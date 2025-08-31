Lo que necesitas saber:

Pato O'Ward terminó segundo en el campeonato de pilotos de la IndyCar

Pato O’Ward estaba liderando la última carrera de la temporada de la IndyCar, en el óvalo de Nashville, cuando reventó uno de los neumáticos de su Arrow McLaren y se fue directo al muro de contención, por lo cual cerró el año en esta categoría con un frustrante abandono.

El piloto mexicano estaba haciendo un carrerón después de haber largado desde la pole position y se encaminaba a un triunfo o por lo menos a un podio, sin embargo el mexicano terminó frustrado.

Así fue el choque de Pato O'Ward en Nashville
Así fue el choque de Pato O’Ward en Nashville

El accidente que dejó fuera a Pato O’Ward en Nashville

Pato O’Ward perdió el control de su auto cerca de la mitad de la carrera cuando uno de los neumáticos se reventó. El mexicano no pudo hacer nada para corregir el auto y las imágenes muestran como tenía el volante girado hacia izquierda, para evitar el muro, pero el auto ya no respondió.

Es uno de los peores sentimientos, me siento mal por el equipo porque veníamos haciendo todo bien. Es una lástima terminar así”, indicó el piloto mexicano.

La carrera fue ganada por Josef Newgarden, mientras que Alex Palou y Scott McLaughlin finalizaron segundo y tercero, respectivamente.

Pato O’Ward cierra un temporadón

Pato cerró la temporada de IndyCar con dos triunfos y seis podio, así como tres pole positions, con lo cual conquistó el subcampeonato de la temporada, por primera vez con más de 500 puntos en la clasificación.

Pato O'Ward, subcampeón de la Indycar 2025
Pato O’Ward, subcampeón de la Indycar 2025

A partir de ahora, Pato se unirá al equipo McLaren de Fórmula 1 como piloto reserva y está confirmado para girar en el Gran Premio de México durante la primera sesión de calificación.

