5 películas dirigidas por mujeres que puedes (y debes) ver en streaming

Desde siempre hemos visto distintos personajes femeninos que rompen la línea de los estereotipos para mostrarnos historias que van más allá de lo obvio, de lo que nos han dicho que debe ser. Sin embargo y a pesar de la rutptura, esos personajes han sido escritos por hombres que se limitan a lo conocido y se llevan por una ficción que si bien no es dañina, no siempre es justa.

Por eso es interesante ver el trabajo de mujeres directoras que, además, escriben sus propias historias para centrarse en personajes femeninos que son complejos y realistas. Así que por acá nos armamos una lista de recomendaciones con cinco películas dirigidas por mujeres que están disponibles en streaming y vale la pena verlas.

‘El perdón’ de Maryam Moghadam

MUBI

El perdón o Ballad of a White Cow (por su título en inglés) está dirigida por la actriz iraní Maryam Moghadam junto a Behtash Sanaeeha. La cinta nos presenta a Mina, una mujer que ve a su esposo, Babak, minutos antes de ser ejecutado. A un año de su muerte, la mujer mantiene un trabajo en una fábrica de lácteos para mantener a su hiji Bita, quien es sorda.

Un día recibe una llamada en relación al caso de su esposo. Cuando acude, junto a su cuñado a una cita, les revelan que su esposo era inocente y que lo ejecutaron por error. Ante la existencia de un nuevo testigo, abrieron el caso para investigar y descubrieron que Babak no era culpable por el asesinato de un sujeto. “Se ha cometido un error y lamentamos mucho“, le dicen ante la mirada incrédula de ambos (en una escena que nos recuerda a Una separación).

La muerte de Babak se compensará con el valor de un hombre adulto, que es una cantidad de dinero a nombre de los herederos de la víctima. La frialdad con la que revelan el error y el supuesto valor de una persona, destroza a Mina, a quien también le piden ver al verdadero asesino ante las súplicas de perdón por no confesar antes sus crímenes. Todo lo justifican con la voluntad de Dios.

Tras las negativas que Mina recibe para denunciar el caso de su esposo, un hombre llega a su puerta para saldar una deduda que tenía con Babak. Mina necesita el dinero, por lo que lo deja entrar a su casa para descubrir, con el tiempo, la relación que este misterioso hombre tenía con su esposo. El perdón es un drama que no sólo toca el tema de las ejecuciones en Irán como un sistema de justicia, sino también el lugar que ocupan las mujeres en una comunidad que sólo les da voz, en el caso de Mina, en función de su esposo. Sin él, asesinado por error, parece no quedarle nada.

‘Canción sin nombre’ de Melina León

Netflix

Canción sin nombre se estrenó.en la semana de realizadores de Cannes en 2019. Eso convirtió a Melina León en la primera mujer peruana en presentar su trabajo en dicho festival. La cinta está ambientada en 1988 y tiene como protagonista a Georgina, una joven indígena que está embarazada. Vive con su esposo y se dedica a vender papas.

Ella es de Ayacucho, una región que en los 80, fue afectada por la violencia y los ataques terroristas de Sendero Luminoso, así como los contraataques del estado, cuyas policías eran llamadas Fuerzas del Orden. Una día, Geo escucha en la radio de una clínica en Lima donde dan servicio gratuito a mujeres embarazadas y madres. Por lo que decide ir. Al momento del parto le dicen que es una niña y se llevan a la bebé para “revisarla”.

Al día siguiente, cuando despierta, nadie le dice dónde está su bebé y la corren del lugar. En esta época se robaron miles de bebés, por lo que Canción sin nombre está basado en hechos reales, aunque no sólo en un caso. La directora reunió varios testimonios que se reflejan en la historia de Georgina donde no sólo se revela el robo de su bebé, sino la discriminación contra la comunidad indígena (en Perú, la mayoría es población andina).

Canción sin nombre está filmada en blanco y negro, una decisión bastante acertada porque le da ese toque de nostalgia, y porque en palabras de la directora, busca reflejar las fotografías de antes de las víctimas. La necesidad de Melina de contar esta historia, vino de su padre, Ismael León, un reconocido periodista que trabajó en 1981 en la investigación de tráfico de personas y bebés como parte de la redacción en La República.

‘The Assistant’ de Kitty Green

Amazon Prime Video

Kitty Green es una documentalista australiana que escribió, editó y dirigió The Assistant. La película, ambientada en Nueva York, se centra en un día laboral de Jane, asistente de un poderoso productor de Hollywood. Se trata de una ficción sobre el caso de Harvey Weinstein, el famoso productor que en 2017 fue acusado de decenas de casos de violencia sexual.

Jane es callada y recibe en silencio humillaciones de parte de sus compañeros, pero sobre todo de su jefe. Algo muy interesante en esta cinta es que nunca sale a cuadro el productor, pero se revelan a través de detalles la forma en la que ejerce el poder contra hombres y mujeres, especialmente estas últimas.

The Assistant es una película grandiosa porque muestra que algunas formas de violencia no son obvias. No vemos a un jefe dándole una nalgada a su asistente o pidiéndole un favor sexual a cambio de algo. Sino que son violencias que están tan normalizadas, que cuando suceden, no todos las ven, incluida la víctima (quien duda de los sentiminetos que ciertas acciones le generan).

La reacción de los espectadores también es importante. Muchos creen que “no pasa nada” cuando en realidad es todo lo contrario. Hay unos mecanismos de abuso que son brutales. Por ejemplo, los asistentes de este sujeto, Jane y dos hombres, se involucran en una dinámica en la que se “equivocan” y deben pedir perdón por correo para que él les responda humillándolos.

Julia Garner toma el protagónico de Jane, un personaje que se encuentra en un conflicto de cumplir su sueño de ser productora, soportar el abuso y, de alguna manera, ser cómplice de otras violencias. No es una mujer “empoderada” que busca cambiar la situación del lugar donde trabaja. No es una suerte de heroína que alza la voz utilizando un discurso de empoderamiento.

‘Las niñas bien’ de Alejandra Márquez Abella

Claro Video

En México, la diferencia de clases forma parte del reino de la ficción. Los muy pobres no convicen la forma en la que viven los muy ricos, y estos últimos, creen que nada de lo que se dice es real. Ambos creen que los extremos son una ficción y contar sus historias no puede ser otra cosa que una forma de entretenimiento. Esto se refleja en el cine, pero desde antes, se hizo en la literatura. Y una de las autoras que entendió bien esto, fue Guadalupe Loaiza con Las niñas bien.

La realidad de las clases altas de los 70 y los 80, se terminaron como cualquier otra ficción cuando surgió una crisis durante el gobierno de López Portillo. Su ficción de ir al club, desayunar con amigas, las compras diaras, las fiestas y la fantasía, se termina cuando la situación económica del país les pega. Y así, en la adaptación de Alejandra Márquez Abella, conocemos a Sofía.

Cuando Sofía, interpretada por Ilse Salas, pierde el poder y el dinero, viene una confrontación y decadencia que por primera vez se aborda con seriedad (y ojo, esa seriedad no viene con una mirada lastimera de quien pierde sus privilegios), no desde una comedia que sólo supone una ficción que no hemos reconocido en ninguna realidad (pues los ricos se hacen más ricos entre las crisis).

Uno de los puntos más destados de Las niñas bien es que revela de manera crítica el lugar que ocuparon (y ocupan) las mujeres en las clases más altas en el país: espacios sin voz ni voto donde todo se reducía a dar órdenes para mantener una casa limpia y elegante entre banquetes donde los adornos fueran elegantes y los vestidos demostraran ser esposas trofeos.

‘Las mil y una’ de Clarisa Navas

Netflix

Las mil y una es una película argentina de Calrisa Navas que forma parte del catálogo de Netflix en Latinoamérica. Al momento de su llegada, la cinta causó una enorme controversia que se dividió entre dos temas: la homosexualidad de sus protagonistas y las críticas hacia la forma en la que representaban el famoso barrio de “las mil viviendas” en la ciudad de Corrientes conocida como Correntina.

La controversia llegó a tanto, que los vecinos juntaron firmas para que sacaran la película de Netflix al asegurar que no presentó la realidad del barrio, mientras otros aprovecharon la atención en la zona para hablar de los problemas y necesidades. Entre son peras o manzanas, Las mil y una han sido una de las cintas más exitosas de Aegentina.

La película nos presenta a Iris, quien vive en el barrio tras ser expulsada de su escuela entre amigos, vecinos y canchas de basquet. Un día conoce a Renata, de quien no necesariamente se enamora, pero siente una fuerte atracción. Sin embargo, a pesar de que el deseo es mutuo y va en aumento, ambos personajes mantienen un límite de coqueteo sutil frente al problema que representan la disidencias en los espacios más conservadores de las ciudades.