7 películas imperdibles de la gira de documentales de Ambulante 2021 que llega a CDMX

La industria cinematográfica en México poquito a poco se recupera del complicado momento que atravesó el año pasado. En ese sentido, el 2021 nos ha traído festivales, estrenos y muchos eventos para seguir disfrutando de increíbles largometrajes de todo tipo y ahí, Ambulante tiene un espacio inigualable.

Una vez más, la reconocida gira de documentales se ha abierto camino a lo largo de varios estados de la República Mexicana y lo hace para traernos un compilado de material espectacular, crítico, intenso que desde luego, invita a la reflexión en todo momento.

Pues bien, la mesa está servida para que Ambulante traiga la gira de documentales y otras películas a la Ciudad de México en los próximos días. A continuación, les mostramos algunas cintas de las tantas que no se pueden perder.

Ambulante trae su gira a la CDMX

… Pero antes que nada, les contamos brevemente sobre el paso de la gira de documentales de Ambulante en la capital mexicana. Por si no tienen el dato, tomen nota: las proyecciones de los diversos documentales se llevarán a cabo del 1 al 5 de diciembre en diversos cines del área metropolitana (POR ACÁ les dejamos nuestra guía rápida con las salas y su dirección).

Luego, del 6 al 15 del mismo mes, la organización pondrá algunos de los largometrajes disponibles en su sitio web para que los vean. Si quieren tener el programa a la mano, EN ESTE ENLACE lo pueden descargar. Ahora sí, solo queda disfrutar del contenido que Ambulante trae… y si no saben por dónde empezar, a continuación les mostramos algunas películas que deben tener en el radar.

Te nombré en el silencio

Director: José María Espinosa

La puedes ver en: Cinépolis Diana (viernes 3 de diciembre) y Cinépolis Universidad (sábado 4 de diciembre).

Te nombré en el silencio es sin duda alguna, uno de los documentales más intensos que retrata a grandes rasgos uno de los pesares más grandes en el espectro de la delincuencia en México: las desapariciones forzadas. Aquí, conoceremos la misión de la señora Mirna, quien busca a su hijo desde 2014, y la colectiva de mujeres conocidas como Las Rastreadoras de El Fuerte, mismas que han decidido tomar acción en el norte de Sinaloa ante la ineficacia -e incompetencia- de las autoridades.

POR ACÁ, puedes checar nuestra entrevista con el director José María Espinosa sobre este documental que se ha llevado varios reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Usuarios (Users)

Director: Natalia Almada

La puedes ver en: Cinépolis Diana (4 de diciembre), Cinépolis Universidad (5 de diciembre); del 6 al 15 en el sitio web de Ambulante.

Cada vez nos encontramos más y más inmersos en la tecnología y aunque el objetivo primordial de esta es mejorar nuestra vida, no siempre resulta así. ¿Cuál es el límite entre lo benéfico y lo que complica nuestra vida desde las invenciones tecnológicas? ¿De verdad dependemos tanto de estas?

Users de Natalia Almada es una carta audiovisual en la que cuestiona cómo el uso de la tecnología incluso nos ha deshumanizado bajo la creencia de un progresismo que tiene, evidentemente, un lado negativo que quizá no queremos ver.

Cruz

Directora: Teresa Camou

La puedes ver en: Cine Tonalá (3 de diciembre); disponible en el sitio de Ambulante del 6 al 15 de diciembre

Este documental nos muestra la impactante historia de Cruz, un exlíder rarámuri de origen Tarahumara que hace tiempo fue expulsado junto con su familia de su pueblo, esto por negarse a trabajar bajo las órdenes del crimen organizado. Ha perdido todo: su hogar, sus tierras, su identidad y la vida de sus dos hijos.

Ahora él, quien vive actualmente exiliado, se mantiene firme buscando el apoyo de las autoridades para que le ayuden a recuperar un poco de la vida que le obligaron a dejar atrás. Este es un largometraje que no solo cimbra al que lo vea, sino que retrata la realidad de muchas familias que deben ceder prácticamente todo contra su voluntad debido al crimen organizado.

El silencio del topo

Director: Anaïs Taracena

La puedes ver en: Cinépolis Universidad (3 de diciembre), Cinépolis Diana (4 de diciembre); llegará de manera digital al sitio de Ambulante del 6 al 15 de dic.

Aquí tenemos un aventurero y fantástico documental sobre Elías Barahona, un periodista guatemalteco al que se le conoce como “El Topo”. Su mayor trabajo: haberse infiltrado, en la década de los 70, dentro del corazón de uno de los gobiernos más represivos y totalitarios de su país. Ahora él, un tipo sumamente reservado, rompe el silencio nos muestra las grietas de una verdad oculta durante años.

Pequeño Samedi

Director: Paloma-Sermon Daï

La puedes ver en: Cinépolis diana (3 de diciembre), Cinépolis Universidad (5 de diciembre); digital en el sitio de Ambulante del 6 al 15 de dic.

Pequeño Samedi (o Petit Samedi en su título original), la directora Paloma-Sermon Daï nos entrega un documental con la desgarradora historia de un hombre de cuarenta-y-tantos años llamado Damien. Él ha vivido cerca de 20 años luchando contra su adicción a las drogas duras. Ha intentado desintoxicarse por años, pero no lo ha logrado.

Y aunque él constantemente ha fallado en esos intentos, no deja de recibir el apoyo de su madre Ysma, con quien vive. Sin embargo, ella no sabe si consecuentarlo tanto ha sido lo que provoca que Damien no logre ‘dejar el nido’ y sobre todo, supere sus adicciones. A pesar de ello, mantienen un estrecho vínculo madre e hijo que volverá a ponerse a prueba cuando él intente una vez más desintoxicarse.

Lleno de intensidad, los protagonista de esta historia son nada más y nada menos que la madre y el hermano de la directora.

Una banda de chicas

Directora: Marilina Giménez

La puedes ver en: el sitio de Ambulante cuando llegue a su transmisión digital del 6 al 15 de dic.

Sabemos que la escena musical argentina es amplia y rica en estilos, pero como sucede en diferentes mercados, los grandes espacios los dominan los exponentes masculinos. ¿Eso quiere decir que no hay representación femenina? No del todo y eso es algo que Una banda de chicas de Marilina Giménez pone ante nuestros ojos.

Diversas artistas y bandas mayormente compuestas por mujeres, nos muestran una escena musical femenina que se abraza, que se muestra llena de talento. Pero a pesar de ser tan diverso y vasto el espectro de mujeres en la escena, ¿por qué no tienen tanta exposición? Pues bien, este documental pone sobre la mesa la desigualdad de la industria en Argentina y abre el debate sobre cómo esto seguro se replica a lo largo de Latinoamérica.

Las brujas del oriente

Director: Julien Faraut

Puedes verla en: Cinépolis Universidad (3 de diciembre), Cinépolis Diana (5 de diciembre); digital en el sitio web de Ambulante del 6 al 15 de diciembre

Las brujas del oriente no solo es el nombre de este intenso documental que te dejará al filo del asiento. Este, de hecho, era el sobrenombre con el que se bautizó al equipo femenil de voleibol de Japón en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. Así les llamaban porque su estilo de juego era ‘sobrenatural’ en el mejor sentido de la palabra y todo ello, derivaba de un intenso entrenamiento y una recia preparación.

Julien Faraut explora a las integrantes del equipo ahora que rondan la tercera edad. Detrás de los récords y las legendarias victorias, hay marcas de vida importantes, tanto en lo personal como en lo profesional, además un pasado épico que pocos conocen. Por ello, este documental busca enmarcar y hacer justicia a la leyenda de estas deportistas.