecido y honrado por esta distinción”, dijo Tomás López, quien recordó a su padre, Salvador, como el impulsor de su carrera. “Mi padre participó en las primeras cinco carreras panamericanas originales. Nací en noviembre de 1953 y en casa siempre había autos, mecánicos y motores. Gracias papá, esto es por tu culpa”.

Gustavo del Campo es ingeniero y fue jefe del Fernandez Racing Team, el equipo de Adrián Fernández, quien estuvo presente en la ceremonia. “Los mexicanos somos unos chingones”, mencionó en su turno al micrófono en referencia a que nuestro país no sólo ha dado pilotos importantes, sino también ingenieros, mecánicos y dirigentes.

Muro de honor

¿Quiénes están en el muro de honor del deporte motor de México?

La primera generación del muro de honor se dio a conocer en 2022 y se compuso por 19 personalidades, entre ellos los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, Héctor Rebaque, Moisés Solana, Jo Ramírez, Michel Jordain Sr. y Adrián Fernández, entre otros. Desde entonces, cada año se agregan dos personalidades más.