Estas son 5 razones (y lecciones) por las que debes ver ‘Wish Dragon’ en Netflix

Como cada mes, Netflix incorpora nuevo contenido a su catálogo y en ese sentido, las películas para toda la familia no han faltado. De hecho, el gigante del streaming recién lanzó en junio y una cinta llamada Wish Dragon (‘El dragón de la tetera’, en Hispanoamérica) que ha hecho bastante ruido.

Este largometraje desarrollado por Sony ha sido una de las grandes sorpresas animadas del 2021 pues, para que se den una idea, en poco menos de una semana logró colarse en el top 10 de México y se afianzó hasta el tercer lugar de dicho listado.

¿Ya se animaron a verla o todavía no saben qué onda? Bueno, si andan buscando qué ver para pasar el rato, está es sin duda una opción. Y si quieren saber por qué no pueden dejarla pasar, por acá les platicamos algunas razones y lecciones por las que debes ver Wish Dragon.

1. ‘Wish Dragon’, una grata sorpresa animada de Netflix

Una de las cosas geniales de Netflix es que te puedes encontrar con alguna joya oculta o que no hace mucho ruido al momento de su lanzamiento… Y aún así, de repente, se cuela entre las tendencias. Ejemplos hay varios como Lupin, una serie francesa que arribó sin muchos reflectores a la plataforma, pero desde su lanzamiento en enero la rompió por todo el mundo.

El mismo fenómeno está sucediendo con Wish Dragon, película animada de Sony que esta haciendo bastante ruido por doquier. Y la trama es bastante sencilla en realidad: un chico llamado Din, de origen humilde, conoce a la pequeña Li Na. Ellos pasan el tiempo juntos y se hacen la promesa de ser los mejores amigos para siempre. Sin embargo, la familia de ella se muda del vecindario debido a que su padre, el gran ejecutivo de una poderosa compañía, quiere un mejor futuro para su hija.

Los años pasan y Din quiere volver a reconectar con su antigua amiga. Él es un tipo bondadoso, inteligente, de buen corazón y querido por su familia. Sin embargo, tanto él como ella viven ahora realidades socialmente distintas. Entonces, de un momento a otro, aparecerá en la vida de nuestro protagonista Long, un legendario dragón de los deseos -aislado en una tetera- con un peculiar sentido del humor que ayudará al chico en su objetivo.

Pero las cosas no serán tan fáciles pues hay otra persona cargada de malas intenciones, que busca hacerse con los poderes del dragón. Si tuviéramos que describir Wish Dragon, podríamos decir que es una reimaginación fresca de la historia de Aladdín traída a nuestros tiempos, con guiños apreciables sobre la cultura china. Ahora sí, veamos por qué esta película es una animada imperdible de este 2021.

2. Un humor para toda la familia (pero no exageradamente inocente)

Si bien la película es animada y nos entrega muchos mensajes, por ejemplo, sobre el valor de la amistad y la familia, hay que decir que uno de los aspectos más notables es el humor que maneja. Los chistes no están cuidadosamente delineados para las audiencias infantiles y tampoco son precisamente ‘inocentes’.

Nomás para que se den una idea, hay una escena donde los protagonistas -Din y Li Na- compran un pollito de mascota y a lo largo de los años, este animalito crece, juegan con él, se vuelve su compañero inseparable pero eventualmente muere. Cuando lo entierran, están llorando pero se alcanza a apreciar que al final aprovecharon para cocinarlo.

Y ahí no para la cosa. En una de las escenas de acción en medio de un desfile, nos encontramos con un ‘beso francés’ (sí, lo leyeron bien)bien gráfico, pero no exageradamente explícito como para escandalizarse. O hay una parte donde la mamá de Din le cuestiona si ha estado ingiriendo alcohol. Eso sí, sin duda, la parte cómica se la lleva por completo el dragón Long y toda su irreverencia.

3. Aunque hay fantasía, se manejan temas importantes de la vida real

No podemos dejar de lado que, a final de cuentas, Wish Dragon es una película animada de fantasía. Sin embargo, toca temas muy puntuales de la vida real. Y detrás de eso, hay una lección muy importante sobre la felicidad más allá de las cosas materiales.

En ese sentido, llega un punto donde nuestro protagonista Din y Li Na se reencuentran ya siendo adolescentes, pero son muy conscientes de la realidad social y hasta económica que los separa. Con todo ello a cuestas y aún cuando el contexto de cada uno es diferente, comparten una misma ideología: los agobia que todos a su alrededor tienen demasiadas expectativas sobre ellos y por eso es fácil empatizar con los personajes.

Din, que es un chico listo y amable, tiene la presión y esperanzas de su familia pues esperan que termine la universidad y se convierta en un exitoso profesionista. Li Na, que se dedicada al modelaje y tiene un espíritu aventurero, desde muy joven ha tenido que dar la impresión de ser la chica ejemplar, profesional, que debe tener siempre cara de buenos amigos. Y a eso, hay que sumarle la ausencia de su padre, quien incluso en las fechas importantes no puede estar con ella.

4. Una historia sobre los sacrificios en favor de ayudar a los demás

Anteriormente, dijimos que el dragón Long destaca por su humor, pero esa no es la única característica que lo hace especial en la película. No les echaremos un spoiler total, así que solo diremos que a grandes rasgos, este divertido amigo de color rosa busca cumplirle sus tres deseos a Din pues solo así cumplirá con un alto mandato de las deidades que le beneficiará.

De principio, su objetivo luce egoísta, pero una vez que transcurre la trama, este personaje -por decirlo de alguna manera- le encuentra ‘ un nuevo significado a su existencia’ y es capaz de sacrificarse por el bien de sus amigos. Además, logra redimirse de su turbio pasado. No es un giro de trama que desconozcamos, pero se siente bastante fresco en Wish Dragon.

5. Las lecciones sobre la amistad… y más allá.

Un aspecto bastante curioso es que, conforme avanza Wish Dragon, el mensaje sobre la amistad es bien importante. Y esto no es solo por la forma en que Din y Li Na se conocieron ni por la promesa de la amistad eterna que se juraron.

Nuevamente, resulta bastante grato ver cómo es que volvieron a reconectar después de tantos años aún cuando sus entornos son muy diferentes. Ya queda a consideración de cada quien si esto puede suceder en la vida real o no, pero hay es una lección interesante que el mismo protagonista enfatiza en una de sus líneas: “Debes tener un poco más de fe en la humanidad”. Sí, es una idea a veces complicada, pero no todo es tan malo en la vida como parece de repente.