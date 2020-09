20 temporadas después: ‘Keeping Up with the Kardashians’ anuncia que llega a su fin

“Tenemos que hablar del video, Kim“, le dice Kris Jenner a su hija mayor, Kim Kardashian. Por supuesto que se refería al video porno que se filtró donde sale Kim teniendo relaciones sexuales con su pareja de esa época, Ray J. Esta grabación casera aventó a Kim a la fama, siguiendo los pasos en 2004 del video sexual 1 Night in Paris protagonizado por Paris Hilton…

Lo curioso es que al “hablar del video de Kim”, Kris primero se presenta como su representante para luego decir que es su mamá: como madre la quiero matar, pero como representante debo ponerme en marcha… Y vaya que lo hizo. Meses después de que saliera el video de Kim, se estrenó en E! la primera temporada de Keeping Up with the Kardashians, la cual se convirtió en el reality más exitoso en la historia de la televisión.

Por eso resulta tan sorprendente el hecho de que hayan anunciado que después de 20 temporadas y 14 años, la producción llega a su fin. La última entrega, de acuerdo con Variety, tendrá su estreno a principios de 2021. A partir de esto, no más Kardashians en la televisión. “Con mucho pesar en nuestros corazones hemos tomado la decisión, como familia, de decirle adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians'”, escribió Kim en su cuenta de Instagram con casi 180 millones de seguidores.

2007, el año perfecto para Kim Kardashian

Como mencionamos, el nombre de las Kardashian en la farándula internacional se forjó con la salida del video porno de Kim. Fue todo un éxito en su formato físico, y cuando salió en su versión digital, las cosas resultaron mejor para la más grande del famoso clan, y como consecuencia, para la familia Kardashian-Jenner.

Keeping Up with the Kardashians salió en 2007, un año perfecto para que naciera una nueva celebridad que juntara lo mejor y peor del mundo de la fama. Ese año fue el declive emocional de Britney Spears, además de que su hermana Jamie Lynn anunció que a sus 16 años había quedado embarazada. 2007 también fue el año en el que las mujeres más populares (e infames) de la época, estaban en controversias que ya eran cansadas: Lindsay Lohan y su ingreso a clínicas de rehabilitación, arrestos por conducir ebria y la revelación de su adicción al sexo.

Y junto a ella los nombres de Mischa Barton (de The OC), Nicole Richie, Paris Hilton. Esta última también fue determinante para el ascenso de Kim Kardashian. Un par de años antes, cuando Paris se llevaba todos los tabloides, la acompañaba de vez en cuando una chica morena en las alfombras rojas. Era Kim, su mejor amiga, pero sobre todo, su asesora de moda.

En 2007, Kim era dueña de una tienda de ropa en la que trabajaban sus hermanas. Esa fue la manera en la que comenzó a involucrar a su familia más allá de que su mamá fuera su representante. Y así nació la idea de un reality basado en la relación de las y el hermano Kardashian, el matrimonio de Kris con Bruce Jenner, y las dos hijas que tuvieron juntos bajo el nombre de Kendall y Kylie.

‘Keeping Up with the Kardashians’ llega a su fin

Kim anunció el fin del reality en su cuenta de Instagram, en el cual publicó un largo mensaje donde agradece a los fans, el equipo de producción y a E! Entertainment por haberlos cobijado por 13 años, los cuales se convertirán en 14 con la última temporada de 2021.

“Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios, y numerosos programas spin-off, estamos más que agradecidos a todos los que nos han seguido en todos estos años –a través de las buenas épocas, de los malos ratos, la felicidad, las lágrimas, las tantas relaciones y los niños. Estaremos por siempre agradecidas por las maravillosas memorias y las innumerables personas que conocimos en el camino“.