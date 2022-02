Amistad es amigo: 5 películas en streaming sobre el valor de la amistad para este 14 de febrero

Algunos dicen que de los mejores amigos uno se enamora. Y no en un plan romántico, carnal o pasional, sino de que su personalidad encaja tanto contigo, entre confidencias y compañía, que es imposible no verlos como una persona ideal. Quizá sólo es una teoría, pero conforme vas repasando tus amistades (las de verdad), va tomando sentido. Ahora bien. Como es 14 de febrero, día donde se celebar el amor y la amistad, vale la pena reflexionarlo.

Y qué mejor manera de hacerlo que con una lista pequeña de recomendaciones (todas disponibles en plataformas de streaming) para, justamente, reconocer el valor de la amistad (sobre todo en estas épocas en las que parece que el amor acaba cof cof Belinda y Nodal) ¿Ustedes tienen alguna recomendación?

También puedes leer: LA HORA SAD: 10 TRAGEDIAS QUE TODOS HEMOS PASADO EN UN 14 DE FEBRERO

Star+

Quizá The French Dispatch no figuró en la temporada de premios de este 2022, pero es innegable el gran trabajo de Wes Anderson y cómo sus historias resultan inspiradoras en distintos niveles. Tal es el caso de Isla de perros de 2018, su segunda película en animación en stop motion protagonizada por perros.

Ambientada en Japón durante un mandato que obliga a exiliar a todos los perros a una isla de basura (cabe decir que quien decretó la orden es un amante de los gatos), conocemos a una jauría liderada por Chief (Bryan Cranston) y conformada por los perros Rex (Edward Norton), Boss (Bill Murray), Duke (Jeff Goldblum) y King (Bob Balaban). Estos perros se encuentran con un pequeño piloto que se lanza a la isla para recuperar a su mejor amigo, el perro Spots (Liev Schreiber).

Cuando Chief se da cuenta del amor que el niño tiene por su perro, al grado de arriesgarse así por recuperarlo, es que comienzan una aventura para llegar a Spots en la que se cruzan con otros perros intepretados por algunos de los más grandes colaboradores de Anderson como F. Murray Abraham, Scarlett Johansson, ​Harvey Keitel y Tilda Swinton. ​

Good Will Hunting

HBO Max

Good Will Hunting, dirigida por Gus Van Sant, le valió a Matt Damon y Ben Affleck un Oscar a Mejor Guion Original y uno más a Robin Williams como Actor de Rpearto. La película es grandiosa al tener como protagonista a Will, un sujeto de 21 años de Boston que creció en un entorno, por decir lo menos, bastande difícil (violencia y abuso infantil).

Sin embargo, es un genio. Y descubren su capacidad intelectual cuando logra resolver un problema matemático mientras trabaja como conserje en una universidad. Aquí, un académico (Stellan Skarsgård) decide tomarlo como su pupilo, pero descubre que para convertirlo en una persona de “bien”, primero debe arreglar algunos asuntos psicológicos derivados de su horrible infancia. Por lo que contacta a un amigo suyo, un gran psicólogo llamado Sean Maguire.

Sean, un viudo, comienza a trabajar con Will para descubrir una amistad que va borrando aquellos traumas del pasado para que el protagonista de perdone a sí mismo por cosas que no fueron su responsabilidad. Al mismo tiempo, Will comienza una relación amorosa con una universitaria de Harvard.

Stand By Me

Claro Video

Stand By Me de Rob Reiner de 1986 es un clásico que siempre te hace llorar, pero sobre todo, se utiliza como referencia en conversaciones. La cinta, protagonizada porr Wil Wheaton y River Phoenix (en lo que sería, quizá, el papel que determinó su carrera en Hollywood), nos muestra a un grupo de cuatro amigos que salen de expedición en busca del cadáver de un niño desaparecido de su pueblo.

Quieren la recompensa. Pero durante los días en los que viajan a un bosque cercano, se forja una amistad que quizá no permanece intacta, pero dura para siempre a pesar de la distancia y la posterior muerte de uno de ellos. La historia nos la cuenta el personaje de Gordie Lachance ya de grande mientras escribe un libro sobre las conversaciones y los peligros a los que se enfrentan mientras de definen a sí mismos.

It

HBO Max

It, tanto el capítulo uno como el dos, son películas de terror. Pero es en las situaciones más complicadas y oscuras, donde se revelan las verdaderas amistades. Y esta historia, escrita por Stephen Spielberg en la década de los 80, es el mejor ejemplo de eso. It tiene como protagonistas al Club de los Perdedores, un grupo de siete amigos (Richie, Stan, Ben, Eddie, Bill, Bev y Mike) que viven en el pueblo de Derry.

La historia comienza cuando el hermano de Bill, el pequeño Georgie, se pierde durante un día lluvioso después de que este le armara un barco de papel. Bill se obsesiona con la búsqueda de su hermano, por lo que recibe ayuda de sus amigos para descubrir una entidad maldita de miles de años que toma distintas formas. En este caso, la de un payaso. Tanto en la primera cinta como en la segunda, la etapa de niños y la de adultos, respectivamente, se revela el poder de la amistad para superar cualquier adversidad.

First Cow

MUBI

First Cow de Kelly Recihardt es de esas películas que merecían mucha más atención de la que recibieron, sobre todo en la temporada de premios. Sin embargo, considerando las circunstancias, es toda una experiencia emocional (de la buena) verla, y lo mejor es que está disponible en el catálogo de MUBI para Latinoamérica. Así que no hay pierde.

La cinta está ambientada en la década de los 20 del siglo XIX y se centra en la relación entre dos hombres, un cocinero al que le dicen Cookie y un inmigrante chino llamado King-Lu. ambos son viajeros que deambulan por todas partes por distintas razones, pero los une no sólo la coincidencia de un viaje, sino que los dos son marginados a su propia manera. Pero lo que comienza como una relación de negocios, termina en una gran amistad.