5 buenas razones para ver ‘How I Met Your Father’ y darle una oportunidad

No nos queda la menor duda de que el 2022 será un gran año para las series. No solo se estrenarán algunas producciones que ya se habían anunciado y que nos emocionan, también vienen algunos otros proyectos que apenas se están cocinando. Sin embargo, hablando de Star+, uno de los estrenos más fuertes que tienen para nosotros es How I Met Your Father, que después de muchos años en desarrollo, por fin está disponible en su plataforma y claro que tenemos qué hablar de ella.

Como sabrán, desde que la serie original creada Carter Bays y Craig Thomas terminó en 2014, surgieron rumores de que ya estaban trabajando en un spin-off donde en esta ocasión, una mujer se encargaría de contarnos la historia de cómo conoció al padre de sus hijos, en lugar del buen Ted Mosby. Pero conforme pasó el tiempo, las noticias sobre este proyecto dejaron de llegar y por un buen rato pensamos que lo habían desechado, pero las cosas cambiaron totalmente en 2021.

‘How I Met Your Father’ llegó a México y por supuesto que la tienen qué ver

No solo revelaron que How I Met Your Father sería una realidad, también confirmaron al elenco que participaría en esta serie y por supuesto que nos dejaron con el ojo cuadrado. La protagonista de esta historia es ni más ni menos que Hilary Duff, pero también cuenta con las actuaciones de Josh Peck, Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Y claro que las expectativas se elevaron cuando apareció el tráiler oficial, que nos dejó ver de qué iría esta trama.

Claro que no todo el mundo se entusiasmó con esta producción, sobre todo los fans from hell de How I Met Your Mother, quienes se preguntaron si era necesario tomar como inspiración a esta franquicia que marcó a miles de personas en todo el mundo con nuevos personajes. Quizá muchos de ustedes tengan las mismas dudas, pero no se preocupen, que acá les contaremos cinco buenas razones por las que tienen qué ver esta serie y no dejarla pasar por nada del mundo.

También puedes leer: LOS CREADORES DE ‘HOW I MET YOUR FATHER’ NOS CUENTAN TODOS LOS DETALLES DE LA SERIE

Esta es una historia más o menos diferente

Ok, empecemos con lo más importante, la historia. En How I Met Your Father seguimos a a Sophie (Hilary Duff), una mujer cerca de los 30 años que trabaja como fotógrafa en Nueva York. Al igual que Ted Mosby, la versión mayor de la protagonista –interpretada por Kim Catrall– le cuenta a su hijo en el futuro cómo fue que conoció a su padre, pero en el camino también vemos las aventuras que vivió a lo largo de los años junto a su grupo de amigos: Valentina, Jesse, Sid, Charlie y Ellen.

En papel, esto es muy similar a lo que vimos en How I Met Your Mother, pero créanos cuando les decimos que le dan su propio toque a la trama. Para empezar, está centrada en pleno 2022, así que las cosas son muy diferentes a cuando Ted, Robin, Barney, Marshall y Lily se sentaban a tomar chelas en MacLaren’s. En esta ocasión, los personajes tienen qué lidiar con situaciones actuales, como salir con personas en las apps de citas, hacerte viral por un video que te persigue hasta en la sopa y hasta intentar usar un juguete sexual ultra moderno jiar jiar jiar.

Y sí, por supuesto que probablemente estén pensando “mmm, y eso qué”, pero de verdad, todo esto está muy bien pensado y cuando lo vean les sacará un montón de risas. Claro que muchas de las cosas que vemos en How I Met Your Father se exageran y tienen un toque cómico, pero a pesar de eso y en el fondo, también nos dejan mensajes importantes para los tiempos que vivimos, como mantener la esperanza, no dejar de creer en el amor y que a pesar de todo lo que nos pueda pasar, siempre contaremos con amigos que aligeren los malos ratos.

Los fans amarán las referencias

Dentro del proyecto también están involucrados como productores ejecutivos los creadores de How I Met Your Mother, Carter Bays y Craig Thomas. Sin embargo, además de su trabajo detrás de cámaras, también tomaron un papel muy importante: dejar easter eggs para los fans de la serie. No sabemos si esto sea un spoiler –están advertidos– pero desde el primer episodio de How I Met Your Father vemos algunas cosas que nos recuerdan a Ted y compañía, como el departamento que compartía con Marshall.

Pero no solo esto, también vemos las icónicas espadas por las que estos personajazos se batieron en un duelo e incluso hacen referencia a Marshall y Lily, en pocas palabras, hay otras referencias que no les contaremos. Así que como verán, a pesar de que esta es una historia completamente nueva, basada en lo que ya habíamos visto antes, no se olvidan del pasado y nos regalan esta clase de momentos que seguramente los seguidores de la serie original amarán y los pondrá un poco nostálgicos.

Cada uno de los personajes tiene su propio encanto

Dicen por ahí que más allá de la historia –que por supuesto, es importante, una serie triunfa por sus personajes, sobre todo si cualquiera puede conectar con ellos. En How I Met Your Mother tenemos de todo un poco, para empezar tenemos a Sophie, que es una persona soñadora que está buscando al amor de su vida; también aparece Jesse, un maestro de música y conductor de Uber que está recuperándose de una ruptura amorosa bastante dolorosa. Pero ellos no son los únicos.

Valentina es la mejor amiga y roomie de Sophie, una chica que trabaja como estilista y que tiene una personalidad muy peculiar. Junto a ella está Charlie, un aristócrata británico que renuncia a sus privilegios y se muda a Nueva York después de conocer a Valentina en la Semana de la Moda de Londres. Sid es el mejor amigo y compañero de cuarto de Jesse, es dueño de un bar y esta comprometido con Hannah. Y al final dejamos a Ellen, la hermana adoptiva de Jesse que se muda a la ciudad después de divorciarse de su esposa.

En How I Met Your Father aparecen personajes completamente distintos y que tienen una forma de ser diferente a los demás. Sin embargo, cada quien tiene sus momentos para lucirse y sus personalidades están perfectamente marcadas. Cada uno aporta algo importante para la trama e incluso se complementan entre sí. Y ojo, porque estamos seguros que es muy probable que en la serie se vean reflejados con alguno de ellos, y después de eso ya no hay vuelta atrás.

Hilary Duff brilla en esta serie

Ya lo comentamos antes, los personajes de How I Met Your Father son geniales, pero quien se lleva los reflectores es la mismísima Hilary Duff. Desde Flock of Dudes de 2016 y su aparición como ella misma en series como The Bachelor y Lady Parts entre 2018 y 2020, no la habíamos visto en pantalla. Sin embargo, regresa por la puerta grande para interpretar a Sophie, un papel que sin duda le va de maravilla y nos recuerda el carisma que la hizo convertirse en una estrella.

No solo es divertida y nos regala momentos que nos sacan una buena carcajada, cuando es el momento de ponerse seria y meterle drama a su personaje, lo hace muy bien. Además, su participación tiene un factor nostalgia, pues estamos seguros que muchos conocieron a Hilary por dar vida a Lizzie McGuire y en aquel momento, la vimos sobrellevando los problemas de la adolescencia. Pero el tiempo pasó y así como nosotros, ella también creció y ahora está lidiando con las broncas que llegan en la adultez.

‘How I Met Your Father’ los hará pasar un buen rato de diversión

Sabemos que a pesar de todo lo que digamos, muchos todavía no están convencidos de How I Met Your Father, pero de verdad, si ustedes son fans de las sitcoms con un formato clásico, esta es la mejor opción. No solo tiene esa vibra que nos recuerda a la serie original, centran la historia en la actualidad, con situaciones que a cualquiera de nosotros nos podrían pasar en pleno 2022 y eso hace que tenga cierta familiaridad, logrando una conexión única con el público.

La combinación de ese factor, con los personajes y las actuaciones, dan como resultado una trama que en 10 episodios de media hora, nos olvidemos por un momento de lo que está pasando en el mundo con las aventuras de Sophie y compañía, y recordemos que tanto el amor como la esperanza son dos puntos que nos sacará adelante en tiempos oscuros como los que vivimos. Y sí, también hay partes tristes en los episodios que incluso nos harán reflexionar, pero sobre todo hay un montón de comedia

Por ahora, la historia va agarrando su propio camino con esta primera temporada (que por cierto, ya se confirmó que están trabajando en la segunda temporada y muy pronto tendremos detalles al respecto) y apenas nos estamos adentrando al mundo de la serie. Pero estamos seguros que conforme pase el tiempo, se encariñarán por completo con los personajes de How I Met Your Father y esta serie se convertirá en parte importante de las nuevas generaciones, de nosotros se acuerdan.