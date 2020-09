TIFF: 10 cosas que debes saber del Festival Internacional de Cine de Toronto 2020

Por Arturo Aguilar

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) ha tenido históricamente una doble función muy especial. Al realizarse en septiembre, sirve como espacio de presentación de muchas de las películas de Hollywood que aspirarán a premios en los próximos meses. Además, también son un resumen de lo más destacado que desde inicios de año aparece en festivales como Sundance, Berlín, Cannes y Venecia.

Por supuesto, este año las cosas son distintas debido a la pandemia del coronavirus. Así que aquí te contamos lo más importante o destacado de una edición inusual:

– La gran mayoría de las actividades del TIFF se trasladaron a internet con conferencias de prensa de las películas de la Selección Oficial, así como entrevistas vía videoconferencias y/o videollamadas. En Toronto sí se están realizando algunas funciones públicas en autocinemas y en cines (con todas las precauciones y protocolos sanitarios necesarios, pero se cancelaron todas las funciones y actividades regulares y presenciales de prensa e industria.

– Regularmente, la Selección Oficial del TIFF consta de más de 300 películas repartidas en secciones como Galas, Discovery, Wavelenghts, Midnight Madness, Masters, Contemporary World Cinema, Presentaciones Especiales, entre otras. Este año se trata de una selección de poco más de 50 películas, un número considerablemente menor dadas las circunstancias.

– Desde el mes de julio, a la prensa que regularmente asiste al festival se le indicó que no debía hacer preparativos de viaje a Canadá, ya que no se realizarían actividades de prensa presenciales. La programación se encuentra disponible a través de una plataforma de streaming propia del festival. Cada día se liberan entre ocho y 15 películas que están disponibles por 48 horas en dicha plataforma.

– Este año, algunos reconocidos directores llegan al TIFF 2020 con nuevas películas son Thomas Vinterberg con Another Round, Frederick Wiseman con City Hall, Werner Herzog con Fireball: Visitors from Darker Worlds, Chloé Zhao con Nomadland, Francois Ozon con Verano del ’85 y True Mothers de Naomi Kawase.

Algunas de estas películas ya se han estrenado en otros festivales. Quizá la más destacada sea Nomadland de Chloé Zhao, la ganadora del León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, cuya edición de 2020 finalizó el pasado 12 de septiembre.

– Este año también encontramos varias películas que son el debut de actores convertidos en directores: The Water Man de David Oyelowo, a quien recordamos como el protagonista de Selma de Ava DuVernay. También se estrena Regina King con One Night in Miami. King es la actual protagonista de Watchmen de HBO, y una nominada a varios premios como Oscar, Golden Globes y Emmys.

Viggo Mortensen no necesita presentación. Este 2020 llega al TIFF como director con Falling mientras Bruised es el debut de Halle Berry. Esta película podría darle un segundo respiro a la carrera de Berry, la cual ha estado muy apagada desde hace varios años.

Dos directores mexicanos son parte del TIFF con sus más recientes películas: Nuevo orden de Michel Franco y Fauna de Nicolás Pereda. Desde perspectivas y propuestas distintas, ambas abordan el tema de la violencia como un concepto importante en nuestro país.

– Se realizan encuentros virtuales especiales con los elencos de películas proyectadas en el festival en años pasados como Room y Requiem for a Dream. También se darán charlas con Halle Berry, Saoirse Ronan, Ava Duvernay, Claire Denis y Denzel Washington.

– Un homenaje (Tribute Award) especial se dará para Kate Winslet, Sir Anthony Hopkins, Chloé Zhao, Mira Nair, Tracey Deer, y Terence Blanchard. Todas estas así como otras conferencias y actividades están disponibles en el siguiente ENLACE.

– Durante estas semanas, es posible ir conociendo si muchas de estas películas llegarán al cine en nuestro país al ser adquiridas por distintas distribuidoras o por plataformas de streaming. Por ejemplo, Pieces of a Woman, película protagonizada por Vanessa Kirby (ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Venecia), ya fue adquirida por Netflix. Otra buena noricia es que Nomadland de Chloé Zhao será distribuida en México por 21st Century Fox (ahora parte de Disney).

– Scorsese y su video de apreciación a que continúen los festivales y se reiventen para seguir adelante.

#TIFF20: Martin Scorsese says the fact that film festivals are continuing to happen is very moving to him. “To celebrate its very existence is all the more important and necessary” pic.twitter.com/XrboPjPBIm

— Variety (@Variety) September 16, 2020