Estas fueron las 20 series y películas más pirateadas en internet en 2021

Para nadie es un secreto que las series y películas tienen una gran importancia para nosotros, sobre todo en estos últimos años de pandemia. Cuando el coronavirus se expandió por el mundo, ver estas producciones dentro de las distintas plataformas de streaming que están a nuestra disposición fue un verdadero alivio y para ser honestos, representaron una enorme distracción de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, ¿no lo creen?

Sin embargo, también tenemos muy claro que no todas las personas están dispuestas a pagar una suscripción a un servicio o de plano no cuentan con los recursos suficientes para dar una mensualidad. Es por eso que todos ellos recurren a ver todos estos contenidos de manera ilegal y a través de distintos sitios o servidores en el internet de las cosas. Y ojo, no estamos diciendo si está bien o mal, sino que es algo que inevitablemente sucede.

Muchas personas ven series y películas pirateadas en internet

Aunque no lo crean, hay páginas y empresas dedicadas a registrar todas las películas y series que son pirateadas. Una de ellas es Akamai, una firma de tecnología que hace unos días publicó su propia lista con las producciones de las plataformas de streaming que millones de usuarios vieron de manera ilegal. Y la verdad es que nos llevamos una enorme sorpresa, porque hubo una tendencia bastante interesante que nos dejó con el ojo cuadrado.

Resulta que un montón de personas consumieron los contenidos de superhéroes, de plataformas como HBO Max y Disney+ de esta manera, algo que no debería sorprendernos pero que sin duda deja muy claro que estas producciones siguen siendo muy llamativas para los espectadores. Pero en fin, como sabemos que a ustedes les interesa saber cada una de las series y películas que se vieron de esta forma, ahí las van ambas las listas.

Series

Hablando específicamente de las series –y de los dos primeros lugares–, nos damos cuenta de que las producciones de Marvel dentro de Disney+ fueron las más populares y pirateadas de la lista de Akami –con Loki, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier en el top 5. Sin embargo, también aparecen nombres como Rick and Morty, Game of Thrones y hasta The Walking Dead. A continuación les dejamos el listado

Loki – Temporada 1 WandaVision – Temporada 1 Rick and Morty – Temporada 2 The Falcon and The Winter Soldier – Temporada 1 The Walking Dead – Temporada 10 Game of Thrones – Temporada 8 The Flash – Temporada 7 Vikings – Temporada 6 True Beauty – Temporada 1 Superman & Lois – Temporada 1

Películas

Para cerrar, tenemos las películas. Y es aquí donde las cosas se equilibran un poco porque a pesar de que la casa de Mickey Mouse aparece con cuatro de sus estrenos más fuertes del 2021 (Black Widow, Cruella, Raya and the Last Dragon y Jungle Cruise), es HBO Max quien reina esta lista de cintas pirateadas con lanzamientos como Godzilla vs. Kong, el Snydercut de Justice League, The Suicide Squad, Mortal Kombat y Wonder Woman 1984.