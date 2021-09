GIFF 2021: 5 películas del Festival Internacional de Cine de Guanajuato para tener en la mira

La industria del cine sigue de pie en México y apuntamos con emoción al Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Como es costumbre, el evento tiene preparada una espectacular lista de largometrajes para que los asistentes y todos aquellos que se sumen al evento, lo disfruten como es debido.

El festival arrancó el pasado 17 de septiembre y seguirá ofreciendo actividades hasta el 26 del mismo mes. Si planean entrarle a las actividades, POR ACÁ les contamos las sedes, les mostramos la selección oficial del festival y les contamos de otros detalles que no pueden dejar pasar por nada.

Y ya que andamos en esas, a continuación les hablaremos de cinco películas a las que deben seguirle la pista sí o sí en el GIFF. ¿Listos?

Aya (2021)

Director: Simon Coulibaly Gillard, Francia – Bélgica | Selección Largometraje Internacional

Abrimos nuestra lista con esta fascinante película de Simon Coulibaly Gillard. ¿Por qué deben seguirle la pista a la cinta? Les explicamos: Aya es el ejemplo perfecto, intenso y emotivo de lo difícil que es crecer, evolucionar, dejar el pasado y mirar hacia el frente. Incluso, nos muestra lo fría que puede parecer la vida adulta y el miedo a enfrentarse a las responsabilidades.

Pero este no es solo un drama sobre la transición a una nueva etapa de la vida en la que uno hasta podría perder su identidad. Este, en toda la extensión la palabra, es un drama de ficción (y no tanto) pues nuestra protagonista vive en una isla cercana Costa de Marfil que está destinada a desaparecer una vez que el agua la cubra en su totalidad. Aya, contrario a los deseos de los demás pobladores, se niega a abandonar el lugar donde ha crecido y donde tiene todos sus recuerdos. ¿Por qué? Les toca a ustedes descubrirlo en el GIFF.

Los días francos (2020)

Director: Ulises Pérez Mancilla | Selección Largometraje México

El espacio del Festival Internacional de Cine de Guanajuato también sirve para presenciar el estreno de óperas primeras de directores como Ulises Pérez Mancilla, quien nos trae en esta oportunidad Los días francos. Esta película luce bastante interesante porque de una manera muy peculiar, recrea el rol de la maternidad y el lado que no se suele ver de esta.

Aquí, veremos a una mujer que persigue el sueño de ser una actriz más reconocida. Sin embargo, la situación no apremia y se debe enfrentar a problemas, sobre todo deudas y la aspiración personal de lograr sus objetivos. Esto la hará cuestionarse sobre su rol como madre del pequeño Nico, a quien debe atender e imponer como prioridad incluso sobre sus propios sueños.

Fucking With Nobody (2020)

Director: Hannaleena Hauru, Finlandia | Selección Largometraje Internacional

Si lo que quieras es una comedia (o tragicomedia) romántica fuera del molde que conocemos, entonces tienen que ver sin duda Fucking With Nobody, de la directora y actriz finlandesa Hannaleena Hauru. Y es que en el sentido estricto de la palabra, esta no es solo una película divertida; también es una crítica mordaz e inteligente sobre la necesidad de los usuarios de internet por las narrativas románticas en las redes sociales.

Nuestra protagonista es una cineasta que no la ha pasado muy bien en lo que se refiere a su carrera, pues ha perdido una oportunidad invaluable de dirigir un gran proyecto. A eso, hay que agregarle que no le ha ido muy bien el amor. Con su grupo de amigos, irónicamente todos profesionales del cine en diferentes ramos, se burlan constantemente de una pareja muy famosa de Instagram, a quienes critican por montar un circo romántico que tiene embobados a todos.

Para quitarse el aburrimiento y pasar el rato, Hanna (la personaje pincipal) y algunos de sus colegas recrean su propio romance fingido en IG, con ella protagonizando a la novia mientras un amigo gay suyo haciéndola de novio. En el equipo de producción, se encuentra uno de sus exnovios y como imaginarán, la tensión se pondrá dura. Eso sí, las cosas se complican toda vez que se empieza a tomar más enserio los papeles, lo que desatará un montón de subtramas dramáticamente graciosas.

Noche de fuego (2020)

Dirctora: Tatiana Huezo | Selección Largometraje México

¿Qué más podemos decirles de esta cinta que no les hayamos dicho antes? Noche de fuego de Tatiana Huezo es sin duda una de las cintas más reconocidas del último año y para prueba de ello, está la ovación de 10 minutos que se llevó en el Festival de Cannes, para eventualmente llevarse una mención especial en la categoría de Un Certain Regarde.

En esta película, la primera ficción de Huezo luego de una destacada carrera como documentalista, se nos muestra a un grupo de amigas que viven en la sierra de Guerrero, quienes se muestran inocentes, nobles, con ganas de jugar. Sin embargo, ellas viven en un contexto donde el narcotráfico amenaza constantemente con llevárselas para alejarlas de la vida que alguna vez conocieron.

Una historia cruda pero magnífica, que aunque es una ficción, trastoca las fibras más reales de la vida. Checa POR ACÁ nuestra entrevista con Tatiana Huezo.

Mapa de sueños latinoamericanos

Dirección: Martín Weber | Selección Largometraje México

¿Cómo cambia nuestra percepción de la vida con los años? ¿Nuestros anhelos siguen siendo los mismos? ¿Nos hemos resignado o terminaremos haciéndolo? Esas solo algunas de las cuestiones que le nacerán al público una vez que vea Mapa de sueños latinoamericanos de Martín Weber.

Desde 1992 hacia comienzos de la década del 2010, el director Weber recorrió varios países de América Latina tomando fotos de las personas que encontraba en el camino. Con todo tipo de retratos en blanco y negro, lo único que él le pedía a esta gente era que escribieran en una tabla de madera un sueño. Luego, todas esas fotos recabadas las incluyó en un libro de 2018 que le da nombre al documental.

¿Y qué pasó después? Martín fue en búsqueda de esas personas que adornaron sus fotografías para ver cómo habían cambiado sus vidas, ofreciéndonos como espectadores un retrato inequívoco del tiempo, las frustraciones, los deseos cumplidos (o no), las vidas alegres o tristes que componen ese mapa simbólico que construyó durante años. Mucha emotividad en este largometraje.

Recuerda que todas estas películas las puedes ver en los recintos que el GIFF tiene calendarizados en le estado de Guanajuato o bien, las puedes ver en el sitio oficial del festival (POR ACÁ puedes acceder al streaming online).