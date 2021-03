Pura estrella: 10 actores que no recordabas que aparecieron en ‘The Office’

Sin duda, a la hora de hablar de las series más relevantes de los últimos años, inevitablemente tendríamos que mencionar a The Office. Durante nueve temporadas, 188 episodios, un montón de papel vendido y situaciones divertidas, nos atrapó por completo la caótica y peculiar vida de los empleados de Dunder Mifflin, y aunque muchos lo nieguen, genuinamente se ganaron por completo el corazón de millones de televidentes en todo el mundo.

Y es que es imposible no querer a personajes como Michael Scott, quien a pesar de demostrar todo el tiempo que no era la persona indiciada para dirigir la compañía, nos enseñaba por qué se encontraba en ese lugar. Y ni qué decir de la historia de amor de Jim Halpert y Pam Beesly, o el buen Dwight Schrute y su obsesivo amor por el trabajo y las remolachas. No había manera de no engancharte con lo que pasaba dentro y fuera de esa oficina.

‘The Office’ tuvo apariciones sorpresa

En 2013 se transmitió el último episodio de The Office y desde entonces hemos buscando llenar el vacío emocional que nos dejó con otras series. Pero siendo muy honestos, aunque nos clavemos viendo lo que las plataformas de streaming tienen para ofrecernos en este momento, de vez en cuando e inevitablemente regresamos a Scranton, Pensilvania para checar una vez más las locas aventuras de todos estos singulares empleados.

A pesar de que al reparto no le hacía falta nada, de repente los productores nos sorprendieron con la aparición de algunos invitados especiales. Entre ellos tenemos un montón de actores que ahora son sumamente reconocidos dentro de la industria cinematográfica pero que cuando participaron en la serie aún no llamaban tanto la atención, y hoy queremos recordar a 10 figuras de Hollywood que estuvieron en Dundler Mifflin.

Randall Park

Puede que recientemente recuerdes a Randall Park por interpretar al agente Jimmy Woo en el MCU. Sin embargo, antes de verlo en WandaVision y en Ant-Man and The Wasp, tuvo un cameo en The Office como un actor llamado Steve, específicamente cuando Jim –en una de las típicas bromas que le hacía a Dwight– lo contrata en el tercer episodio de la novena temporada para hacerse pasar como su versión asiática.

Y para que las cosa fuera más creíble, le da la contraseña de su teléfono y hasta besa a Pam. Por supuesto que ante todo esto, Dwight decide ponerlo a prueba preguntándole sobre sus ventas, pero lo único que logra el personaje de Randall es que el señor Schrute se saque de onda. ¿A poco no fue una de la mejores bromas de toda la serie?

Jack Black

Aunque no lo vimos interactuando directamente con todos los empleados de Dunder Mifflin, Jack Black apareció en The Office. En los episodios 14 y 15 de la quita temporada y luego del caótico simulacro contra incendios de Dwight, Andy, Jim y Pam ven en el trabajo una película descargada ilegalmente protagonizada por Sam (Black), y para añadirle más estrellas a este extraño cameo, aparece junto a Jessica Alba y Cloris Leachman –la abuelita de Malcolm el de en medio–.

La cinta es completamente bizarra, pues luego de visitar la casa de la abuela, el personaje de Jack abandona a su novia (Alba) y termina enamorado de la señora. Quizá nos hubiera encantando verlo interactuando con Michael Scott y compañía, pero al menos participó en esta serie que tanto queremos.

Evan Peters

Evan Peters no era tan conocido en 2010, es por eso que para muchos pasó desapercibido cuando apareció en el primer episodio de la séptima temporada de The Office. En esa ocasión interpretó a Luke Cooper, el hijo de la media hermana de Michael Scott, que llega para ayudar en la oficina como mensajero, pero luego de hacer un trabajo terrible y sacar de quicio a todos, renuncia después de que Michael le da unas nalgadas frente a los demás empleados.

Años más tarde, Peter saltó a la fama con su participación en American Horror Story, Kick Ass y dando vida a Quicksilver en X-Men. Sin embargo, nunca olvidará que el mero mero de Dundler Mifflin Scranton lo dejó en ridículo intentando que aprendiera a ser profesional.

Stephen Colbert

A pesar de que en 2012 tenía cierta fama por su trabajo como guionista y por personajes muy pequeños en distintos programas de televisión, muchos conocieron a Stephen Colbert por The Office. Durante el quinto episodio de la novena temporada interpretó a un personaje llamado Broccoli Rob, un viejo enemigo de Andy Bernard con el que tuvo problemas cuando ambos estaban en el grupo universitario a capella, Here Comes Treble.

Las cosas se salen de control cuando Andy se da cuenta de que Broccoli Rob se robó algunos de sus logros y hasta historias. Años más tarde, Colbert es uno de los presentadores más importantes de Estados Unidos, pero hubiera estado increíble que su papel no se hubiera limitado a verlo en la serie dentro de una videollamada.

Idris Elba

Durante la quinta temporada de The Office, muchas cosas pasaron, pues llegó Charles Miner, que fue interpretado por Idris Elba, para intentar poner orden en Scranton. Durante siete episodios fue el nuevo vicepresidente de la región noroeste de la compañía, y aunque en un inicio se presentaba como una persona amable, termina chocando con Michael y los empleados, especialmente con el mismísimo Jim Halpert.

Las cosas se pusieron tan tensas entre ambos, que Michael decidió renunciar para iniciar su propia compañía de papel –que por cierto, y como era de esperarse, no salió como él creía–. Aunque Idris ganó fama por su papel de ‘Stringer’ Bell en The Wire, después de este momento su carrera despegó, tanto así que se convirtió en uno de los actores más importantes y reconocidos del mundo.

Will Ferrell

Sin duda, la séptima temporada marcó un antes y después en The Office. Con la salida de Steve Carell del reparto y la obvia partida de Michael Scott para vivir en Denver junto a Holly, comenzaron a buscar a su remplazo y encontraron en Will Ferrell una excelente opción para intentar llenar ese enorme vacío. Ferrell interpretó a Deangelo Vickers, quien al principio dejó impresionados a todos pero no tardó en demostrar que no era tan diferente a Michael.

Aunque solamente vimos a Deangelo por unos cuantos episodios, la breve participación de Will en la serie siempre nos deja una buena sonrisa con algunos momentos que recordamos, como cuando intentó ser el anfitrión de los Dundies, el pleito que traía con Dwight y la lesión que lo obligó a renunciar a Dunder Mifflin.

Ken Jeong

En estos momentos, Ken Jeong es famoso por su papel de Leslie Chow en The Hangover y el Señor Chang en Community, apareció por unos cuantos segundos en The Office. Si tienen buena memoria, se acordarán que en la segunda temporada de la serie, Michael Scott estaba inscrito en un grupo de improvisación, y ahí se encontraba Bill, un sujeto al que el jefe de Dundler Mifflin Scranton sacó por completo de sus casillas con sus actuaciones.

No hay mucho que decir, después de esto la carrera de Ken despegó y lo llevó a interpretar a personajes más relevantes, pero siempre quedará evidencia que apareció en The Office cuando aún no le daban una gran oportunidad en la televisión.

Bob Odenkirk

En la novena y última temporada de The Office, las cosas estaban cambiando para nuestros protagonistas. Hablando específicamente de Jim y Pam, tenían muchos problemas porque su relación estaba al borde del colapso y Jim quería que toda la familia se mudara con él a Filadelfia. Es por eso que Pam decidió buscar un trabajo en dicha ciudad y ahí se encontró con Mark –interpretado por Bob Odenkirk–, quien le hizo una entrevista de trabajo peculiar.

Después de todo, resultó que Mark era igualito a Michael Scott, pero ella prefirió no volver a esa empresa. Sobra decir que en aquel momento, Odenkirk ya había aparecido como Saul Goodman en Breaking Bad, pero nadie imaginaba que años más tarde sería el protagonista de Better Call Saul y sobre todo, que su carrera se elevaría como la espuma.

Amy Adams

Justo cuando la serie iba empezando en 2005, contaron con la aparición de una joven actriz que en ese momento buscaba hacerse de un nombre dentro de la industria, Amy Adams. En aquel momento dio vida a Katy, una chica que llega a Dundler Mifflin para vender bolsas y a la que Michael Scott luego luego intenta conquistar. Sin embargo, el jefe no contaba con que Jim Halpert se la bajaría e iniciaría una relación con ella.

Su participación solamente duró tres episodios, pero después de esto logró obtener papeles sumamente importantes en películas como Arrival, American Hustle, Encantada, Big Eyes, La Duda, Nocturnal Animals, The Fighter y muchas más, y ganándose el respeto de Hollywood. Y sí, puede que aún no se haya llevado un Oscar –que por cierto, lo merece–, pero nosotros le damos un Dundie por ser la actriz invitada que más sobresalió después de The Office.

Jim Carrey

Este sin duda fue uno de los cameos más raros pero sorpresivos que nos dio The Office en toda su historia. Después de que Deangelo Vickers (Will Ferrell) dejara el puesto de gerente regional de la empresa, Jim, Toby y Gabe comenzaron a buscar candidatos para cubrir ese lugar. Recibieron un montón de propuestas, entre ellas estuvo la de David Brent, el protagonista de la versión original de la serie interpretado por el gran Ricky Gervais.

Sin embargo, de entre todas las personas que se presentaron para ser el nuevo jefe de Dundler Mifflin Scranton, llamó la atención un tipo extraño que se empeña en tener unas vacaciones en Finger Lakes. Ese hombre era el mismísimo Jim Carrey y aunque solamente estuvo junto a todos estos personajes durante unos segundos, nos regalo uno de los momentos más épicos que vimos durante todas las temporadas.