Para estas alturas del partido ya nos sabemos de memoria la historia del coronavirus y todo lo que está provocando en el mundo. Ya sabemos que nuestros amados conciertos festivales y eventos tienen el sello de pospuestos o cancelados por lo menos lo que resta a marzo, y solo el tiempo dirá si abril tendrá el mismo destino. A su vez, y para ayudar a que esto pase lo más rápido posible, se nos ha pedido evitar lo más posible todo tipo de lugares públicos como gimnasios, plazas comerciales y museos.

Afortunadamente, y con ayuda de la tecnología, esto de quedarse en casa no tiene por qué ser aburrido. Te puedes poner al corriente con esas series o películas que dejaste por falta de tiempo, o si quieres, puedes viajar a cualquier lugar del mundo para visitar los mejores museos y exposiciones desde la comodidad de tu sillón. Es por eso, que les queremos recomendar y dejar a distancia de un click los mejores recorridos virtuales de los museos más increíbles de este planeta.

LOUVRE – PARÍS, FRANCIA

El Louvre no es solo uno de los museos de arte más grandes del mundo, sino que también es uno de los monumentos históricos más emblemáticos de París. El museo ofrece recorridos gratuitos en línea de algunas de sus exhibiciones más importantes y populares, como sus Antigüedades egipcias y obras de Miguel Ángel. Aquí puedes echar un vistazo de 360 ​​grados al museo y hacer clic en los artefactos raros para obtener información adicional sobre sus historias.

THE BRITISH MUSEUM – LONDRES, INGLATERRA

Este icónico museo localizado en el corazón de Londres es uno de los más grandes e importantes de todo el mundo. En un nuevo esfuerzo hecho para todos los que gustan disfrutar y aprender de la historia del arte, The British Museum se armó una exposición virtual llamada The History of the World (La Historia del Mundo). Sin pretexto para aburrirte, aquí puedes explorar la historia desde el año 5000 A.C hasta el 2000 D.C y cómo están interrelacionadas las obras entre sí.

VAN GOGH MUSEUM – ÁMSTERDAM, HOLANDA

Este museo, como su nombre bien lo dice, es uno completamente dedicado a la vida y obra del artista postimpresionista Vincent Van Gogh. El museo alberga la mayor colección de obras de arte de Vincent en todo el mundo, y ahora, la puedes visitar desde tu hogar. En este recorrido, podrás encontrar más de 150 obras y sus explicaciones para sumergirte como nunca en la mente de Van Gogh.

MUSEO DE ARTE MODERNO (MOMA) – NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

El MOMA fue el primer museo en el mundo en dedicarse exclusivamente al arte moderno, hoy es también el más reconocido del mundo. Con sede en Nueva York, y junto con con Google Arts and Culture, este museo puso a disposición sus galerías permanentes en línea para que te pudieras ahorrar el boleto de avión si en una de esas te gana la curiosidad sobre lo que exponen ahí.

Hoy en día, la rica y variada colección del MoMA ofrece una visión panorámica del arte moderno y contemporáneo, desde la innovadora pintura y escultura europea de la década de 1880 hasta el cine, el diseño y el arte escénico de la actualidad.

MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO (MMCA) – SEÚL, COREA

Junto con Google Arts & Culture, El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Seúl nos traen una exposición que ha vivido la historia del arte coreano. En el proceso, el MMCA se estableció como una institución representativa del arte moderno coreano. Aquí podemos encontrar 235 obras que van desde pinturas en óleo, fotografías y el arte de Park Hyun-ki.