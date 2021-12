Vuelven Geralt y Ciri: 5 razones para no perderte la segunda temporada de ‘The Witcher’

Estamos a nada de que termine el 2021, pero eso no quiere decir que acabaremos el año aburridos. A pesar de que las plataformas ya nos presentaron la mayoría de sus grandes apuestas en estos casi 12 meses, algunas se guardaron algunas sorpresas para el final. Tal es el caso de Netflix, quienes para cerrar con broche de oro nos trae de regreso una de las series más espectaculares que han estrenado recientemente, por supuesto que hablamos de The Witcher.

Desde su estreno en 2019, la adaptación televisiva de esta historia épica creada por el autor polaco, Andrzej Sapkowski, se convirtió en un verdadero éxito. Quizá porque no habíamos visto algo así en un buen rato, una trama llena de criaturas espectaculares, peleas intensas, poder, magia y relaciones dramáticas. Es por eso que para nadie fue una sorpresa cuando el gigante del streaming anunció que venía en camino una nueva entrega.

‘The Witcher’ regresa con su segunda temporada y no se la pueden perder

Durante todo este tiempo hemos tenido imágenes y avances de la segunda temporada de The Witcher que solamente aumentaron la emoción que sentíamos por ver qué pasaría con Geralt de Rivia, la princesa Cirilla y los demás personajazos de esta serie. Pero luego de mucha espera y expectativas por los cielos, por fin llegó la siguiente parte de esta monstruosa producción y podemos decirles que les volará la cabeza todo lo que encontrarán en esta ocasión.

Sabemos que los fans de la serie en México y gran parte del mundo –que son un montón– probablemente ya se echaron todos y cada uno de los nuevos episodios. Pero si tú todavía no te echas esta temporada y andas dudando en verla, acá te dejamos unas cuantas razones (sin spoilers, claro) por las que no te puedes perder la segunda parte de esta historia que seguramente los mantendrá al filo del sillón. ¿Están listos? Ahí vamos.

Es increíble ver de nuevo a los personajes que conocimos en la primera temporada

Antes de clavarnos de lleno con la segunda temporada de The Witcher, es importante mencionar una cosa: amamos ver de nueva cuenta a los personajes principales. Estaba claro que volverían Geralt y Ciri, pero luego de la batalla de Sodden y el final de la entrega pasada, no sabíamos que pasaría con algunas piezas clave dentro de esta historia como lo son Yennefer de Vengerberg, Cahir, Tissaia y toda la orden de hechiceros y hasta el mismísimo Jaskier.

Sin embargo, afortunadamente la gran mayoría está de regreso y no solo vuelven porque sí; en realidad, a lo largo de los ocho episodios de la segunda parte nos damos cuenta de que cada uno –a su nivel– son demasiado importantes para los acontecimientos de la temporada. Pero quizá lo más valioso es que todos ellos –hasta el bardo que hartó a nuestro brujo favorito– tienen una enorme evolución y por supuesto que eso se agradece.

Conocemos a nuevas caras que serán relevantes

Desde los primeros avances que Netflix soltó sobre la segunda parte de The Witcher nos quedó muy claro que en esta ocasión, tendríamos a nuevos personajes. Por ahí podemos mencionar a Versemir, el mentor y casi padre de nuestro brujo favorito, Nivellen –interpretado por Kristofer Hivju, el mismo actor que dio vida a Tormund Giantsbane en Game of Thrones–; Eskel, un brujo y amigo de Geralt de Rivia o Francesca Findabair, una hechicera y líder de los elfos.

Y sin duda, nos queda muy claro que más allá de estar ahí porque aparecen en los libros originales y debían aparecer en los nuevos episodios, serán bastante importantes no solo para los hechos de esta temporada –ya nos entenderán cuando lo vean–, también para el futuro de la historia. Así que prepárense, porque hay nuevas caras y además de que sus tramas y motivaciones son interesantes, no pueden perderlos de vista si es que quieren seguir el hilo.

El camino de Geralt y Ciri es impresionante

Por supuesto que no podíamos dejar de lado a los protagonistas de The Witcher. Al final de la primera temporada y después de un montón de cosas, Geralt de Rivia por fin acepta su destino y se encuentra con la princesa Cirilla y acepta su destino: cuidar y ayudar a esta niña a conocer el poder que lleva dentro. Sin embargo, no están preparados para el camino que recorrerán este par en la segunda parte de la serie porque

Claro que aquí no les spoilearemos nada de lo que ambos vivirán en los nuevos episodios, pero lo único podemos decirles que además de explorar y fortalecer su relación –que es casi como padre e hija–, tanto el brujo como la princesa descubrirán que el propósito de ambos (sobre todo de Ciri) es sumamente importante para el futuro del mundo en el que viven. Sí, ellos son las piezas principales en la serie pero no teníamos idea de qué tan relevantes serían.

Los nuevos episodios de ‘The Witcher’ son visualmente espectaculares

Desde la primera parte de The Witcher, Netflix nos mostró que echaría toda la carne al asador para presentar esta historia. Sin embargo, más allá de crear nuevos proyectos basados en esta historia, en la segunda temporada dejaron muy claro que en cuanto a producción y apostarle con todo a esta producción, no lo pensaron ni dos veces. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues los nuevos episodios simplemente son espectaculares, increíbles.

No solo lo mencionamos por el aspecto de los personajes y hasta de los monstruos –que cada vez lucen más reales y tenebrosos–, también porque cada locación y escenario se ven asombrosos y eso le da un plus a a la trama. Quizá para muchos esto no sea importante pero hasta el elenco y la creadora de la serie están de acuerdo en que estos capítulos son más épicos y grandes, y eso por supuesto que no podemos dejarlo de lado porque se nota el enorme trabajo detrás de cámaras.

Este es el inicio de una enorme y épica aventura

Por último pero no menos importante, tenemos que mencionar la historia. A lo largo de la segunda temporada de The Witcher vemos el desarrollo de los conflictos entre los distintos personajes y la trama constantemente explora la manera en que todos de alguna manera se relacionan. Pero pronto se darán cuenta –así como nosotros– que tan solo son piezas dentro de algo mucho más grande que supera por completo a los reinos y razas.

Sin embargo, probablemente lo más importante y por lo que nos contó en entrevista la showrunner de la serie, Lauren Schmidt Hissrich (ACÁ pueden checar nuestra plática con ella y parte del elenco) es que esto es solo el inicio de una enorme aventura para Geralt, Ciri y compañía. El futuro de esta franquicia en Netflix luce sumamente prometedor y ahora no podemos con las ganas de que estrenen la tercera temporada, esperamos que llegue pronto.