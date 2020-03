Aaron Paul irrumpió en la escena de la actuación con Breaking Bad y su amado personaje Jesse Pinkman, haciéndose de nombre reconocido en el proceso. Ahora, después de seis temporadas interpretando a Todd Chávez en la sorprendentemente conmovedora animación BoJack Horseman, se está preparando para su próximo gran papel. Pero a medida que Covid-19 se exparse por el mundo, reconoce que es extraño tratar de promover el mundo épico de HBO Westworld. Lo interesante, es que en una entrevista para NME, Aaron Paul dijo que consideró interpretar a Kurt Cobain en una biopic de Nirvana en un momento de su carrera.

Historicamente, las biopics siempre han sido un éxito en pantalla como Amadeus de 1984, La Bamba con Lou Diamond Phillips interpretando al músico Ritchie Valens, y The Doors con Oliver Stone prestando su escandalosa mano a esta película biográfica de Jim Morrison. Pero en estos últimos años, parece que están despertando el interés general más que nunca y por supuesto, una mina de oro para la industria cinematográfica.

Bohemian Rhapsody, la película autobiográfica sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen, sacudió al mundo entero con la actuación de Rami Malek. Su éxito fue tal, que recaudaron más de $900 millones de dólares en taquilla. Ante su profundo éxito, no se hizo esperar Rocketman, la película musical de drama basada en la vida del músico Elton John, dirigida por Dexter Fletcher. Otro éxito más. Viendo hacia futuro, nos esperan varias más como la de Aretha Franklin y los Bee Gees. ¿Pero cómo les caería una de Nirvana interpretada por Aaron Paul?

Muchos años antes que estas biografías musicales fueran tendencia mundial, Paul protagonizó un trailer de parodia de Funny or Die para The ‘Weird Al’ Yankovic Story, interpretando al preciado parodista. “Pensé que era genial”, dijo Paul sobre la parodia. “Que él tuvo este amor torturado con Madonna, ¡clásico! Sabes, Al es un hombre tan hermoso. He sido fanático de sus cosas durante toda mi vida”.

Para continuar hablando sobre personas que ha interpretado o querido interpretar, Paul dijo que Cobain siempre ha estado en su mente. “Cuando me mudé a Los Ángeles pensé bastante en Kurt Cobain y en lo que sucedió, y me encanta Nirvana. ‘Smells Like Teen Spirit’ fue uno de los primeros discos que compré con mi propio dinero, así que pensé que podría ser interesante (interpretar a Cobain)”, dijo para finalizar. ¿Les gustaría ver a la estrella de Breaking Bad interpretar al legendario Kurt en una biopic?