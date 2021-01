¡A volar! Estas son las aerolíneas más seguras del mundo para viajar en 2021 ✈

¡Por fin podrás superar tu aerofobia! Luego de dos años de espera, ‘Airline Ratings‘, la máxima autoridad de evaluación aérea, publicó el ranking de las aerolíneas más seguras del mundo para viajar en 2021. Calificando la incidencia de accidentes fatales y muertes en la última década, capacitación de los pilotos, auditorías y desde luego, la aplicación de los estándares internacionales contra el COVID-19. Garantizando que llegarás a salvo a tu destino.

Si bien es cierto que el SARS-CoV-2, nos tomó a todos por sorpresa, siendo el sector turístico uno de los más afectados a nivel global, obligando a la firma a suspender el ranking del 2020, también lo es que, con pandemia o sin ella, el mundo sigue girando y la gente sigue viajando. Así que ya sea por placer, negocios o trabajo, este listado sin duda será una herramienta indispensable, que te ayudará a decidir en qué aerolínea deberías comprar tu próximo boleto. Aunque la única sorpresa, es que desde el último ranking en 2019, las mejores aerolíneas del mundo, incluyendo las mexicanas, se han convertido en mucho más seguras, puntuales y eficientes. Mientras que las que ocupaban los últimos puestos, han caído en picada.

Qantas

Por cuarto año consecutivo, Qantas es la línea más segura del mundo para viajar en 2021 y no es de gratis. En sus cien años de historia la aerolínea con bandera australiana, nunca ha tenido un accidente catastrófico, ni siquiera ha reportado muertes por cusas ajenas en el aire, acumulando récords realmente sorprendentes por operaciones, seguridad, atención y puntualidad.

Y no solo eso, Qantas tan sabe que es la mejor, que desarrolló el Future Air Navigation System’, un sistema de monitoreo de los motores de toda su flotilla en tiempo real, que registra datos de vuelo para seguir las aeronaves y el desempeño posterior de la tripulación y de aterrizajes automáticos.

Si por algo se ha caracterizado la aerolínea, es por ser el primero en introducir las 16 principales mejoras de seguridad en los últimos 60 años, incluyendo la seguridad de sus pasajeros contra el COVID-19. Además de las consideraciones pertinentes, Qantas pretende vacunar a todos los viajeros, tanto nacionales e internacionales antes de subir al avión.

Qatar Airways

Como si el país de Oriente Medio no ha crecido lo suficiente en el último año, en plena víspera del Mundial del 2022, Qatar Airways coquetea con todos los futbolistas de corazón al lucirse como una de las mejores aerolíneas del mundo. Airline Ratings, certifica a la aerolínea con cinco estrellas, tomando en cuenta la calidad de su aeropuerto, calidez a bordo y servicio de personal, además de cumplir con todos y cada uno de los estándares internacionales.

Como parte de la lucha contra la propagación del SARS-CoV-2, Qatar Airways requiere que los pasajeros que viajan desde ciertas puertas de enlace presenten un resultado negativo de la prueba médica COVID-19 por RCP al registrarse. Por su parte, la aerolínea promueve el distanciamiento social, así como el uso de mascarilla y careta durante todo el vuelo.

Air New Zeland

Nueva Zelanda se ha convertido en la nueva tierra prometida y para muestra un botón. Air New Zeland, ocupa el tercer lugar de las aerolíneas más seguras para viajar en 2021. Los editores del Airline Ratings, tomaron en cuenta el historial de accidentes e incidentes que es mínimo.

De acuerdo a la consultoría holandesa ‘To70’, los incidentes en vuelos comerciales se redujeron en más del 50% en 2020. Aunque el único tache, proviene de las 257 muertes en el aire registradas. Pero, tranquilo, esto equivale al 0.18% de muertes por millón de vuelos. Además, la gran mayoría fueron provocadas por causas ajenas al vuelo.

Como medidas de seguridad adicionales, todos los pasajeros que lleguen a Nueva Zelanda, deben registrar su alojamiento de aislamiento administrado y recibir un cupón del sistema de asignación de aislamiento administrado antes del check-in.

British Airways

Una de las consentidas por muchos, se estrella hasta el décimo lugar este año. A pesar de que la aerolínea británica aumentó su flota, tuvo un gran número de incidentes no críticos que literalmente la mandaron a volar en el ranking de las aerolíneas más seguras para viajaren 2021. No obstante, la comodidad, el servicio, puntualidad y cuentas claras, son factores importantes que ayudan en el contrapeso.

Asimismo, la aerolínea se ha convertido en una de las más exigentes en cuanto a pruebas de COVID-19, a tal grado, que los test se tienen que pagar y realizar dentro de la misma aerolínea y antes de subir al avión. Lo bueno, es que los viajeros pueden decidir qué tipo de test realizarse.

Virgin

Con más de 65 años en los negocios, Richard Branson no solo consiguió ser uno de los empresarios más exitosos del mundo, sino que también, posee dos de las aerolíneas más seguras del mundo. ‘Virgin Atlantic’ que opera en el Reino Unido y ‘Virgin Australia’, destacan con siete estrellas gracias al constante mantenimiento a su flota, cero accidentes ni incidentes graves, así como espacio, limpieza, puntualidad y comodidad, garantizando seguridad y viajes placenteros.

Aerolíneas Mexicanas

Como les decía este ranking nos deja sin sorpresas. Aeroméxico mantiene la excelencia en temas de seguridad y confort, alcanzando las siete estrellas. Un dato importante, es que las evaluaciones se realizan de forma independiente a los datos proporcionados por cada aerolínea. Mientras que en temas de combate a la pandemia, Airline Ratings, celebra que cumple con todas las previsiones contra COVID-19, tales como distanciamiento social en el embarque, uso de equipo de protección personal de las asistentes de vuelo, kit desinfectante para los pasajeros y desinfección de las aeronaves entre otras.

Por su parte, las aerolíneas de bajo coste ‘Volaris’ y ‘Viva Aerobús’ tuvieron un fallo en cuanto a incidentes graves relacionados con los pilotos y auditorías respectivamente, aunque no por ello se quedan fuera de las aerolíneas más seguras para viajar en 2021. Aunque, las dos cumplen con los estándares internacionales contra el COVID-19, ambas fueron amonestadas por no brindar un kit desinfectante a los pasajeros. En tanto que de Interjet, mejor ni hablamos. No por nada la aerolínea atraviesa por una de las peores crisis de su historia.