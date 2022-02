Cringe del bueno: 10 de las entrevistas más incómodas a celebridades

“¿Juay de Rito?” se convirtió en una de esas entrevistas incómodas, cortesía de Joaquín López Dóriga, con uno de los mejores actores en la historia del cine, Anthony Hopkins. El traductor dejó de funcionar, el Teacher dijo que se lanzaba la entrevista así, pero no resultó como esperaban… ninguno de los dos.

Sin embargo, para ser justos, no es una de las entrevistas más incómodas (y horrendas) en el mundo de la promoción de películas. En otras palabras, que se rompa el chicaro que te traduce la entrevista no es lo peor que puede pasar. Lo peor está en respuestas cortantes, preguntas fuera de lugar, confundir a la persona que se está entrevistando o hasta no encontra química entre las dos personas.

Y hay tantas entrevistas que salieron mal, ya sea por el reportero o el entrevistado, que acá nos echamos una lista con 10 de las que más nos hicieron sentir incómodos, pero que pasaron a la historia.

Jesse Eisenberg

En 2010, Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg, bajo la dirección de David Fincher, para contar la historia de cómo se creó Facebook. Su trabajo le valió una nominación al Oscar que lo llevó a protagonizar más proyectos de alto perfil, entre ellos, la franquicia de Now You See Me que arrancó en 2013.

Fue durante una entrevista para promocionar esta primera entrega, que Eisenberg y una periodista de Univisión protagonizaron una de las entrevistas más incómodas en la historia. La plática entre los dos es… extraña, lenta, se ríen pero se ven enojados, incómodos. Él se intenta brular de ella y ella no responde con nada.

La periodista inicia mencionando a “Freeman”, refiriéndose a Morgan Freeman. Pero al actor parece molestarle que se refiera de esa manera: ¿Quién eres?, ¿acaso juegas en un equipo de baseball con él? Pero eso no es lo peor. El punto más alto llega cuando ella le pide que haga un truco que aprendió en las películas con las cartas, a lo que Eisenberg le dice que es la “Carrot Top de las entrevistadoras”, a lo que ella responde que va a llorar: “No llores ahora. Llora cuando termine la entrevista“, esto para no “sentirse responsable”. Ella le dice que lo es, y que ahora lo sabe.

Al final, ella le pide si puede decir su nombre frente a la cámara. Él pregunta que para qué, pero accede. Ella le dice “Sólo dilo como si estuvieramos terminando una relación“, y el responde que quizá no diría nada. Romina responde, “Bueno, cómo si quisieras encontrarme“. Eisenberg dice “Romina”, y ella le dice que así no lo escucharía y no la encontraría, a lo que él responde, “La cosa es que no te quisiera encontrar, en realidad prefiero estar solo“. “Eres un cretino“, responde ella.

Romina Puga, la periodista, dijo que se sintió humillada al término de la entrevista. Pero Eisenberg mencionó que él se la había pasado muy bien y pensó que la charla había sido muy divertida.

Rebecca Ferguson

Son muy constantes las entrevistas en las que los periodistas hacen comentarios sexistas a las actrices. Hay compilaciones donde las actrices se enfrentan a preguntas burdas y superficiales mientras a sus compañeros hombres los cuestionan con cosas más profundas, importantes, interesantes y relacionados con la película.

Y eso fue lo que pasó con Rebecca Ferguson y un periodista argentino mientras promocionaban la película de Doctor Sleep, protagonizada por la actriz sueca junto a Ewan McGregor. El periodista quiso hacer una broma respecto a los muchos “hombres guapos” con los que Ferguson ha trabajado. Menciona a Michael Fassbender, Hugh Jackman, Tom Cruise y remata con “y ahora estoy yo“.

Ferguson se ríe de manera sacrástica, y le pregunta “¿Y qué me dices de Meryl Streep, Emily Blunt…?” y varias de las actrices con las que ha trabajado. Él le intenta explicar que era una broma, pero ella responde “He tenido la oportunidad de trabajar con personajes increíbles tengan o no tengan pene“.

I just wanna share this video of Rebecca Ferguson humorously dragging this interviewer and his sexist ass joke 💀 pic.twitter.com/DduvFWzU6K — Laetitia (@comerlarson) November 19, 2019

Jonah Hill

Jonah Hill es uno de los actores más versátiles de la industria del entretenimiento. Empezó su carrera en la comedia, pero fue en 2011 cuando dio el giro al género de drama, recibiendo una nominación al Oscar por su papel en Moneyball. Sin embargo, a pesar de sus éxitos y grandes actuaciones, el actor siempre ha dicho que su peso y la forma de su cuerpo ha sido un tema recurrente que está por encima de su trabajo.

Durante una ronda de entrevistas, la primera periodista le pregunta por qué se ha puesto a dieta y ha decidido ser sano. Pero la segunda pregunta se vuela la barda cuando le pregunta si él cree que lo siguen considerando “el chido gordo de las fiestas y de Hollywood”. El o la periodista le dice que ha atravesado mucho de eso, de ser “la persona gorda en todos lados”. También dice si “Ahora todos se sorprenden cuando lo ven porque decidió ser sano”.

Jonah Hill, desde luego, no le encuentra la gracia. Y responde si alguien más tiene otra pregunta… preguntas inteligentes para hacerle. Se nota la incomodidad en el actor desde la primera intervención, pero sobre todo, por el hecho de que se intentaron burlar de él de esa manera. Acá les dejamos el video con la pregunta horrible desde el segundo 14.

Quentin Tarantino

Quentin Tarantino es una persona elocuente. Y es evidente, desde que inició su carrera, que domina cada tema que aborda en sus películas. También es bien conocidos que responde a todas las preguntas, siempre explicando cada detalle de su filme con el fin de promoverlo porque su objetivo, como ha dicho, es que las personas vean la película aunque no les guste el resultado.

En una entrevista para promocionar Django Unchained, Tarantino se sentó con Krishnan Guru-Murthy para Channel 4. Al inicio de la entrevista, todo iba marchando de manera regular mientras hablaban de la esclavitud como tema central y las intenciones del director de crear un héore negro para un Western. Sin embargo, las cosas se ponen tensas cuando el entrevistados comienza a hacer afirmaciones de las que Tarantino no está de acuerdo.

Y las cosas empeoran cuando, una vez más, el entrevistador quiere explorar el tema de la violencia en sus películas. Le pregunta sobre por qué hace películas violentas, por qué disfruta hacerlas y por qué la audiencia va a ver sus películas. Tarantino contesta todas las preguntas, pero el entrevistador se pone insistente, a lo que el cineasta le dice que le deje de hacer esas preguntas porque no va a morder el ansuelo. “No soy un mono“, le dice Tarantino refiriéndose a que no intente jugar con él.

La entrevista es incómoda porque Tarantino varias veces le dice que no quiere hablar de un tema del que ya ha hablado, que puede meterse a Google y revisar qué piensa de las implicaciones de la violencia. A lo que el periodista insiste de varias maneras, incluso diciéndole que es su responsabilidad como director de hablar de esas cosas.

Anne Hathaway

¿Recuerdan aquello de los comentarios que no vienen al caso cuando entrevistan mujeres? Pues algo así vivió Anne Hathaway mientras promocionaba el cierre de la trilogía de Batman de Christopher Nolan bajo el título de The Dark Night Rises. Como recordamos, Hathaway intereptó a Catwoman en esta producción.

Durante una entrevista con Jerry Penacoli, el periodista le dijo, primero, que estaba en buena forma, un comentario sobre el cuerpo de Hathaway que no fue requerido. De hecho, dijo que siempre ha estado en buena forma, pero que ahora fue respecial para interpretar a Catwoman. Y procedió a preguntarle sobre su rutina para poder “entrar” en el traje de Gatúbela porque “se veía incómodo” y que requería estar “perfecta”.

La actriz, intenatando no mostrar su incomodidad, dijo que no se trataba de tener una figura perfecta, sino de ser capaz de hacer lo que requería el personaje. En cuanto al comentario de que el traje estaba muu ajustado, ella dijo que sí, pues no eran unos pants cómodos, pero que ella creía que Bale se la pasaba peor en el traje de Batman… Para la pregunta sobre al dieta, Hathaway se ríe de manera extraña y contesta más cortante de “comer lo que debes e ir al gimnasio”.

Cuando él insiste en el tema, ella le pregunta si él está intentando perder peso y “te ves bien. En serio, tenemos que hablar de esto porque qué es lo que quieres, ¿quieres entrar en un traje de felino?“. Cuando él le dice que tal vez sí, ella le dice que le va a tomar 10 meses. Y casi toda su entrevista se reduce a eso.

Robert Downey Jr.

Esta es la segunda aparición de Krishnan Guru-Murthy en esta lista de entrevistas incómodas. La primera fue con Quentin Tarantino por Django Unchained y la segunda con Robert Downey Jr. por Avengers: Age of Ultron en 2015. Aquí, las cosas se pusieron aún más incómodas que con el cineasta porque el periodista intentó hablar del pasado del actor a pesar de la negativa de este a hablar respecto a su vida personal.

Como sabemos, Robert Downey Jr. vivió una época bastante complicada a partir de los 90 por su adicción a las drogas que terminaron en varios arrestos. Es algo de lo que ya habló el actor durante su resurgimiento en la primera década del 2000, ¿por qué traerlo a colasión para hablar de una película de los Avengers?

El periodista británico le preguntó sobre una entrevista de 2008 e intentó hablar sobre su pasada adicción a las drogas diciéndole si él estaba seguro de que ya había dejado todo eso (drogas y alcohol) atrás, hasta mencionó la relación del actor con su padre. Downey Jr. le preguntó que qué estaban haciendo, “¿Estamos promoviendo una película?“. Después de más de 6 minutos, el actor decide irse con toda la calma.

Scarlett Johansson

Hablando de segundas apariciones, aquí mencionamos de nueva cuenta a Jerry Penacoli con otra pregunta sexista hacia Scarlett Johansson, quizá una de las actrices que más ha recibido ese tipo de preguntas durante toda su carrera, especialmente cuando tomó el personaje de Black Widow en el MCU.

En muchísimas ocasiones, Johannson ha sido cuestionada con cosas superficiales como su dieta, y la comodida del traje que vistie en las producciones. Pero en una ocasión, cuando Scarlett estaba junto a Jeremy Renner, Penacoli le preguntó si utilizaba ropa interior debajo del trajo de Black Widow, a lo que Scarlett le responde que es la quinta vez que le preguntan eso, “¿Desde cuándo la gente empezó a preguntar sobre la ropa interior?“.

El periodista dice que le pregunta eso porque se veía que el traje estaba muy apretado, a lo que la actriz responde que dejará eso a su imaginación: si utilizaba ropa interior, qué tipo o si no utilizaba nada. Cuando el periodista le explica la pregunta, ella le dice si le preguntó a Joss (el director) si él utilizaba ropa interior.

Mel Gibson

Mel Gibson es un actor que ha estado en medio de varias controversias a lo largo de su carerra, ya sea por sus películas o por algunas declaraciones que ha dado. Pero fue en 2010 mientras promocionaba Edge of Darkness, que las cosas se salieron de control durante una entrevista para un noticiario de Chicago liderado por Dean Richards.

Richards le hace algunas preguntas sobre la película, y después de que Gibson las responde, el conductor decide cuestionarlo sobre la percepción del público considerando “los escándalos” en los que ha estado involucrado en los últimos años como los “problemas con la bebida” y los comentarios antisemitas, Gibson se pone serio y le dice “Eso fue hace más de 4 años, yo ya seguí adelante, parece que tú no“.

Al cierre de la entrevista, Richards le da las gracias, Gibson le toma a su café, pone el pulgar hacia arriba y después de un corto silencio dice “A**hole“. Rochards ha dicho que cuando lo buscaron para la entrevista, él dijo que haría un par de preguntas sobre la película, pero que también hablaría de ese tema que a la audiencia le interesa. Su equipo de PR, por lo que comenta, aceptó la entrevista.

Samuel L. Jackson

Hay actores o actrices que se parecen mucho. Isla Fisher y Amy Adams es uno de los ejemplos más conocidos donde ambas actrices han dicho que las confunden en las calles. Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, Liam Neeson y Ralph Fiennes, Katy Perry y Zooey Deschanel, Jeffrey Dean Morgan y Javier Bardem, Will Ferrell y Chad Smith… muchso más.

Pero si hay dos personas que no se parecen en nada es Samuel L. Jackson y Laurence Fishburne. Sin emabrgo, un conductor, en pleno programa en vivo mientras hacían entrevista para Robocop, los confundió. Y la cosa se puso incómoda con la entrevista. Samuel L. Jackson apareció en un noticiario donde le preguntaron sobre su faceta en el MCU “y el comercial del Super Bowl“. Jackson se queda a callado y pregunta “¿Qué comercial?“.

El conductor pidió disculpas y dijo que fue su error. El actor dijo “No me parezco en nada a Laurence Fishburne. Los somos negros y famosos, pero no nos parecemos en nada“. Las risas de los otros conductores continuaron mientras Jackson le preguntó si de verdad era un periodista de entretenimiento. Cuando el conductor quería cambiar de tema, el actor seguía aciendo mención sobre la confusión. Incluso hace una broma sobre los otros “actores negros” mencionando a Morgan Freeman.

Tommy Lee Jones (en muchas de sus entrevistas)

Tommy Lee Jones es un actor bastante serio, y se ha convertido en un verdadero reto para muchos periodistas durante la promoción de películas, esto ante respuestas cortantes o silencios largos e incómodos. Tal fue el caso de una entrevista en particular para hablar de Men in Black 3 junto al periodista Kevin McCarthy.

McCarthy comenzó, quizá, con la respuesta equivocada al preguntarle: si Tommy Lee Jones tuviera chance de viajar al pasado para hablar con su versión más joven, ¿qué consejo de actuación le daría? A lo que el actor responder. “Not a clue” con una seriedad que puso más nervioso el reprotero de lo que ya iba.

Cuando le pregunta sobre el personaje que el actor más conoce y el que menos, Tommy Lee Jones responde “Mi cabeza no puede ahorita con esa tipo de preguntas. No lo sé“. Y con la última pregunta sobre qué personaje le gustaría ser por un día, responde que todos son imaginarios, que él quiere ser real. La entrevista de poco más de 3 minutos parece durar demasiado.