12 películas a las que se le negó el Oscar a Mejor Película y lo merecían (dónde verlas)

No es un secreto a voces ni se trata de un descubrimiento. Es bien sabido que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha tenido muchos (sino es que bastantes) errores en sus más de 90 años de historia. Con tantas ediciones, no es una sorpresa que hay uno que otro desliz por ahí. Lo que es realmente sorprendente con los premios Oscar, es que algunos de esos errores se repiten constantemente.

Uno de los más chocosos, por ejemplo, es que los mimebros de la Academia le suelen dar un Oscar de Mejor Guion (original) a nuevos cineastas que llegan con películas innovadoras y originales para así poder darle la máxima estatuilla a sus viejas conocidas (es decir, aquellas cintas que son grandiosas, pero cumplen la fórmula del éxito más tradicional). ACÁ les dejamos algunas de las máximas ganadoras y dónde verlas.

Así que entre frustraciones y enojos, por áca mencionamos 12 ediciones y 12 películas, que merecían el Oscar en la máxima categoría de Mejor Película, pero se les fue negado. Y ojo, las cintas que ganaron no significa que sean malas, pero con el paso de los años, entendemos que no generaron la misma influencia ni conversación que aquellas que se fueron con las manos medio vacías. AQUÍ les dejamos algunos datos interesantes de los Oscar.

También puedes leer: 6 ICÓNICOS DIRECTORES QUE NUNCA GANARON EL OSCAR COMO MEJOR DIRECTOR

Ciudadano Kane

How Green Was My Valley

Durante décadas (casi siete para ser exactos), Citizen Kane de Orson Welles fue considerada la mejor película de todos los tiempos. Ocupó el primer lugar en toda la historia y se convirtió en la más importante por la influencia que generó.

Ciudadano Kane fue toda una sorpresa no sólo por su historia, sino por algunos factores artísticos (y técnicos) que marcaron un antes y después. Por ejemplo, no es una histoira lineal, lo cual nunca había sido explorado entre el storytelling en el cine. El uso de las cámaras también fue una sorpresa. Se implementó lo que ahora conocemos como deep focus y el uso de la luz tuvo fines en la narrativa más allá del cuadro.

Sin embargo, a pesar de que en 1941 fue todo un éxito entre las críticas y la taquilla, la Academia decidió darle el máximo galardón como la Mejor Película a How Green Was My Valley (¡Qué verde era mi valle!) de John Ford. Para el año de la ceremonia, fue una sorpresa a medias. ¿La razón? El trabajo de Ford ponía sobre la mesa la ideología del socialismo.

Pero volvemos a lo mismo. No es que esta cinta no sea merecedora del reconocimiento (se llevó otras cuatro estatuillas), pero la influencia y trascendencia de Ciudadno Kane no se compara con el trabajo de Ford ni ninguna película de ese año a pesar de la presencia de cineastas de la talla de Alfred Hitchcock, John Huston y William Wyler.

Citizen Kane está disponible en HBO Max / ¡Qué verde era mi valle! está disponible en Star+

Dr. Strangelove

My Fair Lady

La relación entre la Academia y Stanley Kubrick es una de las cosas más horribles en la historia del cine. Los miembros, en teoría conocedores, decidieron nominar varias películas del director para sólo darle un Oscar. Así como lo leen. El genio sólo se llevó un Oscar en la categoría de Mejores Efectos visuales (por 2001: A Space Odyssey, la cual ni estuvo nominada a Mejor Película).

Algunas de sus cintas como La naranja mecánica y Barry Lyndon, recibieron la máxima nominación, pero ambas perdieron contra One Flew Over the Cuckoo’s Nest y The French Connection. Si bien es debatible entre esas dos ediciones cuál era la merecedora, la que sí fue un “robo” definitivo se dio en 1964 cuando My Fair Lady se llevó el Oscar por encima de Dr. Stranglove.

Dr. Strangelove fue la primera cinta de Kurbick en recibir la máxima mención, y se podría decir que de todas sus cintas nominadas, es la que más merecía el Oscar gracias a su originalidad al presentar una sátira política que se sostiene entre conversaciones absurdas en situaciones que parecen imposibles… pero que cada vez están más cerca de suceder (¿la constante amenaza de una guerra nuclear no les suena ahora más que nunca?). Todo esto sin mencionar el trabajo de Peter Sellers al dar vida a tres personajes distintos

My Fair Lady fue un musical que unió a Rex Harrison y Audrey Hepburn. Y para ser honestos, la ventaja que tuvo ese año fue que Hollywood y la Academia estaban en medio de la época dorada de los musicales (un año después The Sound of Music triunfó con el Oscar). Pero más allá de eso, no hay un punto de comparación. Y mientras seguimos hablando del final de Dr. Strangelove o la escena en la que un actor no puede contener la risa, no hay mucho que se comente, ahora, de Mi bella dama.

Dr. Strangelove está disponible para compra y renta / My Fair Lady está disponible para compra y renta

Taxi Driver

Rocky

En Sopitas.com, y no nos cansaremos de decirlo, somos fans de Paul Schrader como uno de los más grandes guionistas en Hollywood y un gran director. Sus últimos trabajos (First Reformed y The Card Counter) mantienen la misma grandeza que ha hecho de Taxi Driver una de la mejores películas de todos los tiempos, así como una definitiva en la carrera de Robert DeNiro y Martin Scorsese.

Por eso, cuando en 1976 el Oscar a Mejor Película se lo llevó Rocky y no Taxi Driver, fue una locura. Para muchos, fue el momento perfecto para cuestionar las decisiones de la Academia, pues la cinta de Schrader y Scorsese siempre ha sido infinitamente superior a la producción de Stallone. Taxi Driver es la mejor película de character study (y una bastante perturbadora y realista) y la actuación de DeNiro es brutal.

Cuando decimos que esta cinta es superior a Rocky, no lo hacemos de manera despectiva o pensando que la segunda es una mala cinta. Es grandiosa y ha dado paso a una exitosa franquicia. Pero no pueden ponerse en el mismo lugar ni al mismo nivel, y menos si hablamos de la influencia y la importancia en la forma de hacer y entender el cine. Lo malo es que Taxi Driver fue el principio de muchas malas decisiones de la Academia con el trabajo de Scorsese (algo muy similar a lo que pasó con Kubrick).

Taxi Driver está disponible en Claro Video / Rocky está disponible en MGM

Raging Bull

Ordinary People

Otro año que resultó extraño entre las ediciones de los Oscar fue 1980 cuando el premio de la Academia a la Mejor Película se la llevó Ordinary People, dirigida por Robert Redford, frente a dos grandes películas: The Elephant Man de David Lynch y Raging Bull de Martin Scorsese. Si Raging Bull no hubiera existido, el Oscar debió haber sido para el segundo largometraje de Lynch (toda una sorpresa considerando la filmogarfía del director de Montana).

Pero ya en términos generales, la estauilla debía ir para la biografía de Jake LaMotta escrita por el mismo Schrader y protagonizada por DeNiro junto a Joe Pesci. Si le dan una vuelta a la historia, se darán cuenta que los miembros aman la biografías y suelen darle muchos premios. Pero sorpresivamente, al principio de los 80 rompió su regla y de ocho nominaciones (que por cierto, no contempló Mejor Guion), Toro salvaje sólo se llevó dos (incluido el trabajo de DeNiro).

Algunos creen que la forma en la que se retrata la violencia en Raging Bull, fue determinante para que la Academia, asustada, se fuera por Ordinary People. Ahora bien. Ordinary People es un drama intenso en el que la historia se centra en una familia modelo que pierde a su hijo mayor. A partir de aquella tragedia, es que el hijo mejor intenta suicidarse.

Gran película con una de las mejores actuaciones de Donald Sutherland. Pero no lo suficiente como para equipararse con la trascendencia de Toro salvaje. Aunque pensándolo bien, no fue de sorprenderse. Un año antes, otro drama familiar, extraoridnario es justo decirlo, se llevó el Oscar: Kramer vs Kramer, la cual venció a una de las mejores películas de guerra: Apocalypse Now. ¿Ven?

Raging Bull está disponible en MGM / Ordinary People no está disponible

Goodfellas

Dances with Wolves

La última de Martin Scorsese en esta lista, lo prometemos. Entramos a la década de los 90 emocionados con las posibilidades del cierre del milenio. Pero la Academia los recibió a todos de la manera más tradicional al darle el Oscar a Mejor Película a Dances With Wolves bajo la dirección de Kevin Costner frente a Goodfellas.

Hay personas, la mayoría, que creen que El padrino en sus dos primeras partes son las mejores películas de mafia. Pero hay otros tantos que con buenos argumentos, creen que ese título se lo lleva Goodfellas. Entre que son peras y son manzanas, la cosa se centra en que sólo una película espectacular puede compararse con algo como El padrino. Pero ni así le dieron el Oscar.

Películas de la mafia hay muchas, pero que se puedan comparar con estos dos títulos, sólo el mismo Scorsese puede lograrlo (The Departed). Lo que sí hay también, son muchas cintas sobre hombres blancos irrumpiendo en comunidades que creen inferiores para sorprenderse con la sabiduría. Y no es por nada, porque de verdad nos gusta Dances With Wolves, pero hay unas que son mejores y ni siquiera recibieron la atención que el debut de Costner.

Y para acabarla de amolar, ese mismo año también perdió la estatuilla el mismo Martin Scorsese frente a quién creen: Kevin Costner. El trabajo del actor fue excepcional y más si hablamos de su primera experiencia en la dirección. Pero Goodfellas es una cinta en la que toda la maestría de un genio como Scorsese, quedó documentada.

Goodfellas está disponible en HBO Max / Dances With Wolves no está disponible

Pulp Fiction

Forrest Gump

El año de 1994 fue muy interesante entre las nominaciones de los premios de la Academia. Hubo cinco nominadas en la máxima categoría que contemplaron títulos diversos como el drama devastador de Frank Darabont titulado The Shawshank Redemption; el thriller escandalóso Quiz Show de Robert Redford; la comedia Four Weddings and a Funeral de Mike Newell; la innovadora Pulp Fiction de Quentin Tarantino; y la emotiva Forrest Gump.

De entre todas, la cinta de Robert Zemeckis protagonizada por Tom Hanks (¿sabían que el papel primero se le ofreció a John Travolta?) se llevó el premio a Mejor Película. No es que se trate de una mala decisión de esas que duelen al revisitar la historia del cine y las ceremonias de premiación. Pero si hablamos de innovación, entonces Pulp Fiction no tiene comparación (ni con todas las lágrimas que derramamos por Tim Robbins y Morgan Freeman).

El triunfo de Forrest Gump mostró la forma en la que la Academia se mantiene tradicional, pero a la vez “abre” sus puertas a directores/escritores nuevos que se acercan, arriesgándolo todo, con historias que se salen de la línea. Los miembros le dieron el máximo galardón a Forrest Gump, pero le dieron la estatuilla de Mejor Guion a Tarantino

Pulp Fiction, en cambio, sí se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, reconociendo el trabajo del cineasta en originalidad, e incluso, en el circuito independiente. Ese Oscar a Mejor Guion también fue el inicio de una relación no muy justa con el trabajo de Tarantino, quien se ha llevado dos Oscar precisamente en esta categoría. Queda pendiente el de Mejor Película y si los planes siguen en pie, sólo le queda una oportunidad (al menos desde la silla de director).

Pulp Fiction está disponible en HBO Max / Forrest Gump está disponible en HBO Max

También puedes leer: 10 CONEXIONES FASCINANTES EN LAS PELÍCULAS DE QUENTIN TARANTINO

Saving Private Ryan / The Thin Red Line

Shakespeare in Love

En 1998, hubo dos películas centradas en la Segunda Guerra Mundial que obtuvieron varias nominaciones a los premios Oscar incluida la de Mejor Película: Saving Private Ryan de Steven Spielberg y The Thin Red Line de Terrence Malick. El dilema aquí no se centra en que Shakespeare in Love de John Madden no se merecía ese Oscar, sino en cuál de las dos anteriormente mencionadas es la que se debió llevar el máximo galardón.

Pero la historia de esta edición es más interesante de lo que parece. Primero, Harvey Weinstein le metió todo el dinero del mundo a Shakespeare in Love para la campaña de los Oscar. Y fue dinero bien invertido porque resultó ganadora sin ser la favorita. Del otro lado, está la grandeza de las dos contrincantes más fuertes y las que de verdad eran las favoritas.

Por un lado, tenemos una de las mejores películas de guerra con una edición y edición de sonido que te mantiene al borde todo el tiempo. Y del otro está el regreso de Terrence Malick tras 20 años de ausencia y con sólo dos películas en si historial (para ese entonces, muy viejas para recordarlas). Ambas tenían también un elenco espectacular comandado por dos de los más grandes actores: Tom Hanks y Sean Penn (o acaso era Jim Caviezel o Adrien Brody).

Después de la ceremonia, cayó un tormento sobre Shakespeare in Love y sus protagonistas, Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes, a quienes acusaron de malos actores y estar en una mala película. Pero volvemos al mismo punto. No es que sea una mala película ni mucho menos, sólo que ese año había producciones más determinantes e impactantes, incluida La vida es bella de Roberto Benigni.

Saving Private Ryan está disponible en HBO Max / The Thin Red Line está disponible en Star+ / Shakespeare in Love está disponible en Starzplay

Brokeback Mountain

Crash

Para algunos críticos, Crash es la peor cinta que se ha llevado el Oscar a Mejor Película. Hablamos de cintas que se llevaron el máximo galardón por encima de mejores producciones, pero eso no quiere decir que las ganadoras sean malas. En cambio, en 2005, la historia dio un giro de 180 grados con el triunfo de la cinta de Paul Haggis.

Para esa edición, no es que hubiera otra película merecedora del Oscar, sino que Crash no es una película ni de nominación a los premios de la Academia. Y si nos ponemos a repasar a las nominadas, las cosas se ponen más frustrantes: Munich de Steven Spielberg; Good Night and Good Luck de George Clooney; Capote de Bennett Miller; y Brokeback Mountain de Ang Lee.



Y de entre todas esas, Brokeback Mountain es una joya. Quizá ahora nos parece extraño, pero en ese año fue una apuesta arriesgada. Eso lo sabemos porque la película fue reducida a “una historia gay de vaqueros” cuando en realidad, y como lo dijo el mismo Gustavo Santaolalla (responsable del socre), es una historia de amor compleja, devastadora y profunda que además,integra una gran dirección de Lee y actuaciones de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.

Crash se llevó tres Oscares esa noche que incluyeron Mejor Película, Guion original y Edición con otras tres nominaciones. Brokeback Mountain se llevó ocho nominaciones con tres premios: Director, Score y Guion adaptado. Lee venía de los elogios de El tigre y el dragón y de lo que algunos consideran un año complicado cuando la pusieron a competir por el Oscar con Gladiador.

Brokeback Mountain está disponible en HBO Max / Crash no está disponible

The Social Network

The King’s Speech

Este ha sido uno de los años más claros en los que la Academia hizo un relajo con los ganadores de Mejor Película. Fue un año difícil porque los nominados eran grandiosos y diversos: Black Swan, The Fighter, 127 Hours, Inception, The Kids Are All Right, Winter’s Bone, True Grit, Toy Story 3, The King’s Speech y The Social Network.

Cada una de estas cintas tenían una categoría en la que destacaban como favoritos, y en general, obedecieron a las predicciones como Natalie Portman llevándose el Oscar a Mejor Actriz por Black Swan o Christian Bale como Mejor Actor de Reparto por The Fighter, entre otros. Y entre los favoritos para la máxima categoría, estaba The Social Network.

Todo parecía indicar que la estatuilla se la iba a llevar este cinta de David Fincher, y más porque hacia el final de la ceremonia, se había llevado tres premios. Pero no. El ganador termino siendo The King’s Speech de Tom Hooper. ¿La razón? Contiene la fórmula perfecta que tanto adora la Academia: de época, sobre la realeza, con un drama centrado en una amistad inusual, un buen cast.

Fincher es uno de los directores que también tiene pendiente el triunfo con los premios de la Academia tanto en la categoría de Mejor Película como Director. Ese año, de entre todos, ha sido el que más cerca estuvo de coronarse, pero se le fue de las manos. En 2021 volvió con Mank que si bien uvo 10 nominaciones, también se fue medio vació entre las categorías más destacadas.

The Social Network está disponible en Claro Video / The King’s Speech está disponible en HBO Max

Amour

Argo

El año en el que Argo de Ben Affleck se llevó el Oscar a Mejor Película, fue uno de los más controversiales porque se habló abiertamente de supuestos intereses políticos más premiar la cinta. Finalmente, se trataba de un agente de la CIA que se inventó toda una producción para sacar a unos réhenes de Irán en la década de los 70, esto en medio de varias producciones que salieron centradas en la invasión de Estados Unidos en Irak.

Así que entre Argo y cintas con temas políticos como Zero Dark Thirty de Kathryn Bigelow sobre la casa de Osaba bin Laden, Django Unchained de Quentin Tarantino sobre la esclavitud, o la biografía de Lincoln, la Academia desde luego se fue con la que estuviera mejor maquillada y pintada.

Pero en realidad, ninguna de esas merecía tanto el Oscar como Amour de Michael Haneke, nominada a cinco premios Oscar, incluido Mejor Película. Al final, esta producción sólo se llevó Mejor Película Extranjera, pero vaya que merecía el máximo galardón. Ojalá pudiéramos decir que Amour estuvo cerca de llevarse el premio, pero no. Estamos seguros que si se tratara de una producción hollywoodense, no habría duda respecto al reconocimiento.

Pero para ser realistas, hubo un buen rato en el que Hollywood dejó de apostarle a dramas como el de Amour, por lo que la cinta y la historia debían venir de fuera para quedarse con las manos medio vacías, pero dejando una poderosa lección. Otra de las estatuillas que Amour merecía era la de Emmanuelle Riva como Mejor Actriz, pero perdió contra Jennifer Lawrence por Silver Linings Playbook.

Amour no está disponible / Argo está disponible en HBO Max

Mad Max: Fury Road

Spotlight

Mad Max: Fury Road es una de las pocas películas que nos dieron esperanza en que las secuelas pueden ser justas con sus primeras partes. La cinta de George Miller fue toda una sorpresa al llevarse 10 nominaciones a los premios Oscar, algo inaudito considerando que se trata de una película de acción, adventura y ciencia ficción, tres géneros que no han sido bien atendidos por la Academia.

Y si Raiders of the Lost Ark no logró llevarse el máximo galardón, Fury Road no iba a ser la primera. Y no lo fue. Pero en un convenio general, muy en el fondo, todos creemos que merecía el máximo galardón por encima, incluso, del intenso drama periodísitico de Spotlight. El 2015 fue un año en el que la Academia no fue muy coherente. Para que se den una idea, nominó a Spotlight de Tom McCarthy en seis categorías y le dio dos, incluido el máximo reconocimiento.

En cambio, a Mad Max: Fury Road le dio 10 nominaciones y un total de seis estatuillas. Si bien casi todos fueron de aspectos técnicos, es de esas veces que nos cuesta trabajo creer que una cinta que triunfa en la mayoría, no se llevé al que engloba todos. Tal es el caso de esta enorme producción de George Miller.

Ese año también se puso intenso. Leonardo DiCaprio se llevaba su primer y único Oscar por The Revenant, Alejandro González Iñárritu se subía al escenario, por segunda vez y consecutiva, para la estatuilla de Mejor Director, Brie Larson era reconocida como Mejor Actriz por Room.

Mad Max: Fury Road está disponible en HBO Max / Spotlight está disponible para compra y renta

ROMA

Green Book

En 2018, la edición de los premios Oscar nos dejó con un enorme “sin comentarios”. ¿Por qué? Porque fue la típica ceremonia en la que la Academia se fue a la segura con su Mejor Película, dándole el galardón a Green Book de Peter Farrelly con un drama sobre una amistad improbable que se alza por encima del racismo. No nos confundan. Las actuaciones de Viggo Mortensen (uno que también tiene pendiente el Oscar) y Mahershala Ali son más que grandiosas.

Pero en Green Book no hay más, sólo un relato que a veces peca de cursi. Y esto lo decimos porque se echó un tiro, con al menos, tres películas más arriesgadas y originales: The Favourite de Yorgos Lanthimos; Vice de Adam McKay; y ROMA de Alfonso Cuarón. Esta última, con 10 nominaciones, era la favorita, y muchos le apostaban a que rompería la maldición de que ninguna “extranjera” se llevara el Oscar a Mejor Película.

Y si bien no fue ROMA para México, sino Parasite para Corea del Sur unos años después, el ganador Green Book no terminó de convencer a casi nadie. Nos gustaría mencionar a Black Panther entre aquellas que lo pudieron lograr, pero hemos de ser sinceros. La nominación fye una sorpresa, por lo que el triunfo estaba aún más lejos que para Cuarón.

Al final, ROMA se llevó Mejor Director, Fotografía (ambos para Cuarón) y el primero de Mejor Película Extranjera para México.

ROMA está disponible en Netflix / Green Book está disponible en HBO Max