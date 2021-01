6 razones para ver o saltarte de ‘The Wilds’, la serie de Prime Video

A principios de diciembre, Prime Video estrenó como parte de sus originales The Wilds, una serie que de principio no hizo mucho ruido, pero con el tiempo se ha convertido en el tema de conversación a partir de que divide opiniones entre los usuarios, pero sobre todo, los deja confundidos entre cuál es realmente el centro de su historia y qué significa todo lo demás.

Para todos aquellos y aquellas que no la han visto, vamos a ir por partes. Y para los demás que ya le echaron un ojo, hablaremos de cada una de las partes que la componen y que la hacen una serie sumamente entretenida hasta resolver si es una historia que realmente valga la pena ver… Pero primero: ¿De qué trata The Wilds y por qué deberías darle chance… o quizá no?

SÍ: The Wilds es muy entretenida

Una manera de resumir esta serie es: mezcla entre Emilio o de la educación, Lord of the Flies, Lost y cualquier reality donde varios sujetos compiten por sobrevivir en situaciones extremas. Algo como Survivor, pues.

The Wilds nos muestra a un grupo de ocho adolescentes que van en camino, en un jet privado, a Hawai para unirse a una especie de campamento o retiro femenino llamado “El albor de Eva”. Sin embargo, a mitad del viaje el avión empieza a tener fallas técnicas, y lo que sigue es que todas las adolescentes despiertan en una isla desierta.

A lo largo de los 10 episodios repartidos entre flashbacks y lo que supuestamente sucede en presente, conocemos a cada una de las protagonistas y las razones por las que, quizá, hicieron ese viaje.

Por ejemplo, está Leah, una chica de 17 años que se enfrenta a una fuerte depresión que surge a partir de su primera ruptura (un sujeto de 30 años que se acostó con ella cuando pensó que tenía 18).

También está Dot, quien no pertenece a ningún grupo y se dedica a vender drogas en su escuela, todo con el objetivo de tener dinero para el tratamiento de su padre. Shelby es una fanática cristiana y reina de belleza. Toni es una nativa americana lesbiana que asiste al viaje junto a su mejor amiga Martha, quien ve el mundo color de rosa, pero el mundo no ha sido tan amable con ella.

Rachel es una clavadista que comienza con algunos trastornos alimentarios. Junto a ella está su hermana Nora, una lectora voraz que siempre está a las expectativas de las decisiones que tome Rachel. Y por último está Fatin, una virtuosa del chello que todo el tiempo busca escapar de la presión de su madre.

Todas sobreviven al accidente de avión y de buena suerte, la cual no nos explicamos, todas saben qué hacer en unas situación tan extrema. Desde el CPR más básico, hasta cazar, cortar animales, hacer fogatas, e incluso analizar las corrientes del mar por aquello de que una ola pueda ser más grande y llevarse un campamento. Porque sí, construyen un campamento.

The Wilds divide sus episodios entre mostrarnos el tiempo que estuvieron en la isla, y los momentos en que son interrogadas por un agente y un psicólogo que realizan la investigación para determinar qué paso más allá del accidente, sino entre ellas. Sí, un agente federal está interesado en la dinámica de las jovencitas y hasta en sus concursos por ver quién construye un mejor refugio…

SÍ: La subtrama de The Wilds

Ver a un montón de adolescentes atravesar un horrible trauma en una isla, es lo que menos importa en The Wilds (o al menos así lo tenían planeado los creadores). Lo que realmente está al centro de la historia, es la idea de un grupo de mujeres tomando el control de una situación en la que no intervienen los hombres.

Varadas en una isla, todas deben organizarse y liderar, supuestamente, alejadas de las acciones condicionadas por el patriarcado y el machismo. En The Wilds, una mujer llamada Gretchen Klein tiene la teoría de que los hombres representan una figura de autoridad para las sociedades. Entonces, si en una comunidad no hay presencia de hombres, por default las mujeres comenzarían a desarrollar su propio orden de las cosas.

¿Quién toma el mando y cómo se decide esto?, ¿cómo se cede el control entre las partes?, ¿cuándo se toman decisiones de manera democrática y cuando es una sola la persona la que da el sí o el no en una situación apremiante?

NO: El desarrollo ridículo de esa subtrama

Nada de lo que escribimos en el primer punto, sucede en The Wilds. Si la idea es que las mujeres se pueden convertir en mejores líderes para resolver conflictos de gran escala, no hay nada en esta serie que explore esa “hipótesis”. Y lo ponemos entre comillas porque está bien comprobado que sí, las mujeres no pueden, sino son grandes líderes.

La idea es interesante, pero al menos en The Wilds, no se llega a la conclusión esperada. Todas y cada una de las adolescentes, se manejan con base en sus experiencias negativas derivadas del patriarcado y el machismo. Y no estamos seguros que esta haya sido la intención de los creadores, pero en realidad, las protagonistas condicionan todo lo que hacen a partir de una figura masculina.

The Wilds pone como pretexto esta idea para juntar a un grupo de adolescentes a confrontarse a partir de sus problemas personales, sí, pero sobre todo porque en la realidad (y más de un adolescente) es muy complicado involucrarse de manera emocional y más se estamos hablando de una situación de crisis extrema como un accidente y el aislamiento.

La serie quiere apegarse tanto a su propósito feminista, que sólo justifican la posibilidad de una mujer tomando el control a partir de una catarsis que venga de una situación únicamente extrema.

Todas las circunstancias de las protagonistas son complejas y ninguna está por encima de la otra, pues forman parte del machismo cultural que impera en las sociedades, pero todo se va de un punto al otro sin siquiera analizar lo que va en medio. Y hemos de decir que esas historias ausentes en The Wilds, también han sido afectadas por la estructura patriarcal.

Ahora bien. Cuando decimos que la cosa se pone ridícula en The Wilds, es porque todas las protagonistas están ahí como parte de un plan macabro que deja de tener sentido al primer momento que se presenta. Punto. Las adolescentes son llevadas a extremos injustificados y de alguna manera, sin elementos, salen victoriosas. Y dudamos que nada de eso pase.

En resumen, si sólo hubieran dejado la serie en “un grupo de adolescentes que se pierden en una isla“, habría funcionado mejor.

SÍ: La diversidad en el elenco de adolescentes en The Wilds

Se ha hablado mucho de diversidad en los últimos años dentro de distintas industrias, y una de las que más debates ha generado es la del entretenimiento, pues muchas veces es el reflejo de la falta de representación en todos lados. La falta de presencia de las minorías frente y fuera de las cámaras, ha provocado que la discriminación se acentúe al estar imposibilitados de contar sus propias historias e interpretarlas.

Aquí hay un punto a favor para The Wilds, una historia protagonizada y escrita por mujeres. Pero más allá de eso, esta serie original de Prime Video muestra un elenco sumamente diverso, sobre todo entre los personajes de las adolescentes, que cubren distintos espectros como la (mal llamada) raza, el factor socioeconómico y la sexualidad.

Toni y Martha son dos nativas americanas que asumen su identidad dentro de la serie, y una de ellas, Toni, es homosexual. Lo mismo con Shelby. También hay dos personajes, las hermanas Rachel y Nora, que son afrodescendientes. El personaje de Fatin es de ascendencia india y musulmana, y por último, está Jeanette, quien es de ascendencia asiática (aunque en la serie es australiana).

NO: El personaje de Gretchen Klein

No les vamos a spoilear nada, pero queremos mencionar al personaje de Gretchen Klein porque nos parece lo peor de la serie. Todo lo que se dice siempre por acá, es subjetivo, pero estamos seguros que afuera hay un común acuerdo en que el personaje de Klein, una psicóloga con delirios de grandeza que lo único que hace en la historia es generar estrés innecesario y confusión.

En pocas palabras, Klein es la mujer que está detrás de todo el asunto en The Wilds, y es el ejemplo perfecto de todo lo que una mujer feminista NO ES. Este personaje, supuestamente, busca empoderar a las mujeres, pero la realidad es que las lleva a los extremos, y como mencionamos unos puntos arriba, una mujer no necesita vivir ir al borde de la locura para demostrar su capacidad de poder, control y liderazgo.

La idea de Klein es probar una teoría que ella cree feminista, pero lo único que hace es probar desesperadamente su punto (sin una necesidad real de apoyar teorías de empoderamiento) a costa del sufrimiento emocional y físico de un montón de adolescentes en los puntos más vulnerables de sus vidas (como si la adolescencia no fuera suficiente).

Lo peor de The Wilds, sin exagerar, es la presencia de este personaje porque no es la antagonista, sino la que contradice el mensaje principal de la serie.

SÍ: Buenas actuaciones

The Wilds es el tipo de serie que tiene personajes que amas y odias de acuerdo a sus circunstancias. Eso es divertido, pues vas cambiando de bando conforme se desarrolla la serie hasta llegar al décimo episodio y tener una favorita y aquella que representa todo lo que odias en un personaje.

Sin embargo, es justo decir que todas hacen un trabajo espectacular. The Wilds tiene un elenco grandioso con algunas actrices ya conocidas dentro de la industria de la televisión y el cine. Tal es el caso de Sophia Taylor Ali (Fatin) quien apareció en Grey’s Anatomy o Reign Edwards (Rachel), quien participó en The Bold and the Beautiful.

Una de las más destacadas es Helena Howard, quien en The Wilds interpreta a Nora. Esta actriz de 22 años protagonizó Madeline’s Madeline, película que fue muy aclamada en 2018 por la dirección, pero sobre todo la actuación de Howard.

La mayoría ha aparecido en algunas producciones, pero algunas son nuevas y lo hacen bastante bien. Tal es el caso de Mia Healey, quien debuta en la televisión como Shelby. Es uno de los personajes más complejos que le dan distintas dimensiones a la serie.

The Wilds tendrá una segunda temporada.