Choose your fighter: 10 de los mejores personajes que aparecerán en la película de ‘Mortal Kombat’

Afortunadamente para todos los amantes de los videojuegos, estamos viviendo una época dorada para esta industria. No solo hablamos de que a cada rato nos sorprenden con títulos espectaculares, además de eso el cine se está fijando en sus historias y ha decidido adaptar algunas para la gran pantalla. Y ese es justo el caso de Mortal Kombat, que después de casi 24 años volverá en 2021 para mostrarnos un montón de fatalitys brutales.

Desde hace casi una década se supo de los planes que tenían Warner Bros. Pictures y New Line Cinema de regresar a todos los personajes de esta franquicia a una película, aprovechando que ambos cuentan con los derechos. Sin embargo, y por un montón de retrasos que suelen suceder en Hollywood, tuvieron que posponer todo, aunque esta producción tomó ritmo cuando se eligió a Simon McQuoid como el director.

El alma de ‘Mortal Kombat’ son sus personajes

Poco a poco fueron revelando detalles de la próxima cinta de Mortal Kombat, pero la emoción estuvo a tope cuando apareció el primer póster. En él veíamos el icónico logo del dragón con la tipografía del juego original y lo más importante, la fecha oficial de estreno: 16 de abril de 2021. A partir de ahí, tuvimos más información y hasta las primeras imágenes de personajes como Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang y Kung Lao

Sin embargo, y después de checar el épico tráiler oficial de la película, fue inevitable no pensar quién es el mejor guerrero de toda la franquicia. Esa es una respuesta complicada, porque cada uno tiene habilidades y poderes espectaculares; pero siendo muy honestos hay quienes se rifan más que otros a la hora de los trancazos. Es por eso que armamos una ranking de los mejores luchadores del videojuego y que creemos serán unos badass en el filme.

Kano

Comencemos con un personaje que si bien no tiene poderes de Dios o habilidades sobrehumanas, nos ha demostrado que es sumamente astuto. Kano es un traficante de armas australiano que se complementa con un ojo cibernético, además dirige la organización del mercado negro Dragón Negro, gracias a esos tratos medio chuecos consigue hacerse de herramientas que muchas veces lo ponen a la par de sus oponentes.

Shang Tsung

Shang Tsung es descrito como un brujo anciano que absorbe almas para mantener su juventud y longevidad, además de ser anfitrión del torneo Mortal Kombat en su isla. Pero no se dejen engañar por su aspecto, ya que es capaz de transformarse en cualquier luchador y obtener todas sus técnicas, finishers y hasta armas. Puede que se vea tan badass pero seamos honestos, nadie puede hacer lo que él cuando le entra a los trancazos.

Kung Lao

Sabemos que Kung Lao tiene muchos fans y en los videojuegos es un gran peleador, pero seamos honestos, al menos lo que conocemos hasta ahora de este personaje le falta para estar en el top de Mortal Kombat. Él es un monje Shaolin de la Academia Wu Shi que usa un sombrero afilado y es un amigo cercano de Liu Kang, pero más adelante y conforme van avanzando los títulos, nos damos cuenta de que tiene habilidades excepecionales.

Sonya Blade

Las chicas nos han demostrado que pueden patear traseros en Mortal Kombat, y ese es justo el caso de Sonya Blade. Ella se muestra como una soldado de las Fuerzas Especiales que sirve bajo las órdenes de Jax Briggs, pero conforme avanzan los títulos nos damos cuenta de que es sumamente poderosa, gracias a sus conocimientos y habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, dándole en la torre a sus rivales sin poderes.

Mileena

Esta guerrera –que en los juegos prácticamente la gemela de Kitana– supo ganarse a todos los fanáticos de Mortal Kombat. No solo por sus espectaculares habilidades, sino por lo tremendamente cruel que puede ser con sus rivales, pues más allá de su atuendo, Mileena suele aniquilar a cualquiera que se le ponga encima de forma brutal con su técnica de “salto y mordida al cuello”, destrozando (literal) a quien sea.

Jax Briggs

Aunque a Jax Briggs nos lo presentan como un simple comandante de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, con ese toque de pelea militar, se convirtió en uno de los favoritos de Mortal Kombat. No solo tiene la estrategia y mentalidad que le dio tanto tiempo de servicio en el ejército, físicamente es espectacular y además sabe de qué manera vencer a la gran mayoría de sus rivales. Inteligencia y fuerza es lo que nos ofrece.

Liu Kang

En el primer videojuego, Liu Kang era conocido como el tradicional luchador que tenía grandes habilidades en las artes marciales. Sin embargo, en las siguientes entregas de Mortal Kombat el personaje evolucionó, pasó a ser uno de los rostros de la franquicia y de los pocos personajes que aparecen en todos los títulos –hasta la fecha–. Eso sin contar que su atuendo es icónico, y sus movimientos lo hacen una gran elección a la hora de pelear.

Raiden

Vamos a ser muy claros, sin Raiden no existiría Mortal Kombat, pues fue él quien intervino con los dioses antiguos para crear este torneo y así los guerreros de la Tierra pudieran defenderse. Pero clavándonos más en el personaje, sus poderes son prácticamente únicos ya que al ser el Dios del Trueno puede teletransportarse y volar, controlar rayos.y a pesar de ser vencido en batalla, no está realmente muerto, pues su forma mortal se transforma si es destruida.

Si quieren leer más sobre Raiden, les recomendamos checar POR ACÁ todo lo que deben saber sobre este personajazo.

Sub-Zero

No podríamos pensar en Mortal Kombat sin que se nos venga a la mente el mismísimo Sub-Zero, pues su rivalidad con Scorpion es conocida no solo dentro de la franquicia, también en la industria de los videojuegos. Además de tener una historia sumamente compleja, es capaz de darle en la torre a quien sea con muchísima facilidad (dicen por ahí que es el Rugal de esta franquicia). Vamos, hasta Hal sabe que es imposible ganarle y porque nadie puede contra él; no lo decimos nosotros, sino un experto en el tema.

Scorpion

Probablemente, Scorpion sea el personaje más popular de Mortal Kombat. Sabemos que eso no siempre si