Vamos a decirlo como va: si quieren terror/horror chido, de ese que a pesar de lo impactante te mantiene al filo del asiento, entonces la animación japonesa es una de las mejores opciones para pasar el rato. Un buen anime de este estilo siempre es garantía y una experiencia que segurito no olvidarás.

Por supuesto, entrarle a este universo de historias no es sencillo porque hay tantas series ‘horripilantes’ -en el buen sentido de la palabra- a nuestro alcance. Así que si andan buscando un buen contenido de este estilo, por acá les traemos xxx animes imperdibles que deben tener en el radar.

Shiki (2010)

Abrimos este listado con uno de los animes mejor valoradas del 2010 para acá. Shiki, adaptada de la novela del mismo nombre de Fuyumi Ono, es una combinación brutal de terror y misterio que en tan solo 22 episodios -y uno que otro OVA- es capaz de elevar la tensión para quien lo vea.

La historia se desarrolla en la retirada aldea de Sotoba, lugar al que la misteriosa familia Kirishiki ha llegado a vivir en una exclusiva mansión a las afueras del pueblo. Con su arribo, coincidentemente comienzan a suceder una serie de muertes que en un principio son tomadas como resultado de una enfermedad. Sin embargo, el doctor del pueblo pronto se irá dando cuenta que esto tiene tintes sobrenaturales.

Esta trama, además, nos muestra a una pareja de jóvenes en Megumi y Natsuno que si bien se muestran antipáticos ante su entorno, se vuelven más relevantes conforme avanza la trama. Y bueno, es válido remarcar el aspecto romántico curiosamente desarrollado en el que Megumi, ni siquiera después de la muerte, se deja de aferrar al desinteresado Natsuno.

No hay una plataforma de streaming donde se pueda ver actualmente, pero si se la quieren aventar, la podrán encontrar en algunos sitios de internet (o buscándola con algún distribuidor de su confianza).

Another (2012)

Las escuelas son uno de los mejores escenarios cuando se trata de historias sobre el terror y Another, es un anime que no solo retoma bien este aspecto, sino que lo lleva a otro nivel con una trama llena de suspenso. Te lo decimos de una: no será tan fácil despegar la vista de esta serie.

Todo comienza con un chico Koichi que ha sido transferido a un nuevo salón de clases, donde no tarda en darse cuenta que las cosas no son del todo normales. Pronto, llama su atención que hay una extraña chica con un parche en el ojo a la que nadie le hace caso, como si de verdad no existiera.

De repente, muchos de sus compañeros comienzan a morir de maneras realmente trágicas y Koichi comienza a atar los cabos. ¿La misteriosa niña tendrá algo que ver con esto? Todo indica que el caos se ha desatado y una maldición de años atrás que precisamente tuvo lugar en esa clase, podría ser la causa de todo. Si le quieren entrar a la experiencia, en Crunchyroll encuentras este anime.

Corpse Party: Tortured Souls (2013)

Si eres más de esa personas que les gustan las historias más cortitas pero sumamente intensas, entonces tu mero mole lo encontrarás en Corpse Party: Tortured Souls. Como tal, no es una serie dada su extensión y se le clasifica más como un compilado de cuatro OVAS… pero eso no quiere decir que no sea tan impactante como seguramente esperas.

Hace años, en la Heavenly Host Elementary tuvieron lugar los horribles asesinatos de varios maestros y muchos niños. Ahora renombrada como Kisaragi Academy, esta sirve como el escenario donde un grupo de amigos esta pasando sus últimos momentos juntos pues uno de ellos será transferido a otro colegio.

Para sellar su amistad, ellos hacen un extraño ritual que termina transportándolos a la antigua escuela donde sucedieron las muertes y desapariciones de los alumnos y maestros en el pasado…. pero ahora, esta gente se ha convertido en seres sobrenaturales sedientos de sangre y preparados para desmembrar a todo aquel se interponga en su camino.

Si crees que esto suena a un poco a algún videojuego de survival horror, estás en lo correcto porque esta entrega se basa en un juego del mismo nombre. Y debemos decirlo: ha sido extraordinariamente adaptado.

Mieruko Chan (2021)

De nuestro listado, podríamos decir que Mieruko Chan es quizá el más suave de las series que andamos mostrando… pero tiene lo suyo. Lanzada en 2021 en Japón (y exportada a todas partes del mundo a través de todo tipo de sitios web, ahí para que anoten el dato), este anime ha tenido una recepción adecuada de parte del público.

Más que el propio terror, aquí experimentaremos junto con la protagonista las sensación de desesperación que la aborda prácticamente en todo momento. ¿Por qué? Ella es una chica como cualquier otra que busca llevar una vida normal, pasar el rato con su mejor amiga y más… sin embargo, nuestra protagonista debe sobreponerse a las visiones de seres monstruosos que parecen pasearse entre la gente a los que solo ella puede ver.

Estas visiones horríficas no la dejan en paz, pero ella en todo momento pretende mantener la cordura frente a la gente y sus seres queridos. Es un experimento tenso que para muchos, es una de las grandes revelaciones del año en la industria del anime.

Yamishibai/Theatre Of Darkness (2013-2019)

Esta, como tal, no es una historia lineal ni que siga una trama especifica. Por el contrario, y por ello vale tanto la pena entrarle, Theatre Of Darkness es un anime de antología donde se exploran muchas leyendas urbanas, mitos y otros cuentos de mitologías a los que vale la pena entrarle -sobre todo para aquellos que fanatizan mucho con la cultura japonesa-.

Además, no esperes una animación convencional. Esta es prácticamente una historieta en movimiento y ahí, radica uno de los encantos de esta serie que fue tan exitosa que entregó varias temporadas de 2013 a 2019. Una joya que no puedes dejar pasar por nada y que puedes ver en Crunchyroll.

