Fíjate, Paty: Estos fueron los 10 mejores chismecitos que nos dejó el 2021

Parece increíble pero aunque muchos no lo crean, estamos a unos cuantos días de que termine el 2021. Para algunos fue un año bastante complicado, para otros mejoró bastante a comparación del 2020, pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es que a pesar de que siguen pasando cosas bastante intensas a nuestro alrededor, siempre encontramos algo con qué entretenernos y para eso se pintan solos los chismecitos, ¿no lo creen?

Aunque algunos lo nieguen –o se hagan– el chisme nos da vida y ánimos cuando más lo necesitamos. Sobre todo si tienen qué ver con celebridades o figuras públicas, por que en algunos casos somos capaces de sacar al investigador del FBI que llevamos dentro y nos aventamos publicaciones enormes o hasta hilos interminables con tal de conocer cada parte de una historia en particular. Aceptémoslo, andar de chismosos también nos hace bien, jiar jiar jiar.

Los chismecitos no nos faltaron este 2021

Por supuesto que este 2021 tuvimos un montón de chismes jugosos, de esos que nos mantuvieron pegados al teléfono por un buen rato. Han sido tantos que sin duda da para armar un listado para recordar todo lo que pasó este año. Pero no se preocupen, que nosotros hicimos esa chamba y repasando nuestra querida y gustada sección “Fíjate, Paty…”, les traemos los 10 mejores chismecitos que les contamos a lo largo de estos meses, ¿están listos? Ahí vamos.

El tiro entre J Balvin y Residente

Ok, empecemos con un tiro que dio de qué hablar y que seguramente es el más importante del 2021 porque tuvo de todo, declaraciones fuertes, estrellas Michelin, carritos de hot dogs y mucho más. Para los que no tienen idea de qué pasó, este chisme inició en septiembre cuando J Balvin llamó a todos los cantantes urbanos a boicotear los Latin Grammys pues, a su consideración, la Academia no valora a los artistas de su género.

Fue ahí donde entró Residente, quien le dijo sus cosas –entre ellas que estaba ardido porque no tuvo muchas nominaciones este año– y sin pensarlo dos veces, comparó la música de Balvin con los jochos y la comida rápida. Por supuesto que la cosa no paró ahí, ya que el cantante de “Amarillo” contraatacó (o algo así) sacando provecho de los hot dogs, aunque el integrante de Calle 13 le recordó a José que le marcó llorando para que eliminara todo. Y sin duda, lo mejor de este beef fueron los memes.

Aunque no lo crean, Travis Barker y Kourtney Kardashian andan saliendo

Sin duda, este fue uno de los chismecitos que de plano nos volaron la cabeza en 2021. Para nadie es un secreto que Travis Barker y Kourtney Kardashian llevaban una buena relación, pues ambos viven en una zona exclusiva de California e incluso, el propio baterista ha tenido una que otra aparición en el popular reality show de las Kardashian. Sin embargo, dejaron al mundo con la boca abierta cuando supimos que andaban saliendo.

Fue a mediados de enero cuando una fuente cercana declaró que estos tortolitos pasaron un buen rato juntos en Palm Springs. Pero luego de que los rumores sonaran fuertes en Hollywood, los paparazzis los captaron dando la vuelta por distintos lugares hasta que no lo pudieron ocultar más. Y sí, por más extraño que parezca, la socialité y el bataco de Blink-182 se notan muy contentos y enamorados, como novios de secundaria, ¿no los han visto?

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes

Para muchos, el romance entre Camila Cabello y Shawn Mendes era la única esperanza que tenían de creer en el amor verdadero. Durante casi dos años, esta parejita le dio fe a sus fans para pensar que podían encontrar a esa persona especial pero lamentablemente, destrozaron las ilusiones de todos en noviembre de 2021 cuando a través de sus redes sociales, ambos confirmaron oficialmente su ruptura… lo cual dejó al internet con el corazón roto.

Eso sí, tanto Shawn como Camila publicaron un mensaje en el que dejaron muy claro que acabaron en buenos términos y que a pesar de todo, siempre serían buenos amigos un minuto de silencio por Mendes que poco le duró el gusto de salir de la friendzone . Quizá lo “mejor” de esta separación fueron los memes y reacciones que aparecieron en el internet de las cosas, pues nos hicieron reír después de esta noticia tan complicada.

El primo de Valentín Elizalde casándose con la exposa del ‘Gallo de oro’

La traición, la decepción, hermano. Si Tano Elizalde no era santo de la devoción de los fans del ‘Gallo de oro’ –porque existe el rumor de que él lo mandó matar aquel 25 de noviembre de 2006 en el palenque de Reynosa–, las cosas se complicaron aún más cuando nos enteramos de que se casaría con la exesposa de Valentín Elizalde, Gabriela Sabag… sí, así como lo leyeron, se casaría con la ex de su propio primo. Ni siquiera Karla Panini llegaría a ese nivel de traición.

Jennifer Lopez y Ben Affleck ¿regresaron? después de 17 años

Dicen por ahí que regresar con tu ex no siempre es una buena onda, porque las cosas no suelen ser las mismas que cuando andaban más enamorados. Sin embargo, hay casos extraordinarios como el de Ben Affleck y Jennifer López. Como recordarán, ambos salieron entre 2002 y 2004, y a pesar de que tenían planes de boda y toda la cosa, la cantante canceló todo a días de la ceremonia por una supuesta infidelidad del actor.

Luego de esto, ambos tuvieron varias relaciones más con celebridades y no tanto –e incluso se casaron– pero después de casi 17 años, los paparazzis los cacharon muy juntitos paseando por un montón de lugares. Y aunque ambos no han confirmado y negado nada, lo cierto es que han salido a lo largo de todo este 2021 y ahora sí que si tú tienes la esperanza de volver con tu ex, no la pierdas porque nunca sabes qué pueda pasar en el futuro.

Kanye West y Kim Kardashian se divorciaron… o algo así

Desde que Kanye West se postuló como presidente de los Estados Unidos en 2020, las cosas entre él y Kim Kardashian se deterioraron. Sobre todo porque en un mitin, el rapero confesó que estuvo a punto de pedirle a su esposa que abortaran a su hija North. Esto por supuesto que no le gustó a la socialité, pues es algo sumamente personal y a raíz de esto –sumado a los episodios de bipolaridad de Ye–, comenzaron a surgir los rumores de su rompimiento.

A inicios de febrero de 2021 se hizo oficial que la separación entre ambos era inminente, pues se supo que Kardashian le pidió el divorcio a West. Sin embargo, desde entonces no hubo más información al respecto y a pesar de que Kim ha salido con Pete Davidson este año, en la listening party de DONDA, la modelo apareció en el evento con un vestido de novia frente a Kanye. Muchos dijeron que ahí mismo hicieron una ceremonia para renovar sus votos, aunque no entendimos nada de lo que pasó en ese momento.

Harry Styles y su romance con Olivia Wilde

Sin duda, uno de los romances que más nos sorprendió fue el de Harry Styles y Olivia Wilde, y no lo decimos por la diferencia de edad, realmente no esperábamos que ambos tuvieran un romance. En enero de 2021 aparecieron unas imágenes donde se veía al cantante y a la actriz bastante cariñosos y tomados de la mano en la boda de Jeffrey Azoff, un amigo de Styles. A partir de ahí, los paparazzis no pararon de captarlos juntos en todo el año.

Por si esto no fuera suficiente, también se supo que ambos trabajarían en Don’t Worry Darling, la tercera película como directora de Wilde en donde Harry vuelve a la actuación junto a Florence Pugh y Chris Pine. A lo largo de todos estos meses los hemos visto en un montón de lugares, incluso el exintegrante de One Direction le ha cantado y dedicado algunas canciones durante su más reciente gira, Love on Tour. Un buen chismecito.

Yuya y Siddhartha se convirtieron en padres

El 29 de septiembre de 2021 y durante horas, vimos que el nombre de Yuya apareció en las tendencias de Twitter. Al principio no entendíamos muy bien lo que pasaba pero rápidamente al checar los tuitazos nos enteramos de una de las noticias que emocionó –y mucho– al internet de las cosas en todo el año: después de un buen rato saliendo con el cantautor mexicano, Siddhartha, y tras confirmar su embarazo, la youtuber se convirtió en madre de un bebé al que llamaron Mar.

Por supuesto que las redes sociales se volvieron locas con este enorme anuncio, pues aparecieron un montón de mensajes para felicitarlos y hasta hubo memes de fans que dijeron que el pequeño era su salvador –e incluso salieron algunos que querían que la pareja los adoptara, jiar jiar jiar–. No cabe duda de que a pesar de que el año nos dio noticias no tan buenas, esto le levantó el ánimo a muchos, sobre todo a los seguidores de ambos.

Elon Musk y Grimes se separaron

Así como surgieron parejas nuevas, también rompieron otras celebridades. Tal es el caso de Elon Musk y Grimes, quienes después de casi tres años de relación y después del nacimiento de su hijo X Æ A-Xii Musk el niño con el nombre más gacho de la historia , el hombre más rico del mundo y la artista anunciaron su separación. Pero no se preocupen que a diferencia de muchos otros, ambos acabaron en buenos términos y como amigos o eso dicen .

En una entrevista exclusiva para Page Six, Musk confirmó que él y la cantante decidieron romper por lo sano (como mero chismecito, se les vio llegar a varios lugares pero por su propia cuenta). Incluso, tanto ella como su retoño seguían viviendo en la casa que compartían porque quieren ver crecer al pequeño X Æ A-Xii. 2021 fue un gran año para Elon en muchos sentidos –gracias a Space X, Tesla y demás empresas que tiene– pero el amor es lo único donde no le fue bien.

¿Selena Gomez salió con Chris Evans?

Por último pero no menos importante, cerramos este listado con un chismazo que nos dejó con la boca abierta. A inicios de octubre de 2021, en el internet de las cosas comenzaron a surgir rumores de un posible romance que le voló la cabeza a muchos y que involucraba a Chris Evans y Selena Gomez... sí, no es broma. No tenemos pruebas pero tampoco dudas de que este hubiera sido el bombazo del año pero lamentablemente, no era cierto.

Todo inició cuando publicaron imágenes de ambos actores saliendo por separado del mismo restaurante y por si esto no fuera suficiente, Chris comenzó a seguir a Selena en Instagram. Sin embargo, horas más tarde se supo que las fotografías con las que relaciones eran reales pero de distintos años, así que no estaban saliendo y mucho menos tenían una relación; aunque eso sí, ninguno de los dos confirmó o negó absolutamente nada.