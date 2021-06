Ay, nanita: Checa estos 5 aterradores cortos del universo de ‘El Conjuro’

Después de mucha espera y anticipación, por fin llegó la tercera entrega de la saga de El Conjuro, que decidieron titularla El diablo me obligó a hacerlo. Desde que James Wan arrancó con esta franquicia hace casi 10 años, sus historias y personajes se convirtieron en referentes del género de terror, causando miedo y pesadillas a millones de personas, ganándose y con justa razón un lugar dentro de la cultura pop, ¿a poco no?

¿Quién podría olvidar la primera vez que vimos a Patrick Wilson y Vera Farmiga interpretando a Ed y Lorraine Warren? Y ni qué decir de la aterradora Annabelle –que por cierto, ¿recuerdan el tren del meme que hubo hace casi un año porque supuestamente se había escapado?–. No cabe duda de que los espectros, fantasmas, demonios y más que salen en estas cintas marcaron a toda una generación, inspirándolos a contar sus propias historias.

Los cortos que los fans crearon sobre el universo de ‘El Conjuro’

Por si no lo sabían (o recordaban) 2017 y con el estreno de Annabelle 2: La Creación, Warner Bros. Pictures convocó a un concurso para todos los amantes del cine y de El Conjuro. En aquel año, le pidieron a los participantes crearan sus propios cortometrajes que pudieran existir junto a los personajes de terror de las películas y para su sorpresa, recibieron un montón de propuestas de todas partes del mundo, hasta México.

Fue complicado elegir porque llevaron historias interesantes y de verdadero miedo, pero después de una enorme selección, escogieron a los ganadores, que además de contar con el honor de incluir sus cortos en el universo de la franquicia, tuvieron chance de visitar los estudios de Warner y conocer al director David F. Sandberg –quien después de estar al frente de la segunda película de la muñeca, nos presentó Shazam!–. Sin duda, un premio grande por su trabajo.

Es por eso que en esta ocasión y aprovechando que llegó a las salas de cine de gran parte del planeta la tercera entrega de El Conjuro, queremos presentarles los cortometrajes ganadores de aquel concurso. Los títulos son The Confession, Blund’s Lullaby, The Nurse, Innocent Souls y orgullosamente desde México, What’s Wrong with Mom de Raúl Bribiesca. Eso sí, les tenemos que advertir que es probable que estas historias les quiten el sueño.

The Nurse

The Confession

What’s Wrong with Mom

Blund’s Lullaby

Innocent Souls