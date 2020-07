‘A Wild Hare’: El corto de 1940 que presentó a Bugs Bunny al mundo

El 27 de julio de 1940, Bugs Bunny apareció oficialmente junto a Elmer Gruñón en A Wild Hare, por primera vez. Siendo el primero de más de 175 cortos animados protagonizados por el conejo más famoso del mundo de Warner Brothers.

Fue hace 80 años que Bugs Bunny salió de su madriguera para convertirse en uno de los personajes de caricatura más icónicos e importantes de toda la historia. Probablemente sólo un escalón abajo de otro personaje de orejas grandes: Mickey Mouse.

También puedes leer: ¡YA SALIÓ LA PRIMERA IMAGEN Y EL TÍTULO DE ‘SPACE JAM 2’ CON LEBRON JAMES!

A Wild Hare es un pequeño cortometraje, que ahora es familiar para todos los que alguna vez hayan prendido una televisión. Cuenta la primera historia de Bugs Bunny mientras Elmer Gruñón sale a cazar un conejo. Pero para su mala suerte, ese conejo en cuestión es Bugs y es mucho más inteligente que él.

Fue aquí cuando el mundo escuchó por primera vez la famosa frase “What’s up, Doc?/¿Qué hay de nuevo, viejo?” que ha perdurado a través de los años por su gran frescura. Esta gran frase ha sido escuchada hasta por el mismo Michael Jordan en 1996 en Space Jam y seguramente la escuchará LeBron James en Space Jam: A New Legacy.

También puedes leer: LA HISTORIA DETRÁS DEL MEME: EL BUGS BUNNY COMUNISTA (100% REAL NO FAKE)

Bugs Bunny fue desarrollado a finales de la década de 1930 por una serie de caricaturistas de dibujos animados en Warner Brothers. Fue Happy Rabbit, el primer prototipo de Bugs, que apareció en el corto Porky’s Hare Hunt el 30 de abril de 1938. Su segunda aparición fue en Prest-O Change-O, en 1939, pero su presentación oficial como Bugs Bunny fue en A Wild Hare de 1940.

Fueron Friz Freleng, Tex Avery y Chuck Jones quienes desarrollaron el personaje, y fue el famoso actor de voz Mel Blanc le dio a Bugs su chiste familiar, estilo Brookly. Los Bugs terminados presentados en A Wild Hare fueron un éxito inmediato y el productor Leon Schlesinger pidió nuevas caricaturas de Bugs Bunny.

On this day, 80 years ago, Bugs Bunny appeared for the first time in the Warner Bros. cartoon: ‘A Wild Hare’. pic.twitter.com/8YpPkAroI7

— Mental Floss (@mental_floss) July 27, 2020