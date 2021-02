La neta: 9 razones por las cuales la saga de ‘Crepúsculo’ aún es popular

El pasado 15 de febrero la saga de Crepúsculo llegó a Netflix para comprobar que a casi 13 años de su primer estreno aún es una de las cintas de romance y vampiros más populares de los últimos tiempos. Y ni se atrevan a decir que no, porque las películas se posicionaron en el top 10 de lo más visto dentro de la plataforma.

Ya sea por la historia, los personajes, algunas situaciones chuscas (o extrañas), entre otras cosas más, no cabe duda de que la saga inspirada en las novelas de Stephenie Meyer llegaron para quedarse y seguir en el gusto de muchos y muchas de nosotros. Incluso aunque a veces nos de pena admitirlo con el mundo.

Aprovechando que muchos han visto la saga de Crepúsculo en los últimos días, ya fuera por primera vez o sólo por el gusto de repetir los diálogos de las películas, acá enlistamos 10 cosas por las que Edward Cullen y Bella Swan siguen siendo tan populares hoy en día.

1.- Porque nos gusta el romance

Por muy fuertes e independientes que seamos, así como la D’Alessio, no podemos negar que muchos nos hemos imaginado cómo sería vivir una historia de amor como las que vemos en las películas, y obviamente Crepúsculo no es la excepción.

Gracias a esta película soñamos con cumplir el deseo de andar con el tipo atractivo, inteligente y raro de la escuela o bien, con la chica misteriosa y antisocial que no siente encajar en algún lado. Porque somos únicos/as y detergentes, claro que sí.

2.- La escena del juego de beisbol

Podrán amar u odiar la saga de Crepúsculo, pero todos estamos de acuerdo que la escena donde los Cullen llevan a Bella a jugar beisbol es épica. No sólo porque está musicalizada con la canción “Supermassive Black Hole” de Muse, también porque en ella podemos ver la impresionante manera en la que los vampiros juegan con ayuda de sus poderes.

3.- El soundtrack de la saga

Hablando de música, las películas de Crepúsculo también se destacaron por varias canciones que aparecieron tanto en escenas de las mismas o como soundtracks oficiales. “Decode”, de Paramore; “Leave Out All The Rest”, de Linkin Park, “Meet me on the Equinox”, de Death Cab for Cutie; “Heavy in Your Arms”, de Florence and the Machine, son algunas de las rolas que nos enamoraron de la historia entre Edward y Bella.

4.- Por las actuaciones de Robert Pattinson y compañía

Ahora sí que ya dependerá de cada quien pensar si las actuaciones de Robert Pattinson, Kristen Stewart y más son pésimas o no tan malas, pero lo que sí es una realidad es que de pronto la mayoría de los personajes de la saga hacían gestos o acciones extrañas que hoy son material para muchos videos graciosos en TikTok. ¡Y con bastante razón!

5.- Imaginar cómo sería si dos personas se disputaran nuestro amor

Estamos más solos que la chancla que se le perdió a Mariana Rodriguez hace unos años, sin embargo, gracias a Crepúsculo muchos fantaseamos cómo sería vernos involucrados en un triángulo amoroso entre dos personas a las que queremos y nos corresponden (no es cierto, hay que tener responsabilidad afectiva, banda).

6.- Nos recuerdan esas épocas de secundaria

Ahorita sí muy indie undergound gluten free, pero a quienes nos gustaba la saga desde que se estrenó (por allá del 2008 con la primera película) el volver a ver cualquier cinta de Crepúsculo nos hace recordar esos días donde creíamos que usar pupilentes de color rojo era buena idea. Eso y que todos nos creían cuando nos pintábamos dos puntos en el cuello con los cuales simulábamos la mordida de un vampiro.

*Sale la saga d crepúsculo en Netflix*

7.- Porque tenemos un crush con los personajes

No podemos evitar mencionar este punto, aunque queramos. Desde Edward Cullen y su familia, pasando por Jacob Black y los lobos, la mayoría de nosotros desarrollamos un crush durísimo a varios personajes de las cintas, al grado de que por su culpa nuestra vara para encontrar a la media naranja quedó muy alta.

Me gusta crepúsculo por la trama

8.- Las películas son tan malas que son muy buenas

Ay ni te hagas, que si la saga de Crepúsculo no te interesara en lo absoluto –como tú aseguras cada que tienes la oportunidad– entonces ni estarías leyendo esto. Es más, seguro eres de los que pone una película “nomás’ para tirar hate” y terminas viendo todas de un jalón.

9.- Los memes

Los memes sobre cosas que pasan en las películas de Crepúsculo no sólo nos llenan de risas (porque entendemos las referencias). También, han captado la atención en las nuevas generaciones, quienes ahora están entrando al mundo creado por Stephenie Meyer para poder entenderlos y de paso, comprobar que estos 9 puntos que acabamos de enlistar son 100% reales no fake. ¿O ustedes qué opinan al respecto?