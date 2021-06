En 2018 se estrenó A Quiet Place, el debut de John Krasinski como director con una historia que replanteó el género de terror y la ciencia ficción: un mundo invadido por criaturas extraterrestres que son ciegas, pero tienen un oído potente. Por lo que cualquier ser vivo o cosa que haga un ruido, es una potencial víctima.

Aquí conocimos a la familia Abbott conformada por Lee y Evelyn, junto a sus hijos Regan, Marcus y Beau. Un día, mientras buscan víveres en un pueblo destruido y desolado, una criatura los percibe y ataca a Beau. Después de algunos años, y ya asentados en una casa modificada para minimizar los sonidos, Evelyn queda embarazada.

¿Se imaginan un bebé en un mundo donde el silencio es la única clave de la supervivencia? Los Abbott han de enfrentarse a este nuevo reto al tiempo de que sanan las heridas provocadas por la pérdida de Beau y la frágil relación entre Lee y Regan, quien es una persona sorda y se comunica por lenguaje de señas.

A Quiet Place Part II

Si no han visto la primera cinta, no es que no le puedan entender a esta segunda parte, pero no tendrán el contexto necesario para comprender el nuevo viaje de la familia Abbott. Así que les advertimos por si leen un spoiler.

En A Quiet Place Part II, después de los eventos trágicos de la primera entrega donde Evelyn queda al mando de la familia con un nuevo miembro, la familia debe buscar un nuevo hogar, encontrándose con otro sobreviviente llamado Emmett (Cillian Murphy) que les da refugio y apoya a Evelyn para que puedan cuidar al nuevo bebé.

La trama de esta segunda entrega para A Quiet Place, es igual de tensa y emocionante que la primera, presentando nuevos agregados en relación a la evolución de los personajes de Regan y Marcus, además de nuevas pistas que nos muestran cómo empezó todo y dónde podría terminar…

Entrevista con Emily Blunt y Cillian Murphy

Tuvimos la oportunidad de platicar con Emily Blunt y Millicent Simmonds, quienes vuelven a los personajes de Evelyn y Regan para hablar de esta segunda entrega. También tuvimos la oportunidad de charlar con Cillian Murphy, quien se integra al elenco en el personaje de Emmett, un sobreviviente que ayuda a la familia, y a la vez, protege a Regan.

Acá les dejamos la entrevista completa de A Quiet Place Part II: