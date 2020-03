Sabemos que en estos momentos puede que estén buscando qué hacer y con qué matar el tiempo mientras inicia el aislamiento social en México. Es probable que en estos momentos estés haciendo home office o de plano descansando en la comodidad de tu hogar, y puede que ya te hayas echado algunas series o películas para matar el tiempo o quizá te aventaste alguno de los discos que te faltaba por escuchar, pero nunca está de más aprender algo nuevo y Doméstika tiene la solución para eso con sus cursos.

Resulta que la plataforma española para aprender cosas nuevas a través del maravilloso internet, con el fin de apoyar a todos aquellos que están recluidos en sus hogares para evitar el enorme contagio del coronavirus, ha decidido poner completamente gratis algunos de los cursos que ofrece vía online. De acuerdo con su página oficial, esto lo hicieron para animar a todas las personas a que no dejen de a prender y sobre todo que en estos momentos complicados tengan chance de desarrollar su lado más creativo.

Entre los cursos que están ofreciendo por internet hay una enorme selección, prácticamente para todos los gustos y para toda la familia. El primero de ellos es de Dibujo y creatividad para pequeños grandes artistas, aunque no se dejen engañar porque no solamente va dirigido a los más pequeños del hogar, pues con él aprenderán a entrenar la creatividad usando solo las manos, el cerebro y algunas herramientas básicas. Ya que estamos hablando de los niños, también cuentan con un curso de Técnicas de estampación, en el que los chiquillos y chiquillas se convertirán en todos unos masters de los sellos.

Si lo suyo es bordar y hacer todas esas cosas que le gustarían a la tía Cositas, les recomendamos entrarle al curso de Técnicas básicas de bordado: puntadas, composiciones y gamas cromáticas, donde seguramente podrán crear miles de diseños cool. Pero ya clavándonos en el aspecto digital, hay tres opciones que no podrás desaprovechar, la primera es Fotografía y vídeo profesional con tu móvil, que como su nombre indica te ayudarán a sacarle provecho a la cámara que tienes en tu teléfono celular.

Por otra parte tenemos algo más pro, para todos aquellos que aman subir fotos a sus redes sociales hay uno específicamente de Fotografía creativa enfocado a este lado. Ya para terminar este lado multimedia, también ofrecen un curso en el que tendrás chance de crear un blogg con el cual puedas crear contenido atractivo para tu audiencia.

Y ahora sí, para las mentes que de plano no se pueden quedar quietas y que están pensando en dibujar o animar les tenemos muuuchas opciones. Para empezar hay un curso de Introducción a la creación de personajes estilo cartoon, en el que podrás encontrar tu estilo e idear personajes únicos o si eres más pro quizá te sirva el de Ilustración de caricaturas vectoriales. Ya para terminar, tenemos dos cursos que si eres fan de las películas animadas amarás por completo como el de Stop Motion for fun! o si le tiras a las grandes ligas seguro te echarás completito el de Rotoscopia: dibuja una animación frame a frame con el que aprenderás a dibujar con Photoshop, Art Rage y After Effects.

Como decíamos, todos estos cursos son completamente gratis y lo mejor de todo es que si ustedes lo desean pueden aventárselos todos, así aprenderán un montón de cosas al terminar este periodo de resguardo por el coronavirus. Si quieres ver todos y cada uno de los cursos que Doméstika tiene para ti, así como otros que ya tienen costo extra, puedes checarlos justo POR ACÁ.