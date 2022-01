Misterio y comedia: 5 razones para ver ‘The Afterparty’, la nueva serie de Apple TV+

Si alguien le ha apostado con todo a sus producciones originales, es Apple TV+. Desde que la plataforma llegó a gran parte del mundo, la compañía puso toda la carne al asador para presentarnos historias completamente nuevas de todos los géneros que se les vengan a la mente. Pero recientemente, nos sorprendieron anunciando un proyecto que llamó la atención porque es algo complemente inédito, ni más ni menos que The Afterparty.

Fue a finales de 2021 cuando el servicio de los de Cupertino anunciaron con bombo y platillo esta serie. De entrada nos sorprendió porque es un contenido totalmente nuevo, pero también porque le están apostando a una idea original que probablemente no se haya visto hasta este momento. Y si todavía no te animas a checar esta producción inédita o no tienen idea de qué va, a continuación les dejamos algunas razones para no dejarla pasar.

La historia es sumamente fascinante

Por supuesto que aquí no les daremos spoilers, pero básicamente The Afterparty se centra en un asesinato alrededor de una reunión de compañeros de preparatoria. No solo se trata de una serie de misterio –donde por supuesto tendrán que encontrar a la persona que mató a uno de los involucrados–, también mezclan estos elementos con un montón de comedia, una combinación que seguramente les volará la cabeza.

Pero eso no es todo, ya que en cada uno de los episodios exploraremos la visión de este hecho y otros aspectos de las vidas de todos los personajes. A esto habría que mencionar que los protagonistas de esta historia representan un género cinematográfico distinto, lo que hace que cada capítulo sea una aventura completamente diferente y que sin duda, no hay nada en la actualidad que se le parezca.

Cuentan con un elenco sensacional

Quizá el elenco sea uno de los puntos más sobresalientes de The Afterparty y que de plano no podíamos dejar pasar. En esta producción de Apple TV+ tenemos a lo mejor de lo mejor en cuanto a comedia de la actualidad, con nombres que ya son conocidos en Hollywood y otras partes del mundo, pero también hay un montón de talento que quizá no todos conozca y que vale la pena checar porque han trabajado en proyectos increíbles.

Para que se den una idea, la serie cuenta con la participación de Tiffany Haddish (Girls Trip y Like a Boss), Sam Richardson (Tomorrow War y Veep), Zoë Chao (Love Life y Downhill), Ben Schwartz (Space Force y House of Lies), Ike Barinholtz (The Mindy Project y Neighbors), Ilana Glazer (Broad City), Jamie Demetriou (Fleabag y Stath Lets Flats) y Dave Franco (The Rental y The Disaster Artist). Un reparto sensacional.

Los creadores han trabajado mucho en este proyecto

Claro que una idea como la de The Afterparty solamente podría salir de dos mentes creativas muy importantes. Para que se den una idea, detrás de esta serie están Chris Miller y Phil Lord, y probablemente sus nombres no les suenen pero esta dupla ha estado involucrada en un montón de proyectos exitosos como 21 Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse y The Lego Movie. Sin embargo, en esta ocasión presentan su propia serie.

Además, Lord y Miller han trabajado en esta historia desde hace casi una década y como dato curioso, en un inicio plantearon la idea de llevarla a la pantalla grande. Sin embargo, al contar con poco tiempo para presentar a los personajes y desarrollarlos como un género cinematográfico diferente, se dieron cuenta que lo mejor era que la trama se presentara dentro del formato televisivo. Pa’ pronto, hay un montón de esfuerzo en esta serie.

Los fans del misterio amarán la serie Estamos seguros que por acá tenemos a un montón de fans del género de misterio aunque para ser honestos, en la actualidad casi no hay series y películas que además de entretenernos, nos mantengan pegados a la televisión y sobre todo pensando en qué pasará en cada episodio. Sin embargo, podemos casi casi firmarles que The Afterparty no solo cumplirá con todas sus expectativas, sino que también los dejará armando teorías. Además de reír y pasar un buen rato, la historia involucrará a todos los espectadores dentro del asesinato y ojo, porque si ustedes son sumamente observadores y les encanta jugar a Sherlock Holmes, lo más probable es que descubran quién fue el homicida antes que todos los protagonistas de esta producción. Así que como verán, esta serie nos pondrá a pensar mientras vemos una comedia un tanto oscura.

El primer episodio está completamente gratis

Por último pero no menos importante, hay que señalar algo que muy pocas plataformas hacen con sus estrenos. Resulta que Apple TV+ quiere que todo el mundo vea The Afterparty y que de plano no se pierda su nueva serie, es por eso que en una movida sumamente impactante e interesante, decidieron poner completamente el primer episodio en YouTube. En pocas palabras, ya no hay pretexto para dejar pasar esta producción espectacular.