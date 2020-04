10 capítulos que te prepararán para la cuarta parte de ‘La Casa de Papel’

Estamos a tan solo unos días de que llegue a nuestras vidas la cuarta parte de La Casa de Papel, la popular producción española que se ha convertido en todo un fenómeno en el mundo. Sorpresivamente Netflix le apostó a esta historia llena de mucha acción e intriga, y vaya que fue un gran acierto, pues es una de las series más populares dentro de la plataforma y creando expectativa por ver de nuevo a personajes como El Profesor, Tokio, Denver y más.

Hace casi un año, el gigante del streaming estrenó la tercera parte de esta historia, que la verdad nos dejó picados por saber qué es lo que pasará con Nairobi, Raquel Murillo –o Lisboa para los cuates– y todo el equipo de atracadores, pues ahora sí se las verán negras con el enorme plan que la policía española ahora comandada por la inspectora Alicia Sierra tiene para frustrar un robo aún más grande que el anterior.

Sabemos que por acá tenemos fans de hueso colorado que se saben de memoria y por el nombre cada uno de los capítulos, pero si nunca has visto La Casa de Papel pero tienes ganas de entrarle la nueva temporada, por acá te dejamos una guía con 10 capítulos que debes ver para agarrarle la onda y llegar fresco para el estreno este 3 de abril. Para fines prácticos pusimos el episodio que corresponde dentro de Netflix, para que no se nos hagan bolas y puedan aventárselos sin tantas complicaciones.

Efectuar lo acordado

Parte 1 – Capítulo 1

Este fue el capítulo que lo inició todo y es prácticamente la esencia de La Casa de Papel. Fue aquí donde conocimos al Profesor y su enorme plan para llevar a cabo el atraco mejor pensado en la historia a la Fábrica de Moneda y Timbre de España. Y por supuesto que no nos podemos olvidar del momento en que recluta a ocho peligrosos delincuentes que cambiaron sus nombres de pila por los de ciudades del mundo: Tokyo, Río, Berlín, Nairobi, Helsinki, Moscú, Denver y Oslo, que más tarde se volverían entrañables y artifices de todos y cada uno de los movimientos de El Profesor

Después de cinco meses aprendiendo las reglas, como no generar relaciones de afecto entre ellos, así como cada posible variable a tomar en cuenta, el grupo pone en marcha el plan y logra entrar a la Fábrica con monos rojos y máscaras de Salvador Dalí, reteniendo a un gran número de rehenes, entre ellos Alison Parker, la hija del embajador británico en España, que sería la moneda de cambio para negociar con el gobierno.

Caballo de Troya

Parte 1 – Capítulo 4

El plan comienza a rendir frutos, la policía española hiere de un disparo y sin querer a un rehén al confundirlo con un atracador, el director de la Fábrica, Arturo Román, es por eso que la inspectora Raquel Murillo decide mover sus primeras piezas. Tras todo esto El Profesor negocia con ella para que un grupo de cirujanos entre al edificio y lo atiendan, pero dentro de los médicos se encontraba el subinspector, Ángel Rubio, quien se hace pasar por enfermero pero termina con un micrófono en los lentes que le dará chance a todo el equipo de saber qué es lo que planean hacer, un caballo de Troya moderno.

Mientras todo esto pasaba, un equipo de inteligencia intenta entrar a la Fábrica para frustrar el plan de nuestros atracadores con las mismas máscaras de Dalí, sin embargo al enterarse de esto los secuestradores deciden cambiar las famosas máscaras y así detener a los agentes que ya se andaban saboreando la captura de Tokyo, Berlín y todos los demás. Esto solo fue una muestra de la capacidad que tiene El Profesor para adelantarse a cualquier situación.

La cálida guerra fría

Parte 1 – Capítulo 6

Cuando todo marcha viento en popa, El Profesor recuerda que dejó una pista en el mismo carro con el que recogió a Tokyo en el primer capítulo. Es por eso que decide abandonar por un momento su puesto como el cerebro de toda la operación y deshacerse él mismo de la evidencia en el carro antes de que la policía dé con él. Al llegar el deshuesadero y mantenernos al filo del sillón porque casi lo agarraban, nos demuestra que también es un verdadero maestro del disfraz al improvisar con grasa y rompiendo su camiseta para pasar como un vagabundo.

A pesar de sus esfuerzos, esta mente maestra se da cuenta de que el dueño del deshuesadero, un ruso bastante malhumorado lo vio y la policía le comienza a preguntar para armar un retrato hablado de El Profesor, así que se le ocurre amenazarlo en su idioma natal, logrando que el mismo ruso borre por completo las pistas que tenía la policía sobre su identidad. Sin embargo no todo sale como esperaba, pues deja pistas que prueban que Berlín está involucrado en la operación, logrando que la opinión pública lo conozca y sepa las cosas que ha hecho, la gran mayoría falsas.

Tú lo has buscado

Parte 1 – Capítulo 8

Para este punto, las cosas se están saliendo totalmente de control. Por un lado tenemos al Profesor, quien ha decidido involucrarse poco a poco con la inspectora Murillo presentándose como Salva, al punto de lograr enamorarla, pero Raquel comienza a desconfiar de la lealtad y amistad de Angel que decida dejarlo a un lado del caso. Lo que ella no sabe es que el subinspector logró encontrar las huellas de El Profesor en la puerta del carro, sin embargo cuando está a punto de contárselo a su jefa, Ángel sufre un accidente que lo deja en coma.

Y mientras El Profesor anda romanceando con Raquel, dentro de la Fábrica de Moneda y Timbre también tenemos una situación compleja, pues un grupo de rehenes comandado por Arturo deciden armar un intento de fuga, dejando en estado vegetal a Oslo y detonando explosivos para conseguir escapar. Es aquí cuando por primera vez nada sale como lo tenían planeado, marcando un antes y un después en las estrategias de la banda.

El que la sigue la consigue

Parte 1 – Capítulo 9

Tras enterarse de que Arturito fue quien dejó inconsciente a su inseparable amigo Oslo, Helsinki decide buscar venganza. Mientras eso pasa, los rehenes se empiezan a preguntar en dónde están sus demás compañeros, es aquí donde Tokio al intentar poner orden recuerda una de las lecciones que les dio El Profesor: “los rehenes dejarán de ser dóciles y nos perderán el miedo, hay que volver a tomar el control a través de algo que nos una a ellos: el dinero”, así que les proponen dos cosas, su libertad o volverse millonarios.

Por su parte, Raquel descubre que Salva y El Profesor son la misma persona gracias a la grabación que le dejó Ángel antes del accidente. Claro que nuestro ingenioso personaje se entera de esto, aunque para este punto todo se complicará pues él también está enamorado de la inspectora Murillo y no quiere dañarla. Después de muchas deducciones, la policía da con la casa donde el líder instruyó a todo el equipo antes de realizar el asalto. Es aquí cuando cambia por completo la trama de La Casa de Papel.

¿Qué hemos hecho?

Parte 2 – Capítulo 4

En el interior de la Fábrica las tensiones y desconfianzas son cada vez más graves y parece que no tienen solución. Aumentan las fricciones entre todos los miembros del grupo, y también entre rehenes y secuestradores. Por si esto fuera poco, Arturo es castigado duramente por haber intentado, una vez más, poner en marcha un plan de fuga que vuelve a fracasar. Este hombre nada más no se rinda con nada. Berlín toma de nuevo las riendas de toda la operación y al ver que no les está saliendo nada decide poner a todos los rehenes a cavar sin descanso el túnel por donde planean escapar.

Afuera la situación es casi la misma, pues Tokio logra ser liberada gracias a un convoy y vuelve a la Fábrica con los demás, mientras que El Profesor cae en la trampa que Raquel le pone para que le cuente absolutamente todo el plan. La inspectora trata de llevarlo directamente ante la justicia española pero Sergio Marquina –el verdadero Profesor– la deja inconsciente.

Bella Ciao

Parte 2 – Capítulo 6

Después de todas estas horas de estrés, de subidas y bajadas, La Casa de Papel terminaba con un final espectacular y nuy inteso. La confianza en Raquel Murillo dentro de la policía se termina, a tal punto que deciden arrestarla por creer que está involucrada con los atracadores. Por su parte el equipo termina de cavar el túnel, de imprimir los miles de millones de billetes dentro de la Fábrica y deciden escapar hacia la guarida de El Profesor, sin embargo la policía decide entrar para frustrarlo todo, matando en la operación a Berlín.

Mientras la tienen cautiva, interrogan a Raquel para conocer el escondite de El Profesor y de una vez por todas terminar con esa situación, tras amenazarla con no volver a ver a su hija les da la dirección exacta de donde se encontraba la mente maestra, pero llegan demasiado tarde, todos escaparon con el dinero hacia lugares desconocidos incluyendo al Profesor, aunque al final Raquel logra dar con él gracias a las coordenadas que dejó en unas postales.

Hemos vuelto

Parte 3 – Capítulo 1

Tras no saber un buen tiempo de nuestros delincuentes favoritos, nos muestran la vida de cada uno de ellos en distintas partes del mundo. Nairobi y Helsinki pasándola bomba en Argentina, Denver y Estocolmo junto a su bebé en la India, El Profesor y Raquel (ahora llamada Lisboa) pasando tiempo juntos en una playa, así como Río y Tokio viviendo en una isla paradisiaca en el Caribe.

Pero no todo es risa y diversión con esta última parejita, pues al intentar comunicarse desde distintos puntos con unos radios que compraron en el mercado negro, la Interpol logra intervenir su señal, capturando a Río. Es por eso que Tokio recurre al Profesor para que reúna a la banda y armen un plan para poder rescatar a su amor pero como ya lo hemos visto en La Casa de Papel, por más que tengan algo en mente, jamás saldrá como ellos esperan.

48 metros bajo el suelo

Parte 3 – Capítulo 3

Después de planear el atraco más importante de sus vidas, al Banco de España, el equipo junto a los nuevos integrantes, Palermo y Bogotá logran entrar y montar todo el operativo al que nos tienen acostumbrados, ya saben, lleno de armas, explosivos y pasos meticulosos. Pero a pesar de esto, Nairobi y Tokio tienen un contratiempo con el gobernador del banco que por un momento hace que el plan se ponga en peligro, pero como siempre, logran solucionarlo a medias mientras buscan una verdadera salida.

Afuera, El Profesor y Lisboa comandan la operación (esos sí son verdaderos relationship goals, jiar jiar) y es nuestra mente favorita quien trata de recordar el plan que tenía su hermano, Berlín, para robar el oro que hay dentro de la cámara acorazada inundada que hay debajo del Banco y al final Nairobi logra hacer con cálculos milimétricos un agujero que les permitirá salirse con la suya. Nunca dejan de sorprendernos estos chavos.

La deriva

Parte 3 – Capítulo 8

Nada como cerrar justo en el momento en el que nos quedamos la parte pasada. Después de todo el plan tan elaborado que tenían, la inspectora Sierra logra amedrentarlos y manipula a Nairobi diciéndole que tiene a su hijo, cuando ésta mira por una de las ventanas del edificio para comprobar si es verdad, recibe un disparo que la deja gravemente herida.

La banda extrae el micrófono que la policía española le había puesto en el cuerpo a Río e intentan engañarlos. El agente Suarez descubre el paradero de Raquel y le hace creer al Profesor que la ha matado usando su misma táctica psicológica. Finalmente, El Profesor le ordena a Palermo que se enfrente a los agentes que intentan interceptar el edificio. Así comienza la batalla entre atracadores y policías más grande que hemos visto en la serie, y este será el principio de la nueva parte de La Casa de Papel.

¿Ya están preparados para ver la cuarta parte de La Casa de Papel?