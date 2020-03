El próximo 16 de marzo se estrenará la tercera temporada de Westworld, la exitosa serie de HBO que nos muestra la vida dentro de un parque de diversiones ambientado en el lejano oeste, que está acompañado de varios robots que le ayudan al espectador a vivir una experiencia realista dentro del complejo, y la cual en esta nueva temporada nos mostrará la vida fuera del parque así como la sed de venganza de algunos de sus llamados “anfitriones”.

Si bien muchos quieren saber cómo finalizará el enfrentamiento entre Dolores (Evan Rachel Wood) y Bernard (Jeffrey Wright), o la forma de vivir de los anfitriones fuera de Westworld, una de las incógnitas más grandes en torno a la nueva temporada del show también es la participación de Aaron Paul, mejor conocido por haber interpretado a Jesse Pinkman en Breaking Bad, quien se une al reparto de la serie en los nuevos capítulos que están a nada de estrenarse.

Justo tuvimos la oportunidad de platicar con el actor estadounidense de lo que siente al unirse a esta serie de HBO, cuya participación tuvo que posponer debido a que había aceptado un papel minutos antes de que le ofrecieran estar en la serie de televisión: “Estaba a segundos de haber cerrado un trato que me iba a llevar a Canadá, algo que me encantaba y con lo que estaba realmente emocionado. De pronto mi equipo me habló y me dijo ‘No sé si quieras escuchar esto, pero Liza y John quieren sentarse contigo y lanzarte la idea de cómo te ven en el futuro de Westworld'”, mencionó Aaron, bromeando en que exclamó en ese momento que iba a renunciar al otro show para darle el sí a la serie de HBO.

El personaje al que Aaron Paul le da vida en la serie creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, es Caleb, un trabajador que se ve constantemente amenazado y decepcionado por la competencia laboral que representan los robots para los humanos como él, algo que lo hace buscar el pan de cada día por los medios equivocados. En pocas palabras el personaje de Paul retrata la esencia de lo que nos hace humanos y nos diferencia de los robots, incluso cuando se trata de tomar decisiones.

“Creo que un personaje que puede dar el punto de vista de un hombre de la clase trabajadora, viviendo en esta sociedad futurista afuera de los muros de Westworld. En las primeras dos temporadas, la mayoría del tiempo, todo sucede en Westworld. Ahora es un mundo diferente y (Caleb) nos da una perspectiva diferente de cómo se solía ver a la humanidad dentro de la serie”, nos contó el actor .

Si bien muchos podrían (probablemente) encontrar una diferencie entre Caleb y Jesse, Aaron afirma que más allá de interpretar papeles de “bueno” o “malo”, escoges los personajes que le transmitan un impulso: “No me importa interpretar a chicos malos, tampoco a los que son héroes. Constantemente escojo los personajes que me gustarían ver en la pantalla, así sea un héroe o un villano”, detalla.

“No creo que Caleb sea un tipo malo, ¿o sí lo es? Pero bueno, me gusta encontrar un impulso honesto, no quiero ser el típico sujeto que se enrolla el bigote y se ríe de una manera aterradora, necesito que haya un impulso honesto detrás de ello. Me encanta el drama realmente intenso, es lo que amo ver, algunas comedias son buenas, para mí es duro enamorarme de las comedias, especialmente escritas. No estoy en contra pero sí”.

A pesar de que en la serie el personaje de Aaron Paul está fuertemente ligado con la tecnología, y de hecho trabaja de la mano con ella, en la vida real es todo lo contrario, pues el actor se alejó de ella hace un tiempo y al ver cómo ese sencillo había repercutido en su vida, decidió hacer a un lado a la tecnología de manera definitiva.

“No tengo una computadora, no he tenido una desde hace como 10 años. Me robaron dos computadoras antes y eso me dejó destrozado. Pero dije ‘No me voy a comprar una nueva, no la necesito’, y luego ya estaba como ‘oh, un poco de mi vida regresó a mí'”, menciona el actor. “Instantáneamente sentí que tenía más tiempo durante el día, como cuando dejé de fumar. Ahora dejo mi teléfono todo el día, tengo miles de correos no leídos en mi teléfono, les digo a los que me llaman que dejen un mensaje, soy terrible conversando por texto. Unos piensan que eso es terrible, pero me encanta”.

Aaron Paul afirma que ser parte de Westworld es una de las cosas que más le han emocionado en su carrera como actor, ya que es un gran fanático dela ciencia ficción: “Volví a ver la película cuando comenzaron a transmitir el show. Estaba muy emocionado de que Lisa y John fueran responsables de traer esto a la vida. Amo la ciencia ficción, siempre ha sido mi género favorito por mucho”, menciona.

“E.T. era una de mis películas favoritas cuando era niño, amo el mundo extraterrestre, todas estas teorías locas que están allá afuera sobre la vida y la tecnología. Ahora creo que2001: A Space Odyssey, es mi cinta de ciencia ficción favorita. Con Westworld creo que estoy muy emocionado por cómo van a catalogar este mundo en la serie”, agregó el actor, quien dice que si hay algo que más ame de la serie es el nuevo mundo al que pertenece y cómo podrían catalogarlo los fans de la producción de HBO.