Ouch! 5 series que han tenido muchas nominaciones a premios y perdieron (casi) todas

Triste pero cierto: que seas muy bueno en algo no siempre garantiza que te llevarás el mayor reconocimiento. Eso aplica no solo para muchos ámbitos tanto en la vida personal como en lo profesional… en la industria del entretenimiento también sucede, por ejemplo, cuando una serie recibe un montón de nominaciones y al final, pierde todas o la gran mayoría.

Para la ocasión, hacemos un recuento con algunos shows de televisión que recibieron bastantes nominaciones a algunas importantes premiaciones y que de plano no la armaron. Pero ojo: esto no quiere decir de ninguna manera que eran malos contenidos (aunque eso ya dependerá de cada quien) pues en su momento, fueron aclamados por la crítica. ¿Injusticia o no?

The Handmaid’s Tale en los Emmy 2021

Comenzamos frescos con una de las series sensación de los últimos años. The Handmaid’s Tale, una original de Hulu que en Latinoamérica se puede ver en Paramount+, se ha llevado una gran recepción de la crítica desde que se estrenó en 2017 y en pleno 2021 se llevó nada más y nada menos que 21 nominaciones para el Primetime Emmy.

Esto la convirtió en la tercera serie más nominada de la ceremonia 73 solo por detrás de The Crown y WandaVision, pero a diferencia de ellas, el show protagonizado por Elisabeth Moss no estuvo ni cerca de llevarse una sola estatuilla. De acuerdo con Deadline, con estas cifras el programa de Hulu ha roto el récord como la serie que más premios Emmy ha perdido en un solo año.

Pero como dijimos, eso no le quita enormes méritos a una serie de esta calidad.

Game Of Thrones en los Golden Globes y Critics Choice Awards

Aunque el final de la serie dejó mucho que desear (para un sector mayoritario de sus fans) Game Of Thrones tiene su lugar especial como una de las series más icónicas y populares de los últimos tiempos. Si repasáramos el listado de premiaciones para las que ha contendido el fantástico show de HBO, nos daríamos cuenta que debe estar entre los programas más nominados de la historia. Y no es para menos…

Sin embargo, sucede algo curioso si tomamos en cuenta su participación en los Golden Globes. De 2012 a 2020, la serie fue nominada en ocho ocasiones para categorías principales, sobre todo Mejor Serie de Drama, Mejor Actor de Televisión y más. Pero de todas esas, solo logró llevarse una estatuilla gracias a Peter Dinklage como Mejor Actor de Soporte, precisamente en el primer año que entraron a la premiación. Muy pocos reconocimientos tomando en cuenta lo mítica que es la serie.

Y eso, de hecho, no se compara con la cantidad de nominaciones que GoT tuvo en los Critics Choice Awards. De 2011 a 2020, la serie recibió más de 20 nominaciones y en todo ese periodo, solo logró alzarse con dos premios, ambos para Mejor Serie de Drama tanto en 2013 como en 2016. Insistimos: un show de ese calibre, quizá aspiraba a más.

Mad Men en los Emmy de 2012

Como se dice por ahí, ardió Troya en la ceremonia de los Emmy de 2012 cuando Mad Men, la querida y popular serie de la AMC, se fue en ceros de una premiación a la que aspiraba a 17 nominaciones totales, con 10 en las categorías principales para Series de Drama.

De esas 17 totales, el show no se pudo llevar una sola… pero no la tenían facilita. Solo parea que se den una idea, en la categoría de Mejor Actriz en una Serie de Drama, Elisabeth Moss perdió frente a Claire Danes de Homeland. Mientras tanto, el el apartado para Mejor Actor, John Hamm y el icónico Don Draper poco pudieron hacer contra el actor Damian Lewis, también de Homeland.

Si querían más brutalidad, hay que ver la categoría de Mejor Guión donde Mad Men tenía tres nominaciones por diferentes episodios… Y sí, adivinaron: esa estatuilla también se la llevó Homeland. Qué martirio.

House of Cards en los Emmy (históricamente)

Con todo el dilema, la polémica y otras cosas, no se puede pasar por alto el caso de House of Cards por ningún motivo. En ese sentido, debemos mencionar el gran contrapeso que hay entre nominaciones y premios ganados sobre esta serie en lo que respecta a su aparición en los Emmy históricamente.

Solo para que se den cuenta, la serie de Netflix ha registrado 23 nominaciones a la premiación más codiciada de la televisión, esto en el periodo del 2013 al 2019. No es para menos ya que, sin duda, en su momento fue uno de los contenidos más aclamados de la plataforma.

Peeeero de esas más de 20 nominaciones, la serie solo se ha llevado una estatuilla, la cual fue pata David Fincher precisamente en 2013 por Mejor Dirección para una Serie Dramática. Sí, sabemos que no siempre te puedes llevar toda la gloria, pero esto debe ser frustrante para los productores en muchos niveles.

Friends (Golden Globe y Emmys)

Para muchos, Friends es la sitcom más emblemática de los 90 y para otros, de plano no es nada divertida. Y digamos que si se tratara de equiparar esa parte con los premios que cosechó a lo largo de su historia, los detractores de la serie estarían relamiéndose los bigotes.

¿Porque la agregamos a la lista? Bueno, no podemos dudar que es una serie mítica en todos los sentidos, con personales entrañables y algunos de los momentos más geniales de la historia de la televisión, pero todo ese misticismo que la rodea se siente extraño al ver su poco laureada vitrina en premiaciones de la talla de los Primetime Emmy o los Golden Globes.

Recapitulemos: de 26 nominaciones principales que la serie tuvo entre 1995 y 2021 (la última fue por Friends: The Reunion), la serie solo se logró llevar cuatro premios en toda su existencia. Y si contáramos las estatuillas por logros técnicos, el resultado es aún más desequilibrado. En los Globos de Oro, de 1996 a 2004, la serie estuvo nominada 10 veces y solo se llevó un premio en 2003 para Jennifer Aniston.

Dura suerte para una de las series más queridas de la historia, ¿no creen?

Como sea, recuerden que el hecho de que una serie no haya ganador taaaaantos premios, no quiere decir que es mala. ¿Recuerdan ustedes algún caso similar?