Para maratonear: 6 películas de anime imperdibles del 2021 (y dónde verlas)

Se va el 2021 y sin duda, ha sido un año lleno de lanzamientos emocionantes en el terreno del anime. Y con ello, no nos referimos solo a las series…. también hablamos de varias películas que llegaron para ponerle todo tipo de emociones a los meses de este año.

Y bueno, si ustedes no las vieron y quieren echarle un ojo para empezar con todo el 2022, también se vale. Así que por acá les mostraremos seis largometrajes de anime imperdibles del 2021 y donde los pueden ver. Ahí nos platican cuál les late más y si tienen recomendaciones, ya saben que somos todo oídos.

Demon Slayer: Mugen Train

La puedes ver en: Funimation

Ustedes lo saben, nosotros también y hasta quien no es consumidor de anime asiduo lo sabe: Demon Slayer es una de las mejores series de los últimos años. Por eso es que se esperaba con tanta expectativa su nueva película Mugen Train (o Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha–hen en su título original) … y la verdad es que no defraudó en lo absoluto.

Solo para que se den una idea, esta entrega se convirtió en la película más taquillera en la historia de Japón. De locos, estamos conscientes de ello. Y bueno, aunque es una cinta que se estrenó en su país de origen en 2020, llegó oficialmente a este lado del charco apenas en 2021 como uno de los lanzamientos más esperados. Pasó un rato en diversas salas de cine de México y también, se hizo exclusiva de Funimation, el servicio de streaming que recién llegó a nuestro país hace poquito.

Evangelion 3.0 + 1.o

Donde ver: Amazon Prime Video

Porque siempre es bueno tener un clásico a la mano, llegó a nosotros en este 2021 la última parte del Rebuild de Evangelion a través de Amazon Prime Video. Y vaya que el mundo entero debió esperar bastantes años para poder entrarle a esta entrega tan esperada. Y si le echan que aparte se cruzó el tema de la pandemia, el tiempo para su lanzamiento se alargó más de la cuenta.

Como sea, este fue uno de los estrenos definitivos del 2021 solo por el simple hecho de que es el fin de esta saga Rebuild que ya mencionamos y ahora -según el gusto de cada quien, obviamente- se le dio un final impactante. Así que si son fans de hueso colorado del anime, este es un vistazo obligatorio que no pueden perderse. Y si apenas inician en este universo, apúrenle a ver las tres entregas pasadas para meterse en esta de lleno.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal

Donde ver: Netflix

¿Más franquicias clásicas? ¡Pero por supuesto! Ahora, el turno es para Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, que llegó a nuestras vidas en este 2021 para darle continuación al arco del remake Sailor Moon Crystal. Y es que dentro de todo, esta entrega es especial porque llegó para celebrar el 30 aniversario del manga original.

No les vamos a mentir: quienes aman el doblaje latino clásico de la serie, se emocionaron en grande cuando se supo que Patricia Acevedo sí se iba a rifar como las grandes en esta película. Y no solo ella, sino varias de las voces que muchos recordamos de antaño. Chequen POR ACÁ nuestra entrevista con la actriz de doblaje sobre su trabajo en esta peli. Si no la han visto, les diremos una cosa: TODO ES ÉPICO EN ESTA CINTA DE DOS PARTES.

Seven Deadly Sins: la maldición de la luz

Donde ver: Netflix

Otra de las grandes sorpresas del 2021 fue Seven Deadly Sins: la maldición de la luz que sin duda es una vibrante aventura que deben ver sí o sí, sobre todo si son fans de Nanatsu no Taizai (nombre original del manga y anime que la rompieron desde sus lanzamientos respectivos en 2012 y 2014).

Nuevamente, vemos a Melodias y sus aliados listos para la acción pues ahora deberán enfrentar a una alianza mágica que amenaza con la nueva era de paz. Pero, ¿cuál es el objetivo real de estos invasores? Ustedes lo pueden descubrir en Netflix. Y si somos honestos, si no la han visto, pueden confiar en que es una experiencia genial pues es prácticamente imposible leer comentarios negativos de la entrega. Una imperdible en toda la extensión de la palabra.

Palabras que burbujean como un refresco

Donde verla: Netflix

Ya antes les habíamos hablado de esta película cuando la incluimos en nuestro conteo de películas que debes ver si te gustó Your Name. Y es que de esta cinta es refrescante y cautivadora en muchos niveles ya que nos muestra la historia de dos jóvenes con personalidades completamente opuestas, pero que se complementan para bien.

Un chico llamado Yui, conocido en su círculo cercano como “Cherry”, que es un amante de los haikus -un tipo de poseía japonesa- y que recurrentemente evade comunicarse con la gente, lo cuál hace de manera regular llevando los audífonos puestos todo el tiempo. Yuki es la otra cara de la moneda, pues es una adolescente aparentemente optimista y entusiasta de las redes sociales donde se le conoce como “Smile”… sin embargo, ella lleva siempre puesto un cubrebocas que usa para tapar un problema con sus dientes. Esto, la hace tener problemas de autoestima a pesar de que se muestra feliz en el exterior.

Con todo eso a cuestas, el par de chicos nos mostrarán una historia muy conmovedora sobre cómo las apariencias engañan y que siempre hay que ver más allá de lo que una persona refleja en su exterior.

Earwig y la bruja

Donde ver: Netflix

Sí, sabemos que esta cinta originalmente se estrenó en 2020 en Japón, pero apenas llegó en 2021 a México y estos lares latinoamericanos como parte del catálogo de Netflix. Y como es costumbre, llegó con la promesa de ser una producción de gran calibre teniendo en cuenta que Studio Ghibli está detrás de su desarrollo, además de que fue dirigida por Goro Miyazaki, el hijo del legendario Hayao.

Y si lo que buscan es una dosis de fantasía, drama y personajes entrañables, nuevamente el afamado estudio nos trae una historia entretenida, con una animación que quizá no es a lo que nos tiene acostumbrados pero que funciona. La pequeña Earwig vive en un orfanato hasta que es adoptada por una bruja.

A partir de ello, la niña crece y se interesa en aprender todos los trucos de su madre… y como se ve venir, pronto nos adentraremos en un universo lleno de mística de primer nivel. Eso sí, reiteramos: si están buscando la animación más clásica de Ghibli, aquí no la encontrarán, pero la esencia del estudio no se pierde. Vale la pena echarle una mirada.

Checa a continuación esta y más recomendaciones geniales de anime (y otras cosas cool) en nuestra cuenta de TikTok.