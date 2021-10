‘Ted Lasso’: 5 easter eggs y referencias de la cultura pop que hemos visto en la serie

Si debiéramos hacer una recopilación con las series que están definiendo la industria del entretenimiento de hoy en día, sin duda Ted Lasso entraría en ese listado. Este show original de Apple TV+ se ha volado la barda a lo largo de sus dos temporadas -la segunda recién terminó el viernes, 8 de octubre- gracias a su humor y buena vibra.

Está de más decir lo exitoso que el show ha resultado desde su estreno en 2020 (POR ACÁ les explicamos esa cuestión) y en ese sentido, tiene muchos puntos que resaltar. Sin embargo, en esta ocasión nos queremos enfocar en uno muy puntual: su capacidad para soltar referencias a las cultura popular…

A continuación, haremos un breve pero emocionante repaso por algunos easter eggs, referencias y otras cosas de la pop culture y el showbiz que hemos visto y nos han divertido en el programa protagonizado por Jason Sudeikis.

Ah, las benditas referencias a Star Wars. Como se dice por ahí, hay que darle “honor a quien honor merece” y no cabe duda que la historia creada por George Lucas es una de las franquicias que regularmente recibe un montón de menciones en todos los medios, desde la televisión hasta el mismo cine. Así que desde luego, una serie como Ted Lasso no iba a dejar pasar el momento de retomar la costumbre.

Durante los primeros episodios de la segunda temporada, el show hace de las suyas y nos avienta un montón de referencias divertidas sobre la también llamada Guerra de las galaxias. En un diálogo del capítulo “Goodbye Earl”, el coach Lasso intercambia un diálogo de despedida con Leslie Higgins en el que Ted aplica el clásico “Que la fuerza te acompañe”.

El intercambio de palabras sobre Star Wars se vuelve más gracioso cuando uno de los personajes -no les diremos quién para no hacer un spoiler descarado- dice que tiene planeado ir a ver El imperio contraataca con sus hijos y debe preparar una explicación del beso entre Leia Organa y Luke Skywalker. Incluso nosotros, aún con los años que tenemos de haber visto esa escena, nos seguimos quedando un poco impactados.

¿Más referencias galácticas? El propio Jamie Tartt, en el segundo episodio de la misma temporada, sostiene una plática con Lasso y de repente, refiriéndose a la camarera Mae, menciona que “la gente mayor son como Yodas altos”. Como dijimos, nunca está de más una -dos o tal vez tres- referencias a una de las sagas de ciencia ficción más geniales de todos los tiempos.

Ni el más duro de los sujetos se resiste a una buena comedia romántica, pero con esto solo queremos decir que todos hemos visto y disfrutado de alguna película de este tipo. Y en ese sentido, si hay una actriz que nos ha cautivado cuando se trata de comedias románticas, esa es la gran Renée Zellweger.

A ella se le menciona en el capítulo 5 de la segunda temporada en el instante en el que Ted Lasso da su discurso sobre el rom-comunismo (un juego de palabras del término ‘rom-com’ -comedia romántica en inglés- y ‘comunismo’), un concepto que básicamente se refiere a que todo va a estar bien al final, justo como suele suceder en el tipo de cintas antes mencionadas. Por supuesto, el coach menciona esto para levantar el ánimo ya que su equipo está atravesando una severa racha de juegos perdidos.

Luego del speech del entrenador Lasso, el joven jugador Sam Obisanaya lanza el nombre de Zellweger diciendo que disfruta todas sus películas de Bridget Jones, adulando el perfecto acento británico en la actuación de la actriz estadounidense… Sin embargo, esa no es la única mención que se hace a la comedia de Renée.

¿Recuerdan la escena de Bridget Jones: Al borde de la razón cuando la protagonista toma un taxi para alcanzar al Sr. Darcy y le pasan todo tipo situaciones que complican su objetivo? Pues bien, en Ted Lasso vemos algo similar cuando Roy Kent, el retirado excapitán del AFC Richmond, sale del estudio de televisión donde trabaja como comentarista para tomar un taxi e ir a ayudar a su exequipo.

Ahora, nos remontamos al capítulo 6 de la segunda temporada, “The Signal”, donde el buen Ted Lasso y su equipo se preparan para enfrentar la FA Cup inglesa. Como muchos sabrán, este torneo enfrenta a todos los equipos del circuito futbolero inglés, es decir, donde compiten los de la Liga Premier (primera categoría) junto con todos los de divisiones inferiores.

En el papel y como parte de una charla con su equipo, Lasso hace una comparativa de que el torneo enfrenta a los equipos más poderosos con los más débiles y entonces, saca a relucir un montón de ejemplos de esto pero con referencias a la cultura popular: Apollo vs Rocky y hasta David vs Goliat.

Sin embargo, resulta más curioso cuando el entrenador Beard complementa la idea de Ted al mencionar el ‘Pearl Jam vs Ticketmaster’. “Un ejemplo de la batalla clásica del arte contra el comercio”, responde el protagonista de la serie. Como sea, lo cierto es que ese chiste fue genial.

Para quien no lo recuerde, el conflicto entre Pearl Jam y Ticketmaster derivó de una gira veraniega de 1994 en la que la banda intentó un boicot contra la poderosa empresa taquillera. Eddie Vedder y compañía consideraban que TM inflaba el precio de las entradas, la empresa no estuvo de acuerdo y PJ decidió intentar un boicot que consistía en no presentarse en ningún recinto que controlara dicha compañía.

Por si fuera poco, Pearl Jam debió cancelar la gira ya que el 90 por ciento de los circuitos de conciertos eran controlados por Ticketmaster. La banda perdió millones, pero lograron que se abriera una investigación contra TM por supuestamente violar las leyes antimonopólicas de la nación… desafortunadamente, las autoridades fallaron a favor de Ticketmaster bajo el argumento de que ellos no habían violado ninguna ley.

Una de las particularidades que han hecho de Ted Lasso una gran serie, es que incorpora algunos elementos importantes de la vida real en su historia. En ese sentido, por ejemplo, algunos personajes están basados en futbolistas y otras figuras reales de dicho deporte (POR ACÁ les mostramos el listado)… y bueno, ahí no termina la cosa.

En uno de los capítulos de la segunda temporada, Leslie Higgins le dice a la dueña del AFC Richmond que recibió una llamada de los nuevos dueños del AFC Wrexham (que es un club que sí existe en la vida real, pero que juega en divisiones inferiores del futbol inglés), quienes aparentemente quieren comprar el club que entrena Ted. Higgins los escribe como magnates del negocio del espectáculo aunque no sabe si es una broma esa propuesta.

Pues bien, la cosa es que en la vida real, los dueños del AFC Wrexham son Ryan Reynolds y su socio Rob McElhenney, quienes compraron a dicho equipo en 2020 a través de su compañía RR McReynolds Company LLC. Lo curioso es que la empresa de Reynolds y McElhenney respondieron a su mención en Ted Lasso con una carta de aspecto bastante profesional donde amenazaban -de broma- a Apple TV y a la producción de la serie por poner en duda su propiedad sobre el equipo galés.

Reynolds y compañía pidieron una caja de galleta de Ted para no emprender acciones legales ¿Y saben qué pasó? ¡LA PRODUCCIÓN DE LA SERIE LAS MANDÓ! A continuación las pruebas.

