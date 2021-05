¡Checa el primer avance de ‘1899’, la nueva serie de los creadores de ‘Dark’!

Un nuevo éxito ya se está cocinando desde Netflix y sí: parece que nos tendrá al filo del sillón. Y no piensen que esto último lo decimos como un voto de confianza a ciegas… De hecho, esta serie que llevará por título 1899 tiene detrás a un equipo creativo que ya nos dio muestra de su calidad.

Dicho esto, el gigante del streaming acaba de lanzar el primer teaser y también liberó la primera imagen oficial de este show creado por nada más y nada menos que Jantje Friese y Baran bo Odar, la mentes detrás del fenómeno que fue Dark. ¿Listos para una nueva y misteriosa aventura?

Llevamos prácticamente un año de mantenernos en cuarentena y por supuesto que navegar en el catálogo de Netflix ha sido uno de los alivianes que más nos han ayudado a sobrellevar el momento. En ese sentido, aún hay un poco de incertidumbre sobre cuándo podremos salir y que la vida regrese a la ‘normalidad’, pero de lo que no tenemos dudas es que las series interesantes continuarán en el futuro.

Una de ellas será 1899, el nuevo contenido que Jantje Friese y Baran bo Odar están preparando. Como comentamos anteriormente, a este par lo recordarás por haber sido las mentes maestras detrás de la espectacular serie de suspenso Dark, así que ya te puedes dar una idea de lo que se viene.

Este lunes 3 de mayo, para iniciar la semanita con todo, Netflix anunció que el rodaje de la serie ha comenzado y eso no es todo. Para levantar la emoción, la plataforma acaba de mostrar el primer teaser del programa y una imagen que nos habla un poco de la propuesta visual que tendremos frente a nosotros.

“Habrá misterios, habrá pesadillas y lo más importante: habrá sorpresas”, escribió en sus redes sociales el servicio para presentar la primera imagen oficial de 1899. A continuación te la mostramos y más abajito te contamos de qué va el proyecto.

The creators of Dark are back with a brand new series — here is your first look at 1899.

There will be mysteries.

There will be nightmares.

And most importantly: there will be surprises. pic.twitter.com/jOXYuGotc0

— Netflix (@netflix) May 3, 2021