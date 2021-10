¿Chistes transfóbicos y protestas? 5 puntos para entender lo que pasa con Dave Chappelle y Netflix

En los últimos días, los nombres de Netflix y Dave Chappelle han estado en medio de la polémica dentro de la industria de Hollywood. A finales del 2020, el comediante estadounidense publicó un video del fragmento de su show de stand up donde le pedí a la plataforma que bajara su programa del catálogo debido a los problemas que tenía con VIACOM/CBS (ACÁ les contamos cómo estuvo todo). Sin embargo, las cosas entre ambos mejoraron.

Pero ahora, tanto Chappelle como el gigante del streaming están metidos en un serio problema que incluso se fue más allá de las oficinas de la empresa de entretenimiento, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque muchos trabajadores se están quejando del standupero y el director de contenido, Ted Sarandos. Imagínense qué tan densa anda la situación que incluso armaron manifestaciones en contra de los dos y a continuación les contaremos qué está sucediendo y por qué se dieron las protestas.

Los chistes en el nuevo show de Dave Chappelle en Netflix

Todo comenzó el pasado 5 de octubre cuando el nuevo especial de comedia de Dave Chappelle, The Closer, llegó al catálogo de Netflix. En este monólogo y como en casi toda su carrera, habla de distintos temas cotidianos con un toque de humor ácido. Sin embargo, las luces rojas se encendieron cuando comenzó a hacer chistes sobre la comunidad LGBTQ+, en particular de las personas transgénero. Fue ahí cuando las cosas se salieron de control.

En el show de 1 hora y 12 minutos, Chappelle afirma que la comunidad trans tiene la piel “muy fina” (o son muy sensibles) y por si esto no fuera suficiente, mencionó que incluso apoyan los mensajes que difundió la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, cuando defendió su postura TERF un término utilizado para agrupar al movimiento feminista que excluye a las personas transexuales (si no se acuerdan qué pasó con la autora, POR ACÁ les dejamos toda la información).

Por supuesto que los chistes de Dave Chappelle no le hicieron gracias a todas las personas transgénero e integrantes de la comunidad LGBTQ+ que trabajan en Netflix, pues los consideraron transfóbicos. Es por eso que de manera interna comenzaron a organizar protestas dentro de las oficinas del gigante del streaming. Sin embargo, esto solo fue el inicio de una situación en la que incluso ya hubo personas despedidas y filtraciones de información confidencial.

El inicio de las protestas dentro de la plataforma

Como ya lo mencionamos antes, luego de que el especial de Chappelle se estrenara a través del gigante del streaming y causara polémica con su monólogo, iniciaron las protestas. De acuerdo con distintos medios como Variety, tres trabajadores que están en el desarrollo de videojuegos para Netflix supuestamente irrumpieron en una junta para manifestar su apoyo a las personas trans que colaboran en la compañía con carteles.

Según esta misma fuente, luego de esta situación, la plataforma decidió suspender a todos estos empleados. Sin embargo, más tarde se supo que los ejecutivos del servicio readmitieron a estos trabajadores que alzaron la voz en contra de los chistes de Dave Chappelle. Por supuesto que ante toda esta enorme crisis dentro de la empresa, el mismísimo jefe de contenido salió a dar la cara y esto solo hizo enojar más a las personas que protestaron

La respuesta de Ted Sarandos ante la controversia

Luego de que lo que estaba pasando con Dave Chappelle hiciera ruido fuera de las oficinas de Netflix, el mismísimo Ted Sarandos habló sobre la controversia. Para sorpresa de todos, tomó una postura muy clara, y es que defendió al comediante y su libertad de expresión al mencionar en un memorándum para los empleados que reconocía que el lenguaje del standupero era provocativo, pero dejó claro que para él, no cruzaba la línea de incitar a la violencia.

“Creemos firmemente que el contenido en pantalla no se traduce en daños en el mundo real”, declaró el jefe de contenido del gigante del streaming. Sin embargo, parece que Sarandos se arrepintió más tarde de esto, pues a través de una serie de correos electrónicos filtrados aceptó que regó el tepache a la hora de enfrentar la situación, ya que considera que debió haber tratado con más humanidad el tema y considerar las voces de [email protected] [email protected] que les afectaron los chistes de Chappelle.

El despido de una trabajadora que filtró información sensible

Por si esto no fuera suficiente, las cosas subieron de nivel luego de que Netflix despidiera a una trabajadora, ¿la razón? Bueno, pues reveló las cifras del contrato de la plataforma con Dave Chappelle, concretamente lo que le pagaron por el controvertido especial The Closer y no fueron dos pesitos. Según Variety, por este monólogo de 1 hora y 12 minutos, el comediante se llevó la nada despreciable cantidad de 24.1 millones de dólares.

Para que se den una idea de lo impactante que son los milloncitos que recibió, para El juego del calamar invirtieron 21 millones de dólares… sí, le pagaron más a Chappelle que la inversión que pusieron para producir la serie más vista en la historia de la plataforma. Por supuesto que esto no le hizo gracia a la compañía, es por eso que decidieron despedir a esta trabajadora que presuntamente, pertenece a la comunidad trans.

“Hemos despedido a una empleada por compartir información confidencial y comercialmente sensible fuera de la empresa. Entendemos que esta empleada pueda haber estado motivada por la decepción y el dolor con Netflix, pero mantener una cultura de confianza y transparencia es fundamental para nuestra empresa”, declaró un portavoz del gigante del streaming. Esto solamente provocó que se dispararan aún más las protestas internas.

La protesta en contra de Dave Chappelle y Netflix

Desde días previos, algunas fuentes informaron que los trabajadores de Netflix estaban organizando una manifestación para el 20 de octubre. Finalmente el día llegó y afuera de las oficinas de la compañía en Sunset Boulevard de Los Ángeles, empleados, activistas, figuras públicas y más se juntaron para protestar en contra del especial de Dave Chappelle y la manera en que tanto Ted Sarandos y la compañía están manejando la situación.

De acuerdo con TMZ, la idea de todos los manifestantes –además de alzar la voz– era presentar una “lista de preguntas” a Sarandos. Una de las organizadoras de la protesta, Ashlee Marie Preston dijo que no tiene por qué decirle a la plataforma cuáles son los contenidos que son ofensivos para ciertos sectores de la población y que los afectan de manera personal, como en este caso, la comunidad transgénero.

“No deberíamos tener que presentarnos de forma trimestral/anual para rechazar contenido dañino que impacta negativamente en las comunidades vulnerables. Por contra, nuestro objetivo es aprovechar este momento para cambiar la ecología social en torno a lo que el liderazgo de Netflix considera entretenimiento ético”, declaro Preston.

Hasta el momento de redactar esta nota, ni Dave Chappelle y mucho menos Netflix han publicado algo al respecto. Sin embargo, todo lo que está pasando ya tuvo un montón de repercusiones para los involucrados y abrió la conversación –una vez más– sobre los límites de la comedia y hasta qué punto pueden hacer chistes sin perder el respeto. No sabemos cómo terminará todo esto, pero no nos queda la menor duda de que esta situación será un parteaguas dentro de la industria.