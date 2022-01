Joyas ocultas: 5 series en streaming para que armes tu maratón en la semana

¿Alguien tiene ganas de un maratón de series? Si ese es tu caso, entonces estás en la nota correcto, pues por acá nos armamos un listado de cinco series, todas disponibles en plataformas de streaming, para que tengas una buena lista de pendientes. Entre ellas pusimos varios dramas criminales, pero todos con un giro de 180 grados que se va hacia la ciencia ficción, la sátira y la comedia.

También si son amantes de los vampiros, tenemos una serie que nació de la mente de Taika Waititi (si vieron Reservoir Dogs, saben que no hay falla). Por ahí hay un par de producciones nórdicas y hasta unas serie documental para los interesados en la ciencia. Por acá les dejamos los títulos de la series, dónde verlas y por qué deben ocupar su tiempo acá. Mientras ACÁ les dejamos lo mejor que vimos en 2021.

Beforeigners

HBO Max

Beforeigners es una serie noruega que de primera vista, luce como cualquier otro drama policiaco. Sin emabrgo, desde su primer episodio nos sorprende con su premisa: personas de siglos o milenios pasados, comienzan a llegar a la época actual. Unos destellos de luz aparecen en el agua y de repente salen personas que viajaron del pasado hacia el presente.

Nadie sabe por qué sucede esto, pero después de unos años de ser testigos del fenómeno, y ver cómo vikingos, reyes fundadores y más intentan adaptarse al presente (u obligando a la sociedad a reconocer las costumbres antiguas), es que comienzan los problemas. Beforeigners, en sus dos temporadas, nos presenta varias problemáticas que van desde el tráfico sexual de “viajeras”, hasta la llegada de personajes oscuros del pasado como Jack the Ripper.

En su segunda temporada de 2021 (la primera es de 2019), las apuestas van en aumento cuando reconocemos que algunas personas lograron viajar del presente al pasado y viceversa, convirtiendo a la serie en una historia hasta de ciencia ficción. La dinámica entre los dos protagonistas hace de Beforeigners una serie divertida.

Anxious People

Netflix

Anxious People es una comedia y sátira, también policiaca, que nunca termina de ser lo que parece. Acá conocemos a dos policías de un pequeño pueblo de Suecia. Padre e hijo viven juntos, y se mantiene a la espera de que su hija y hermana, se recupere de su adicción a las drogas y vuelva a casa. Así que en vísperas de Navidad, mientras discuten sobre la ausencia de ella, es que ocurre un asalto a un banco… que no tiene efectivo.

Un encapuchado entra a un banco, y cuando sale, ambos policías intentan capturarlo, pero lo único que hacen es que se esconda en un edificio donde toma como rehénes a un grupo de personas que iban a ver un departamento en venta/renta. Tanto Jim como Jack creen que pueden manejar la situación, pero pronto se les sale de la mano y pelean por ver “quién es peor policía”.

Lo que vemos en Anxious People de Netflix es la investigación sobre el asalto, el secuestro y los eventos dentro del departamento que cada uno de los rehenes parecen describir de manera ridículas y absurdas. A la par, nos dan chance de ver el drama familiar entre los protagonistas, el cual logra un balance bastante interesante con el tono de la comedia.

What We Do in the Shadows

Star+

Vampiros en la era moderna. Aquella premisa no es nueva y en los últimos años hemos visto un boom se producciones relacionadas con estos seres que a veces rompen entre tonos de comedia, romance y hasta adolescentes (donde hay un poco de los dos de manera involuntaria). Pero lo que hace What We Do in the Shadows y que incluso resulta innovador, es el absurdo entre una y otra.

What We Do in the Shadows está basada en la película del mismo nombre de 2014 cortesía del grandioso Taika Waititi junto a Jemaine Clement. Esta serie de tres temporadas nos presenta a cuatro vampiros que han sido roomies durante siglos. Muchos años atrás llegaron de Europa a Staten Island con la misión de conquistar esa parte del mundo y los vampiros puedan asumir su poder.

Pero lo único que han estado haciendo son tonterías. Laszlo y Nadja tienen una relación muy pasional frente a Nandor, quien logra sobrevivir al mundo gracias a su asistente Guillermo De La Cruz, quien lleva 10 años con su amo en la espera de que lo convierta en un vampiro. Colin es un vampiro que absorbe la energía de todos, incluidos otros vampiros. What We Do in the Shadows es ridículamente chistosa.

Cosmos: Possible Worlds

Disney+

Cosmos: Possible Worlds es una serie documental de National Geographic que cuenta con la dirección de Neil deGrasse Tyson más la producción ejecutiva de Seth MacFarlane. Esta serie de trece episodios nos ubica en un calendario cómsmico para explicarnos cómo es que hemos llegado al lugar donde estamos.

Neil nos relata algunas teorías sobre el origen del universo, la forma en la que la Tierra fue tomando forman, hasta llegar al momento cumbre: la historia de la humanidad, la cual nos lleva 200 mil años al pasado mientras se revelan los vestigios más antiguos de la cultura humana. Acá también hablamos del uso del ocre, la primera pieza de arte en la historia, los primeros cultivos, el comercio…

A partir de este recorrido, es que aumentan las posibilidades de los seres humanos para descubrir en dónde están, qué hacen aquí, si es que forman parte de algo más grande, y qué es lo que nos espera. Cosmos: Possible Worlds nos muestra escenarios animados mientras vemos al científico viajar por el tiempo y el espacio.

Baptiste

Starzplay

En 2014 se estrenó The Missing, una serie británica de dos temporadas centradas en la desaparición, a principios de milenio, de dos niños. Ambos casos fueron en distintos años, pero los llevó la mimsa persona, el detective Julien Baptiste que logra resolver ambos casos mientras descubre una serie de crímenes a su alrededor.

Para 2019, Julien Baptiste, con el actor Tchéky Karyo, regresó con su serie en solitario titulada Baptiste para mostrarnos a un detective que en teoría se debería retirar, pero se relaciona con un crimen que sí o sí debe resolver. Pero ahora, el protagonista se mueve hacia Ámasterdam para enfrentarse a la mafia rumana.