Película Animada: Las 27 cintas que buscan nominación a los Oscar 2021

La industria cinematográfica apenas se está recuperando del duro golpe que recibió por la pandemia. Los cines en gran parte del mundo siguen cerrados, pero las grandes empresas productoras han encontrado la manera de estrenar sus películas más importantes en la pantalla grande y plataformas de streaming. Tanto así que muchos de ellos ya están pensando –a pesar de la situación– en las ceremonias de premiación, como los Oscar.

Como recordarán, la máxima fiesta del cine fue una de las únicas que salvó en 2020 porque sí se llevó a cabo con normalidad. Sin embargo, la nación del coronavirus atacó y a mediados del año pasado anunciaron que si la situación lo permitía –y todo salía bien–, la entrega de la estatuilla dorada más importante de Hollywood se entregaría el próximo 25 de abril. Aunque siendo muy honestos, faltan tres meses y la cosa se ve complicada.

Los Oscar se están preparando para el 2021

Pero mientras se define qué pasará con los Oscar 2021, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya está pensando en las películas que premiará este año. Resulta que acaban de publicar las listas previas con cintas elegibles para llevarse el premio mayor; pero no se emocionen porque todavía falta que pasen un montón de filtros para llegar a las nominaciones y de ganar, bueno, pues eso ya lo veremos.

En unos cuantos días, los miembros de la Academia decidirán cuáles serán las cintas que pasarán a la shortlist y después de esto, los nombres se reducirán hasta escoger a las candidatas que competirán para llevarse el máximo galardón. Cabe aclarar que algunos de estos filmes aún no se han estrenado, por lo que deben cumplir este requisito y todas las demás normas de la categoría para avanzar en el proceso de votación

Película animada

Pero hablando específicamente de la animación, este año las cosas están muy complicadas en los Oscar, porque hay una batalla cerrada entre las grandes empresas en la materia y pequeños estudios sumamente talentosos. En esta categoría por ahora tenemos a 27 películas que por ahora están consideradas dentro de los Oscar 2021, pero vamos por partes y repasemos cuáles son todas y cada una de estas cintas.

Disney y Pixar son infaltables en esta categoría. Y este año llegan con dos cartas muy fuertes, Onward y Soul. Y aunque a muchos les encantaría que ambas llegaran a las nominaciones, solo una será la que represente a la casa de Mickey Mouse; pero considerando la historia y lo impresionante que resultó para muchos, lo más probable es que la cinta de dirigida por Peter Docter sea la que esté en la premiación.

Por otro lado, la Academia también está considerando para los Oscar 2021 a otros blockbusters como Scoob!, The Croods: A New Age y The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, que se mantienen por ahora en el camino hacia la estatuilla prometida. Sin embargo, hay otras tres cintas que podrían competirle sin problema a Pixar y en una de esas andan dando la sorpresa durante la premiación ganando la categoría.

La primera es Over The Moon, la cinta de Netflix dirigida por Glen Keane podría meterle un susto a Disney en la ceremonia de este año. No podíamos dejar de lado a Earwig and the Witch, el primer proyecto de animación por computadora de Studio Ghibli dirigido por el hijo del mismísimo Hayao Miyazaki. Para terminar esta terna tenemos a Wolfwalkers, una película espectacular con la que AppleTV+ se podría colar a las nominaciones.

Acá les dejamos la lista completa

Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus

Bombay Rose

Calamity

The Croods: A New Age

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Movie: Mugen Train

Dreambuilders

Earwig and the Witch

Kill It and Leave This Town

Lupin III: The First

Mosley

My Favorite War

Nos Ili Zagovor Ne Takikh

No.7 Cherry Lane

On-Gaku: Our Sound

Onward

Over the Moon

Red Shoes and the Seven Dwarfs

Ride Your Wave

Scoob!

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Terra Willy

Trolls World Tour

A Whisker Away

The Willoughbys

Wolfwalkers