3 razones por las que debes suscribirte a Amazon Prime

Con 99 pesos puedes comprarte una pizza mediana y disfrutarla por un ratito o comprar un boleto para el cine (sin palomitas 😢) y divertirte un par de horas, o bien, también podrías tener acceso a un sinfín de horas de entretenimiento todo el mes y de paso ahorrarte una buena lana al comprar en línea sin tener que pagar costos de envío. ¿Cómo? Con la membresía Amazon Prime. Acá te contamos todos los detalles.

Desde 2017, el gigante del comercio electrónico Amazon trajo a nuestro país su modalidad Prime, una membresía en la que por $99/ al mes puedes disfrutar de envíos gratis en las compras que hagas a través de la plataforma, además de poder disfrutar de un amplio catálogo de series y películas originales… pero a ver, a ver, vamos por partes.

¿Envíos gratis? ¡Ah, caray!

Con esto de la pandemia las compras en línea se volvieron nuestra salvación… pero, ¿te has puesto a pensar cuánto te has gastado en los cargos de envío? Pues con Amazon Prime te podrás ahorrar ese varo y lo mejor de todo es que tus productos llegarán en 1 o 2 días, incluso si tus compras las haces muy temprano, existe la posibilidad de recibirlas ¡el mismo día!

Ojo: Esto aplica para millones de productos marcados con la palomita de “Prime”, y la velocidad de entrega varía por ciudad y código postal.

2 millones de canciones

El servicio de streaming, Amazon Music Prime, viene incluido en tu membresía, con acceso a dos millones de canciones sin anuncios y una gran selección de podcasts. Nada como tener tu música favorita cómo y cuándo quieras, ya sea para amenizar el trayecto de tu casa a la chamba con unos buenos cumbiones, el perreo a la hora del gym, incontables horas de entretenimiento y diversión con Podcasts o para disfrutar de los viernes de estrenos.

Series y películas originales

Amazon Prime Video tiene todo un universo de miles de series y películas para todos los gustos, desde producciones originales como “Tom Clancy: Sin Remordimientos”, “Borat”, “Guerra de Likes” o “Modern Love”, hasta clásicos como “The Nanny”, “El Resplandor” o “Malcolm in the middle”. Te aseguramos que siempre tendrás algo que ver.

Y eso no es todo, si eres amante de los videojuegos podrás disfrutar de juegos y botines exclusivos, además de una suscripción mensual a un canal de Twitch, con Prime Gaming. No hay duda, con Amazon Prime serás tan feliz como tu cartera (y quien use tu cuenta).