¿Separados al nacer? 24 famosos que misteriosamente se parecen y mucho

Dicen por ahí que todos, sin excepción alguna, tenemos una persona en el mundo que se parece a nosotros. Ciertamente nunca va a ser idéntica al cien por ciento aunque hay que ser honestos; no entendemos cómo funciona esto pero sí hay hombres y mujeres a los que les damos un aire. Por supuesto que esto pasa en todos lados y en Hollywood es muy evidente, pues hay famosos que de plano pensamos que fueron separados al nacer.

Ejemplos hay muchos. Cómo olvidar uno de los más conocidos, cuando Chad Smith y Will Ferrell se vistieron igualitos en el programa de Jimmy Fallon para demostrar que eran idénticos. Sin duda fue un momento un poco essstraño pero que sin duda confirmó la teoría que mencionábamos antes, pues no importa cómo te veas ni de qué manera te vistas, siempre habrá alguien por ahí al que probablemente confundan contigo. Qué loco, ¿no?

Los famosos que les mostraremos se parecen un montón

Sin embargo, y aunque ustedes no lo crean, todavía hay un montón de casos en Hollywood que nos dejaron con la boca abierta y que de plano no conocíamos. Desde actores super famosos que llenan por sí solos una sala de cine, pasando por algunos que van en ascenso y otros que de plano ya no recordábamos. La cosa aquí es que esta máxima tan misteriosa de la vida aplica para cualquiera, hasta para aquellos que tienen todos los reflectores.

Es por eso que acá nos dimos a la tarea de hacer una ardua investigación para presentarles los parecidos entre 24 figuras del cine y la televisión. Prepárense, porque hay un par que seguramente los impactará y otros que quizá los hagan dudar, el chiste es que todos tenemos a una persona similar a nosotros en México, Estados Unidos, China o cualquier otro lugar de esta planeta y que seguramente, algún día la encontraremos.

Woody Harrelson y Anna Gunn

Ver para creer. Por más que Woody Harrelson y Anna Gunn quieran negarlo, sus caras son casi igualitas y no entendemos cómo es que sucedió esto. De cualquiera manera, Hollywood no puede desperdiciar las similitudes que tienen y quién sabe, en una de esas en un futuro no tan lejano, alguien se anime a producir una película donde ambos sean hermanos o algo así. Ya saben que en la industria cinematográfica todo puede pasar.

Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain

No tenemos idea de cómo le hicieron en la producción de The Help para no confundir a Jessica Chastain y Bryce Dallas Howard, porque son como dos gotas de agua, ¿apoco no? Fácilmente pudieron interpretar a una gemelas en la película y nadie se hubiera dado cuenta de que son personas diferentes, jiar jiar jiar.

Henry Cavill y Matt Bomer

Quizá aquí dirán “naaah, ni al caso, tío Sopitas”. Pero no nos hagamos de la vista gorda, a pesar de que no son idénticos, la verdad es que siendo muy honestos sí hay cierto parecido entre Henry Cavill y Matt Bomer. Si no nos creen chequen las orejas y la barbilla, parece que salieron del mismo molde…

Amy Adams e Isla Fisher

Además de tener a un elencazo, Animales Nocturnos contó con la reunión inesperada de dos actrices que aunque no lucen iguales, sí se dan un aire entre sí. Por supuesto que hablamos de Isla Fisher y Amy Adams nuestra Leonardo DiCaprio de las entregas de premios , y estamos seguros que si al director se le hubiera ocurrido hacerlas pasar como hermanas, nos la hubiéramos creído por completo.

Tom Hardy y Logan Marshall-Green

Aquí en su página de confianza no creemos en las coincidencias pero, ¿no se les hace extraño que Tom Hardy y Logan Marshall-Green –además de que se parecen, interpretaron a villanos de Spider-Man? Al primero lo vimos como Eddie Brock/Venom en su primera película en solitario, mientras que el segundo dio vida a Shocker en Homecoming con Tom Holland. No sé, esto suena medio sospechoso, ¿no creen?

Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan

Uno español y el otro gringo. No importa de dónde vengan o en qué lugar nacieron, siempre nos dejará con el ojo cuadrado el enorme parecido que hay entre Javier Bardem y Jeffrey Dean Morgan. Más allá de que estos dos nunca han compartido créditos en ninguna película ni mucho menos, no nos queda la menor duda de que si no supiéramos sus nacionalidades, diríamos que son brothers o algo así.

Natalie Portman y Keira Knightley

Por supuesto que nosotros no descubrimos el parecido entre Keira Knightley y Natalie Portman, denle las gracias a las personas que trabajaron en Star Wars: La Amenaza Fantasma porque bajita la mano, fueron ellos quienes lo notaron y hasta lo hicieron ver con la función de Sabé, una mujer quien además de ser guardaespaldas, también se hacía pasar por la Reina Amidala en momentos complicados. Unos verdaderos visionarios esos chavos.

Elijah Wood y Daniel Radcliffe

Ambos aparecieron en películas que involucran magia, mundos fantásticos y criaturas que solo viven en nuestros sueños, los dos iniciaron en la actuación siendo muy jóvenes y claro, tienen los ojos claros, ¿necesitan más pruebas de que hay algo raro entre Elijah Wood y Daniel Radcliffe? Quizá, si el primero hubiera interpretado a Harry Potter y el segundo a Frodo Bolsón, las cosas hubieran sido exactamente las mismas, jejeje.

Margot Robbie, Emma Mackey, Samara Weaving y Jamie Pressly

Ok, aquí es el momento de hacer equipos de cuatro para debatir. Sí, tenemos muy claro que nadie puede igualar la belleza de Margot Robbie pero seamos muy objetivos, no nos van a negar que entre ella, Samara Weaving, Jamie Pressly y Emma Mackey hay cierto parecido, ¿qué dicen ustedes? ¿Se asemejan o nel?

Ryan Reynolds y Kate Beckinsale

No sabemos cómo funciona esto de tener tu doble famoso, pero estamos seguros que ninguno de los casos anteriores le llega al de Ryan Reynolds y Kate Beckinsale. Es más, la propia actriz asegura que ella y el mismísimo Deadpool podrían ser gemelos y, de no tener ni la menor idea de que sus apellidos son completamente diferentes, le daríamos por buena esa afirmación.

Matt Damon y Mark Whalberg

Para que se den una idea de qué tan cañona está la similitud entre Mark Wahlberg y Matt Damon, el propio actor que interpreta a Jason Bourne en la pantalla grande afirmó en una entrevista que sí se parece al protagonista de las últimas cintas de Transformers. “Mark y yo tenemos un trato. Si nos confunden a uno con el otro, tenemos que ser lo más educados posible”, dijo Damon, y concluyó mencionando que incluso ha firmado autógrafos con el nombre de Mark.