3 fenómenos que siempre recordaremos gracias a ‘Spider-Man: Sin camino a casa’

Spider-Man: Sin camino a casa se trata de un fenómeno de proporciones épicas. Sólo así podríamos definir lo que esta película significó (y hasta nos quedamos cortos). Más allá del significado cinematográfico, esta película unió a tantas personas por medio del cariño al personaje, sobre todo en momentos tan difíciles. Por eso, queremos recapitular tres fenómenos que nos dejó Spider-Man: Sin camino a casa que siempre recordaremos.

‘Spider-Man: Sin camino a casa’ rompiendo la taquilla

El hecho de que Spider-Man: No Way Home haya sido la película más esperada del 2021 no es algo que nos estamos sacando de la manga. De hecho, la taquilla en México habla por sí sola.

Hablamos de un éxito sin precedentes en este periodo de contingencia donde las visitas al cine aún no se hacen con aforos completos. ¿Se imaginan lo que habría logrado antes de la crisis sanitaria?

La película acaba de coronarse como la más taquillera en la historia. Un hito enorme para una época donde la industria cinematográfica sigue batallando con los estrenos en pandemia. O en otras palabras, Spider-Man: Sin camino a casa hizo que los mexicanos y el mundo volvieran al cine.

El tráiler más visto

Como dijimos antes, la emoción ya se sentía en los meses previos al estreno de Spider-Man: Sin camino a casa. Es cierto que películas como Avengers: Infinity War y Endgame lograron cosas impresionantes, pero lo que hizo el cierre de la trilogía de Homecoming está en otro nivel. ¿La razón? Tiempos de pandemia y un multiverso que sólo habíamos visto en animación.

Fue en febrero de 2021 cuando se reveló el título oficial de Sin camino a casa, y desde ahí, todo lo que se mencionaba de la cinta entre rumores, teorías conspirativas y detalles oficiales, se hacía tendencia. Las cosas explotaron en internet cuando salió el primer tráiler en agosto de 2021.

Spider-Man: Sin camino a casa es ahora el tráiler más visto en sus primeras 24 horas con 355 millones de reproducciones en todo el mundo. Antes, ese récord lo tenía Endgame, pero en un abrir y cerrar de ojos, Spider-Man lo superó.

El “Hola, Peter” y los memes arácnidos

La primera tanda de memes llegó con el primer tráiler en el mero apogeo de Spider-Man: Sin camino a casa. Conforme se iban revelando detalles, la memiza se puso buena entre teorías, rumores y nuestras ansias por ver un spiderverse fuera del mundo animado. Y después de más de un mes de su estreno, la realidad es que la fiebre arácnida no para.

En México, esta tercera cinta de Spider-Man con Tom Holland se convirtió en una de las más comentadas en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y es que cada semana había una tendencia relacionada con la película. El primer arranque fue el icónico “Hola, Peter” que se viralizó tras el primer avance donde vimos el regreso de Doc Ock con Alfred Molina.

Como dato curioso, a mediados de octubre se hizo tendencia el hashtag “SpiderManNowWayHome con el error de una “w” extra entre el “No” y el “Way”. La gente estaba tan eufórica, que se tardaron en darse cuenta mientras el hashtag correcto, el de “SpiderManNoWayHome”, se mantuvo en las sombras por un buen rato.

Como ya les contamos, Spider-Man: Sin camino a casa es una de las películas más taquilleras en la historia y es la más vista en México. Logró hacer que en tiempos de incertidumbre, la gente volviera al cine para vivir y entender esta historia (quizá ese sea el secreto de esta cinta protagonizada por Tom Holland).

Nosotros podemos decirte todo lo increíble que es este fenómeno y lo mucho que superó nuestras expectativas, pero seguro nuestras palabras se quedan cortas. Así que si no la has visto, definitivamente tienes que verla en el cine, no solo para vivir a tope esta experiencia, sino también para que entiendas a fondo y sea parte del fenómeno de Spider-Man: Sin camino a casa.