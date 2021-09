9/11: 5 películas que cambiaron tras el atentado a las Torres Gemelas

El mundo cambió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Desde la seguridad en los aeropuertos internacionales (ACÁ lo que se podía hacer antes), hasta lo que la nación más poderosa en la Tierra entendía por seguridad y poder. Un grupo de terroristas vulneraron todos sus filtros y terminaron con la vida de más de 3 mil personas en tres distintos ataques, el más impresionante en la ciudad de Nueva York cuando dos aviones impactaron las Torres Gemelas. AQUÍ imágenes inéditas.

En menos de tres horas, ambos edificios colapsaron. 20 años después, seguimos asimilando lo que sucedió. El porqué y el cómo. El mundo cambió. Comenzó una guerra que ahora descubrimos no cumplió con su objetivo a pesar de los esfuerzos que se traducen en miles de vidas más perdidas.

Aquel 11 de septiembre de 2001, también tuvo un impacto en la mayoría de las industrias, y la del entretenimiento no fue la excepción. Se retrasaron estrenos importantes, se editaron películas y series, se evitaron conversaciones entre los personajes y cualquier referencia al terrorismo, explosiones, ataques, o la mención de las Torres Gemelas.

The Sopranos, por ejemplo, editó sus créditos iniciales para remover las Torres Gemelas (las cuales se veían en el espejo retrovisor). Sex and the City corrió la misma suerte. Muchos interpretaron esos cambios como una manera de evitar rememoar la tragedia mientras otros pensaron que se estaba borrando la existencia de lo que alguna vez fue… Una conversación compleja, sin duda, que se sigue dando.

Así que por acá recordamos algunas de las series y películas que fueron editadas, cambiaron sus diálogos y/o escenas, sus pósteres, las fechas de estreno… o bien, se negaron a hacerlo, a partir del 9/11.

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

En 1954 se J. R. R. Tolkien publicó The Lord of the Rings: The Two Towers (El señor de los anillos: Las dos torres) como parte de una de las sagas literarias más importantes en la historia de la literatura y que tendría un enorme impacto en el cine. Casi 20 años después de su publicación, se construyeron las Torres Gemelas en Nueva York. Coincidimos: ningún evento relacionado con el otro.

Para finales de 2002, Peter Jackson tenía preparado el estreno de esta cinta, la segunda de su trilogía, después del enorme éxito que tuvo La comunidad del anillo en 2001. Sin embargo, tanto su estreno como su impacto en taquilla se vieron amenazados a partir de que se pidió que se cambiara el título de Las dos torres por estar directamente relacionadas con las Torres Gemelas. Y de hecho, la petición no sólo era para la cinta, sino se pidió que se cambiara también el título del libro.

Tanto el director como los productores y todos los involucrados (New Line Cinema), rechazaron las peticiones y la película se lanzó con el título original respetando su fuente: The Lord of the Rings: The Two Towers. Esta película recaudó más de 900 millones de dólares en todo el mundo.

E.T. (1982)

¿Por qué diablos una película que se estrenó 19 años antes del atentado terrorista sufriría cambios a partir de este evento? Pues, bien, en 2002 se celebraría el 20 aniversario del clásico de Steven Spielberg con el relanzamiento de la cinta. Pero considerando que la conversación aún estaba fuerte respecto a los ataques, es que cambiaron detalles pequeños de la película original.

Por ejemplo, eliminaron toda referencia a armas y narrativas de ataque. En la cinta original, cuando los agentes persiguen a Elliott por tener en su bici a E.T., llevan armas. En la edición de 2002 eliminaron las armas y les pusieron walkie talkies para evira hacer referencia a cualquier situación de violencia.

Otro cambio que sufrió la cinta, es que en 1982 la madre de Elliot, llamada Mary, le dice a su hijo “You are not going as a terrorist“ (No irás disfrazado como un terrorista) a partir de su disfraz de Halloween. En 2002, la palabra “terrorista” cambió a “hippie”. Son pequeños cambios que quizá para la mayoría pasaron desapercibidos, pero que fueron importantes.

Algo similar suecidó con Armageddon de Michael Bay. La cinta se estrenó en 1998, pero después del 9/11 y cuando la película salía en la televisión, se editó para remover la escena en la que las Torres Gemelas se ven afectadas por la caída de los meteoritos en la ciudad de Nueva York.

Spider-Man (2002)

Era el principio del milenio y Spider-Man era EL superhéroe. Tobey Maguire se convirtió en Peter Parker junto a Kirsten Dunst como MJ en una de las trilogías más populares dentro del género y el cine. Los teasers prometían los mejores efectos especiales y una emocionante experiencia. Spider-Man se estrenaría en mayo de 2002, por lo que comenzaron a salir las primeras imágenes y clips a finales de 2001.

Y este es, quizá, el ejemplo más popular de cómo los atentados influyeron en los promocionales, las narrativas y demás. Saldría un teaser en la que unos criminales huyen en un helicóptero, pero se quedan atorados en una enorme telaraña tejida entre las Torres Gemelas de Nueva York. Los que lo vieron quedaron impresionados, pero el teaser dejó de presentarse a partir de que se consideró poco sensible ante las circunstancias: las Torres habían desaparecido.

The Sum of All Fears (2002)

Por increíble que parezca, muchas películas y series cambiaron algunos de sus diálogos o escenas para evitar hacer referenci a las Torres Gemelas. Pero fue a partir de los atentados del 9/11, que se impulsaron las historias que hacían referencia no a los ataques terroristas como tal, sino al combate al terrorismo. Los héroes americanos que sacrifican sus vidas para detener a los malos.

The Sum of All Fears de Phil Alden Robinson y protagonizada por Ben Affleck y Morgan Freeman, fue una de las películas que “aprovechó” la conversación. Basada en el personaje de Jack Ryan, creado por Tom Clancy, deben evitar que se lleve a cabo un ataque terrorisa en un estadio de Baltimore.

En la novela, los terroristas son de origen arabe; así que para evitar la relación directa con el 9/11, los criminales cambiaron a ser neonazis que se hacían pasar por rusos. La fórmula perfecta de las películas de acción y espionaje: el ir y venir de la Guerra Fría. El cambio fue importante para no reforzar el estereotipo del árabe/musulman como terrorista.

Justamente, para evitar una imagen negativa en la comunidad musulmana y/o árabe, también se editó Back to the Future y la referenciaa los “libaneses terroristas” que hacen un trato con Emmett Brown para conseguir material nuclear. De nueva cuenta, la palabra “terrorista” cambió a “nacionalistas”.

Lily & Stitch (2002)

Después de los atentados a las Torres Gemelas, se convirtieron en el elefante blanco. Era innegable el impacto de la tragedia, pero tampoco se podía no reconocer su existencia y cómo durante años fueron parte del imaginario de la ciudad. Sin embargo, la otra parte radicó en la violencia por sí misma. Y aquí es donde está el cambio que surfrió la cinta animada Lilo & Stitch.

¿Recuerdan la escena en la que Stitch (junto a Jumba, Pleakley y Nani) intenta salvar a Lilo, quien fue secuestrada por Gantu? Hay una persecución entre la nave espacial de Jumba y la de Gantu. Sin embargo, en la primera versión de la cinta, Stitch y compañía piloteaban un avión comercial que iba en picada.

El avión llega a la ciudad, causa algunos detrozos y de hecho, utiliza un edificio como pista de aterrizaje. Algunas partes de esta secuencia (Pleakley va como un pasajero que comienza a caer en pánico) fueron eliminadas mientras otras se quedaron con cambios sutiles como que no se trata de un avión comercial, sino una nave, y quedó fuera toda referencia a la ciudad destruida.