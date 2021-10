Tan malas que dan risa: 10 de las peores películas de terror de la historia

Sin duda, el terror es uno de nuestros géneros cinematográficos favoritos. A lo largo de la historia han surgido grandes películas que nos han quitado el sueño y que incluso, nos atrevemos a decir que hasta nos causaron pesadillas por años. Ejemplos hay y muchos, aunque también no podemos dejar de lado que hay cintas cuya intención era provocarnos miedo pero en lugar de eso, lograron que nos doliera la panza por las buenas carcajadas que nos aventamos viéndolas.

Como todo en este mundo, hay producciones de horror buenas y malas. Sin embargo, para ser honestos, son más y llaman la atención aquellas que de plano fueron terribles. Hay cintas que resultaron ser aterradoras, pero no por sus personajes, ritmo o trama, sino porque terminaron siendo un enorme desastre en todos los sentidos. Tanto en taquilla como en crítica, a un montón de proyectos les fue de la patada y la verdad es que entendemos por qué.

Es momento de recordar algunas de las peores películas de terror de la historia

Es por eso que en esta ocasión y aprovechando que andamos festejando Halloween y el Día de Muertos, queremos repasar 10 de la peores películas de terror de la historia, cintas que de plano no entendemos cómo es que los creativos pensaron que eran buena idea y mucho menos comprendemos por qué llegaron a la pantalla grande (por cierto, ACÁ les dejamos todo lo contrario, varias series y cintas grandiosas de este género que pueden ver en streaming).

Es importante aclarar que nos basamos en las historias, así como en la dirección y hasta algunas críticas o calificaciones que estas películas recibieron por parte de la prensa especializada, pero es un listado definitivo, ustedes también nos pueden compartir su ranking. Así que ya lo saben, abróchense los cinturones, vayan por palomitas y prepárense porque están a punto de repasar algunas de las películas más infames de este género.

Maximum Overdrive

Sabemos que el apodo de Stephen King es ‘el maestro de terror’ y la verdad es que su carrera lo respalda. A lo largo de su enorme trayectoria ha craeado historias clásicas de miedo como The Shining, It, Pet Sematary y muchas más, e incluso las adaptaciones de sus novelas casi siempre tienen un gran recibimiento y nos quitan el sueño. Sin embargo, hubo un proyecto de este enorme escritor que dio miedo por lo terrible que era: Maximum Overdrive.

Resulta que en esta película, a King se le ocurrió tomar por primera y única vez la silla de director, y para ser honestos, todo estuvo mal desde la idea de la trama. Chequen el dato, la historia se centra en unos camiones y otros vehículos grandes de repente cobran vida independiente por una fuerza desconocida y buscan exterminar a los humanos… sí, así como lo leyeron. Por supuesto que esta cinta fracasó, pues lo único rescatable era el soundtrack de AC/DC, pero no se salvó de entrar en esta lista.

Troll 2

No podía faltar en esta lista la película que inspiró el documental Best Worst Movie –ya se imaginarán lo que viene. Troll 2 se presentaba como una secuela de la cinta que se estrenó en 1986, pero la realidad es que ni siquiera estaba conectada con la original porque los creadores no cedieron los derechos. Sin embargo, decidieron filmar este proyecto en el que como dato curioso, no sale ni un solo troll a lo largo de los 94 minutos de duración.

La trama gira en torno a una familia estadounidense que es perseguida por unas criaturas vegetarianas que intentan matarlos para convertirlos en una pasta vegetal y así comérselos. Desde ahí todo estaba mal, y lo peor de todo no fue que los números en taquilla eran desastrosos y ya ni hablemos de las críticos, lo más gacho de todo esto es que el propio protagonista de la cinta, Michael Stephenson, aceptó años más tarde que era horrible.

The Exorcist 2: The Heretic

Por ahí dicen que las secuelas casi nunca son buenas y El Exorcista 2 es una de las películas que lo confirmó. Después del enorme recibimiento de la cinta original y aprovechando el éxito que tuvo en taquilla, a un grupo de productores se les ocurrió dos años después que era buena idea revivir esta trama en el cine. La idea era tan ambiciosa que incluso la mismísima Linda Blair –quien interpretó a Regan MacNeil– volvió para darle vida a su icónico personaje.

La realidad es que la película fue terrible, pues a pesar de que contaba una historia interesante, con una Regan de 17 años que aún está recuperándose de los acontecimientos que vimos en la original, a la crítica y a los fans no les gustó lo que nos mostraron en pantalla. Quizá fue porque el guion se cambió sobre la marcha y eso dio pie a que existieran situaciones incoherentes, de cualquier manera, todo este proyecto resultó desastroso.

The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation

Otra película basada en un clásico del cine de terror que no debió existir. La franquicia de La Masacre de Texas ha pasado por un montón de cosas, momentos espectaculares y la gran mayoría que son para el olvido, pero nada se compara con lo que sucedió con The Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation. A pesar de que todo pintaba para que se convirtiera en un éxito, para ser honestos, las cosas fueron completamente distintas.

En esta ocasión, seguimos a un grupo de amigos que tienen un accidente en medio de un bosque y buscan ayuda, pero acaban siendo perseguidos por una familia de psicópatas asesinos… como en la cinta original. Y aunque tenían un reparto integrado por Matthew McConaughey y Renée Zellweger, nada alrededor de esta producción salió bien. Tanto la crítica como los fans de la franquicia le tiraron gacho y entendemos la razón. Si no nos creen que es mala, véanla.

Birdemic: Shock and Terror

En 1963, el gran Alfred Hitchcock nos demostró con The Birds que las aves podían atemorizarnos. Sin embargo, estamos seguros que a esta gran figura del cine de terror le daría algo si estuviera vivo para ver Birdemic: Shock and Terror. Esta película fue filmada por James Nguyen, un vendedor de sotware vietnamita cuyo sueño era ser el director de su propia cinta de miedo, pero se topó con que nadie tenía intenciones de proyectarla.

Para que se den una idea de lo mala que es, el Festival de Sundance se negó a estrenarla en 2009. Pero Nguyen no se rindió, ya que él mismo salió a la calle a promocionarla con carteles, sangre falsa y los pájaros que utilizó para la grabación. Al final, y gracias a que la gente habló de la cinta de boca en boca, logró que algunas personas vieran su película y el resultado fue terrible pero, ¿saben qué fue lo peor de todo? Hubo una secuela de la que no hablaremos.

Creepshow 3

Para nadie es un secreto que Creepshow es una antología muy querida por los fans del terror. A diferencia de otras secuelas, la segunda cinta es considerada por muchos como una de las mejores que se han hecho en la historia del género, con escenas icónicas y momentos de verdadero miedo. Sin embargo, la tercera parte de esta historia no tuvo la misma suerte que las anteriores porque lo único que comparte con la original es el título.

Todo pintaba para ser un fracaso, pues ni George Romero y mucho menos Stephen King estaban involucrados en el proyecto. Pero lo más importante es que la historia no tiene ni pies ni cabeza, y ya ni hablemos de las actuaciones y mucho menos de los efectos especiales, porque describir estos aspectos como algo trágico se queda corto. En lugar de hacernos sentir miedo y angustia, lograron que nos riéramos un buen rato con esta película.

Alone In The Dark

Si algo nos ha quedado claro es que las películas basadas en videojuegos nunca tienen suerte en los cines, pocos son los casos de historias que vienen de las consolas que logran triunfar. Pero sin duda, la idea de adaptar a la gran pantalla Alone In The Dark –la saga de títulos creada por Infogrames no era tan mala, lo feo vino cuando en 2005 se estrenó la cinta y el mundo se dio cuenta de que estaba mejor dentro del universo gamer.

Para empezar, contaron con un elenco que incluía a actores un tanto olvidados –como Tara Reid– que para ser honestos, no estaban pasando por el mejor momento de sus carreras. Esto hizo que ni siquiera transmitieran alguna emoción a lo largo de los 96 minutos de duración, y si le sumamos que la película tuvo una dirección para llorar, dio como resultado un verdadero fracaso. No es una cinta de terror o suspenso, es más, ni siquiera cae en el drama o la comedia, es un híbrido bastante essstraño.

Slender Man

Si crecieron en los años 2000 y con el boom del internet, seguramente recordarán a Slender Man. Este personajazo se hizo famoso en distintos foros y su leyenda creció a tal punto que se hacían historias aterradoras alrededor de él. Es por eso que aprovechando su popularidad, a la industria cinematográfica se le ocurrió que era buena idea llevarlo a la pantalla grande pues se iban a la segura, nada podría salir mal… spoiler: todo fue terrible.

La trama de esta cinta sigue a un grupo de amigas que deciden invocar a la presencia de Slender Man y tras ver el vídeo quedan gravemente afectadas; comienzan a tener pesadillas, sufren de paranoia y se obsesionan con ese extraño personaje. Siendo honesto, no suena pésima la trama, pero los efectos especiales que se ven peor que Don Ramón desinflado y un cierre precipitado, hicieron que el público se carcajeara en lugar de asustarse.

Black Sheep

Nos acercamos al final de esta horripilante lista y es momento de hablar de una de las peores películas de terror de la historia: Black Sheep. Aquí, la verdad no hay mucho qué decir, pues la historia se centra en una granja de Nueva Zelanda, donde un científico está experimentando para crear a la oveja perfecta, pero las cosas se salen de control cuando un grupo de activistas por los derechos de los animales dejan en libertad a un cordero mutante.

Luego de esto, el borrego convierte a miles como él en una especie de ejército zombie con la finalidad de acabar con la humanidad… Sí, así como lo leyeron, de esto va la trama de la cinta. Si quieren ver una película de miedo sumamente mala, esta es la opción que tanto estaban esperando.

Killer Klowns from Outer Space

Por último pero no menos importante, tenemos a una película tan pésima que se convirtió en una especie de cinta de culto: Killer Klowns from Outer Space. Esta es una de las historias más raras que verán en la vida, pues nos cuenta cómo dos sujetos, Deb y Mike, ven caer un meteorito en el bosque. Cuando se acercan a investigar qué fue lo que llegó a la Tierra, descubren que se trata de una carpa de circo llena de payasos asesinos.

Sin embargo, detrás del maquillaje, las pelucas y la nariz roja, se esconden unos alienígenas que buscan exterminar a la humanidad. Sí, la trama es terrible y ya ni hablemos de la producción, pero lejos de causar terror, da pena ajena ver esta película. Pero a pesar de que es más mala que echarte un caldito de murciélago, curiosamente la cinta ha encontrado un montón de fans en todo el mundo que la idolatran como si fuera una joya del cine.

¿Qué otra película de terror malísima agregarían a la lista?