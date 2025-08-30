Lo que necesitas saber: El mexicano Salvador de Alba Jr., también se llevó la Pole Position, pero en la Indy NXT.

Pato O’Ward saldrá desde la Pole Position en la carrera de Nashville de la IndyCar. El regiomontano cierra la temporada de 2025 con dos poles en el bolsillo, la primera la consiguió en Thermal Club. En Portland también salió primero, pero en aquella ocasión fue por una sanción contra Christian Lundgaard.

McLaren brilló en las sesiones de clasificación de Fórmula 1 y de IndyCar. Oscar Piastri se llevó la Pole del Gran Premio de Países Bajos y Pato O’Ward en Nashville. Simplemente el dominio papaya.

Pato O’Ward, piloto mexicano / Desde el Paddock

Pole Position de Pato O’Ward en Nashville

Pato O’Ward quiere cerrar su mejor temporada en la IndyCar con una victoria. Ya amarró el subcampeonato, superó su marcar personal, y ahora, marcó el mejor tiempo de la qualy de Nashville.

“Nunca he ganado desde la Pole en una carrera en óvalo, ese es mi objetivo para mañana”. Dijo Patito después de la qualy.

Arrow McLaren brilló en el superspeedway, además de la pole de Pato, Christian Lundgaard consiguió el tercer lugar en la parrilla de salida, mientras que, Nolan Siegel saldrá en séptimo puesto. Sus tres pilotos, se metieron al top ten.

La carrera será el domingo 31 de agosto a las 12:00 hrs. La transmisión será por Disney+.

Parrilla de salida de la carrera en Nashville de la IndyCar

Pato O’Ward David Malukas Christian Lundgaard Alex Palou Scott Dixon Josef Newgarden Nolan Siegel Scott Mclaughlin Callum Ilott Kyffin Simpson

Resultados de Pato O’Ward en la IndyCar 2025

Fecha Carrera Calificación Resultado 1 St. Petersburgo 23 11 2 Thermal Club 1 2 3 Long Beach 9 13 4 Alabama 8 6 5 GP Indianapolis 8 2 6 Indy 500 3 3 7 Detroit 18 7 8 Illinois 3 2 9 Road America 11 17 10 Mid-Ohio 15 5 11 Iowa 1 5 1 12 Iowa 2 9 5 13 Toronto 10 1 14 Laguna Seca 2 4 15 Portland 1 25 16 Nashville 1 –

Salvador de Alba Jr se lleva la Pole en Indy NXT

Pato no fue el único mexicano en conquistar la Pole en Nashville, Salvador de Alba Jr., también se llevó la posición de honor, pero en la Indy NXT. Los cohetes mexas marcan el ritmo en la Indy.