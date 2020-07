’30 Rock’ regresará a la televisión con un episodio especial después de 7 años

Buenas noticias para todos los amantes del humor surrealista. Tras siete años desde su última edición, las desventuras de los trabajadores de 30 Rockefeller Plaza regresarán a la televisión. Para cerrar su próxima Cumbre de la Creatividad, la compañía NBCUniversal se fue directo a la nostalgia y hará una proyección temprana de 30 Rock: A One-Time Special de NBC.

Aquí no sólo se trata de que regresa a la televisión, sino cómo lo hace. Tomando en cuenta que sólo será un capítulo de una hora de duración, lo único que nos podría emocionar que que juntaran a todo el elenco. Afortunadamente el especial verá el elenco original de la comedia de NBC, que se desarrolla en una versión ficticia de NBCUniversal. Se reunirán en un meta-episodio en el que “Liz Lemon y Jack Donaghy reúnen al equipo de TGS para ayudar Kenneth Parcell (Jack McBrayer) con una presentación publicitaria”.

La Cumbre de Creatividad Universal de NBC se llevará a cabo virtualmente el jueves 16 de julio. El especial 30 Rock: A One-Time Special se emitirá en la red de transmisión más tarde esa noche. Si esto ya te tiene enganchad, checa esto. Los creadores de 30 Rock, Tina Fey y Robert Carlock, también participarán en la cumbre, adelantando el especial y explicando “su proceso creativo para hacer un espectáculo inicial”, según NBCU.

También puedes leer: HOY FINALIZA “30 ROCK”

Al igual que otras compañías de medios tradicionales, NBCU ha sido azotada por una serie de eventos en 2020, incluida la suspensión de deportes en vivo y una interrupción generalizada de la producción debido al coronavirus.

If you love television as much as Kenneth, mark your calendars! #OneMore30Rock is only a week away. pic.twitter.com/yryKeOtlgt

— 30 Rock (@30Rock) July 9, 2020