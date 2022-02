Tres son multitud: 10 triángulos amorosos de las celebridades y la realeza

Si cualquier relación humana es compleja, las relaciones amorosas les dicen a todas las demás “Con permiso”. El amor es complicado y lo sabemos. Pero es justo decir que las cosas se ponen peor cuando los involucrados son figuras públicas cuyos romances y decisiones amorosas están bajo la mirada del mundo entero. No hay intimidad.

Si empiezan un romance, lo sabemos. Si se besan, tenemos fotos. Si cortan, les preguntamso de los detalles de su ruptura. Y si los engañan, el mundo se los come vivos (te hayan puesto los cuernos o tú los hayas puesto). Así que hablando del 14 de febrero, un día que celebra el amor pero en realidad está lleno de dolor y angustia, recordamos algunos de los triángulos amorosos más sonados.

Antes de arrancar, omitimos en esta lista las clásicas infidelidades de Hollywood con las niñeras. En verdad, podríamos hacer una lista completa de los actores que engañaron a sus esposas bajo estas circunstancias como Ethan Hawke, Ben Affleck, Jude Law y Gavin Rossdale. Aclarando esto, por acá les contamos de 10.

Meg Ryan y Dennis Quaid – Russell Crowe

Meg Ryan era la America’s Sweetheart en los 90. La mujer protagonizaba todas las películas románticas que eran un éxito. Por lo que su matrinonio con Dennis Quaid, otra estrella y galán de la época, era la favorita de los medios. Sin embargo, después de 9 años de casados, todo se terminó.

¿La razón? El romance que Meg Ryan comenzó con Russell Crowe, su coestrella en Proof of Life de Taylor Hackford. Se supone que los actores se enamoraron mientras filmaban la cinta, y para cuando comenzaron a promocionarla, el romance ya era bien conocido entre los medios. Por lo que cuando se estrenó y la taquilla fue un desastre, el mismo director le hecho la culpa a los protagonistas y su apasionado affair.

Robert Pattinson y Kristen Stewart – Rupert Sanders

Este es el triángulo amoroso de los millennials. No es cierto. Pero sí fue el más sonado de los últimos años al grado de que el expresidente de Estados Unidos metió su cuchara en el tema. Robert Pattinson y Kristen Stewart formaban la pareja más mediática tras su protagonismo en la saga de Crepúsculo.

Todo parecía ir viento en popa hasta que Stewart fue fichada para salir como Blancanieves en Snow White and the Huntsman junto a Charlize Theron y Chris Hemsworth. Mientras se filmaba la cinta, se filtraron una imágenes de la actriz besándose con el directior Rupert Sanders, quien estaba casado. Después de eso, todo se fue al traste no sólo en el matrimoni del cineasta, sino la relación de Kristen con Robert.

Beyoncé y JAY-Z – Becky

Beyoncé es una de las mujeres más espectaculares del mundo. Y cuando se casó con JAY-Z, se convirtieron en uno de los matrimonos más grandes e imponentes de la industria de la música. Por eso fue toda una sorpresa y un shock cuando Queen B dio a entender que el rapero la había engañado con una tal Becky.

Ya había rumores de que este la había engañado, pero fue Lemonade el disco que lo confirmó con la rola “Sorry” en donde canta “He better call Becky with the good hair”. Algunos le apostaron a que se trataba de Rachel Roy o Rita Ora, pero ambas negaron las acusaciones. Luego, JAY-Z liberó el disco 4:44 donde muchos creen que le pidió disculpas a su esposa con la canción que le dio nombre al álbum.

Brad Pitt y Jennifer Aniston – Angelina Jolie

Este triángulo amoroso nos lo sabemos de memoria porque después de 17 años, se sigue hablando de lo que sucedió. Pero vamos por partes. Brad Pitt y Jennifer Aniston eran LA pareja de Hollywood. Después de varios años de noviazgo, decidieron casarse y entre alfombras rojas y fotos de paparazzi, todo se veía bastante bien entre ellos.

Pero en 2004, Pitt comenzó el rodaje de Mr. and Mrs. Smith junto a Angelina Jolie. Antes de su estreno, se esparcieron los rumores de un romance entre los protagonistas que fue negado en varias ocasiones. Pero poco tiempo después, Aniston llenó los papeles de divorcio y la relación entre Brad y Angelina se hiz0 pública.

Después de 6 años de relación, y tras la adopción de Pitt de los hijos de Angelina más el nacimiento de sus tres hijos, se casaron en 2011. Pero en 2016 se separaron de una manera un tanto turbulenta. En cuanto a Aniston, se relacionó con algunos famosos como John Mayer. Pero fue hasta 2015 que se casó con Justin Theroux, de quien se divorció en 2018.

Marilyn Manson y Dita Von Teese – Evan Rachel Wood

Marilyn Manson y Dita Von Teese comenzaron a salir a principios de milenio, y tras cuatro años de noviazgo, se casaron en 2005. Pero tras un año de matrimonio, la artista de burlesque pidió el divorcio. No se sabían las razones, pero poco tiempo después de eso, Manson comenzó a salir con Evan Rachel Wood, quien fue llamada “rompe hogares” durante esta época.

Pero la infidelidad no fue lo único que llevo a Von Teese a la separación, sino también las adicciones del cantante. Manson y Wood comenzaron su relación de manera pública en 2007 y terminaron en 2010. En 2021, la actriz reveló que fue víctima de violencia doméstica y sexual en manos del cantante.

Lady D y el príncipe Carlos – Camilla Bowles

Este es uno de los triángulos amorosos más infames y trágicos. Diana era la princesa del pueblo, amada por todo el mundo, un icono de la moda y una activista que se salió de las reglas de la corona para realizar sus labores reales y su posición como madre. Todo mundo la veía y era encantadora, por eso fue una sorpresa saber que su esposo, el príncipe Carlos, la engañaba desde hace mucho tiempo con una cercana de la familia, Camilla Bowles.

Antes del matrimonio de Diana y Carlos, el príncipe tuvo una relación con Camilla. Y por lo que se ha dicho, nunca la superó. Por lo que durante sus años de matrimonio con Diana Spencer, mantuvo su relación con la mujer. Diana lo supo, y eso provocó que su salud física y mental se deteriorara ante la mirada pública. En 2005, después de 9 años de su divorcio mediático con Diana (y tras 8 años de su muerte), se casó con Camilla.

Laura Dern y Billy Bob Thornton – Angelina Jolie

Laura Dern y Billi Bob Thornton tuvieron una relación hacia finales de la década de los 90. Fue en 1997 cuando comenzaron a salir. Dern venía de un rompimiento con Jeff Goldblum y Thornton llevaba ya varios matrimonios fallidos y una larga lista de romances. Pero se dieron una oportunidad y en poco tiempo se fueron a vivir juntos.

Laura Dern tuvo que viajar por una nueva película, lo mismo Thornton. Sólo que este tenía como coprotagonoista a Angelina Jolie. En nada de tiempo, comenzaron un romance y se casaron en Las Vegas. Todo esto sucedió sin que Laura Dern lo supiera. En entrevista dijo “Dejé nuestra casa para hacer una película, y mientras estaba aguera, mi novio se casó y nunca volví a saber de él“.

Woody Allen y Mia Farrow – Soon-Yi Previn

La relación entre Woody Allen y Mia Farrow es bastante complicada, pues involucra más que un romance o infidelidad. Sino un montón de dime y diretes que incluyen acusaciones de abuso sexual infantil. En los 80, el director y la actriz comenzaron a salir. Mia tenía seis hijos, algunos biológicos y otros adoptados. Después de su separación con Andre Previn, adoptó por su cuenta a Moses Farrow.

Nunca se casaron o vivieron juntos, pero durante su relación de 12 años, Mia adopta a Dylan Farrow, proceso en el que Woody nunca participó. Dos años después, en 1987, nació su primer hijo juntos, Satchel Farrow (ganador del Pulitzer por su trabajo en el reportaje de Harvey Weinstein). Unos años después, Allen adopta a Moses y Dylan.

Las cosas se complicaron en 1992 cuando a inicios de ese año, Mia Farrow descubrió unas fotos de su hija Soon-Yi Previn (adoptada con Andre) desnuda en el departamento de Woody Allen. En esa época, la mujer tenía 21 años. Ese mismo año, de acuerdo con Farrow, su hija Dylan le habló del abuso que su padre cometió contra ella. Para agosto del 92, Allen y Soon-Yi hicieron pública su relación. En 1997 se casaron y a la fecha siguen juntos.

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe – Abbie Cornish

Reese Witherspoon y Ryan Phillippe se conocieron en el set de Cruel Intentions de 1999. A partir de ahí comenzaron una relación que trajo consigo un matrimonio sólido y dos hijos. Pero después de siete años juntos, en 2006 la pareja anunció su separación a partir de una infidelidad cometida por el actor con una de sus coportoagnistas, Abbie Cornish en Stop-Loss.

Phillippe y Cornish estuvieron cuatro años juntos, y en 2010 se separaron. Un año después, el actor tuvo un hijo con su pareja Alexis Knapp. Witherpoon se acababa de llevar el Oscar cuando comenzó su divorcio, y en entrevistas ha dicho que fue una de las etapas más difíciles de su carrera.

Serena Williams y Common – Drake

En 2012, se supo de un conflicto personal entre Common y Drake. ¿Cómo lo supimos? Por algunas canciones que ambos artistas sacaron echándose indirectas y cosas por el estilo. Siempre circularon rumores de qué se trataba, pero no se supo bien hasta que Common reveló la razón: Drake se metió con su novia, Serena Williams.