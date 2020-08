Los 8 abuelos más famosos del cine y la televisión que todos amamos

¡Es Día del Abuelo! Acéptenlo, no hay persona que los consienta más que sus abuelitos. Para muchos, los abuelitos son aquellas personas que enseñan los secretos de la vida, para otros, las abuelitas son las meras meras en las cocinas del hogar y no hay restaurante finolis que le gane a su sazón.

Los abuelos son esas personas que todos aman porque son quienes te apapachan cuando estás enfermo, te dan en secreto un billete “para que vayas y te compres algo” y te defienden de tus papás cuando ellos te regañaron por hacer algo mal.

Hay abuelos tiernos, abuelos regañones e incluso hay abuelos que resultan ser más locos que tú. Para celebrarlos en su día, hicimos esta lista de los abuelos del cine y la televisión que todos quisiéramos tener en nuestra familia.

1.- Carl Fredricksen / Up

Si al principio no te cayó bien por cascarrabias, luego descubriste que era así debido a un gran dolor en su corazón, causada por la pérdida de un ser amado. En ese momento, tu corazón se ablandó y de inmediato se enamoró de este personaje, quien finalmente se convierte en una especie de abuelito para Russell.

2.- Joe / Charlie y la Fábrica de Chocolates (2005)

¿Recuerdas al abuelito de Charlie? Joe se convirtió en la persona elegida por Charlie para que lo acompañara en su travesía a la famosa fábrica de Willy Wonka y, debido a su noble corazón, él y Charlie son capaces de hacerle frente a las ambiciones de sus acompañantes. ¿A dónde te has ido tú con tu abuelito a vivir una gran aventura?

3.- Abraham Simpson / The Simpsons

Quizá Abraham no sea el padre más cariñoso ni al abuelo más bondadoso, pero ama profundamente a su familia. Tanto, que es capaz de enfrentarse a la muerte con tal de salvar a su querido nieto Bart. ¿Recuerdan ese capítulo en donde Burns y “el Abuelo” luchan por un tesoro escondido que data de la Segunda Guerra Mundial? Incluso el capítulo lleva por nombre “Mi héroe, el Abuelo” (Episodio 7 Capítulo 22).

4.- El abuelo Edwin / Little Miss Sunshine

Loco, irreverente… y de repente se le va la mano con alguna que otra droga, sin embargo, ama profundamente a su nieta. Pese a sus problemas personales y a que fuera un poco malhumorado, Edwin nunca dudó en alentar a Olive para que triunfara en el concurso de belleza.

5.- El Abuelo de Heidi / Heidi

¡Agarren el pañuelo pa’ los mocos! La historia de este abuelito debe ser una de las más tristes. El “Viejo de los Alpes” no llegó por casualidad a vivir a las montañas, sino que luego de perder a su amado hijo Tobías, éste cayó en una profunda depresión que lo orilló a aislarse.

Tobías, su hijo, había tenido una hija con su esposa Adelaida (quien murió poco después que Tobías), quien se quedó a cargo de Dete, su tía materna y cinco años más tarde conoció a su querido abuelito. En ese momento, el abuelo se repuso de su depresión y la vida de ambos cambió, convirtiéndose en una de las relaciones más enternecedoras de todos los tiempos.

6.- La reina Clarisse / Diario de la Princesa

Fina, elegante y súper -¡súper!- noble. Así es la reina Clarisse. Pese a no haber estado en gran parte de la vida de Mia y tener un encuentro no tan favorable, pronto ambas descubren que no son tan diferentes una de la otra, naciendo así un gran amor entre ellas. Lo mejor de la reina Clarisse es que, aunque es de las más alta clase social, eso no le impide volverse alocada cuando de divertirse se trata.

7.- Phil y Pookie / Hey Arnold!

Awww! Si hay una pareja de abuelos que todos amamos, es esta. Phil es prácticamente un padre para Arnold y su gran guía para los desafíos de la vida, mientras que su abuela Pookie es una bestia voraz… pero de un gran corazón que no dudará en empujar a su nieto para que afronte la vida sin temor. ¿Quién no querría un par de abuelitos como estos?

8.- Mamá Coco / Coco

Existe una razón de gran peso por la que esta película se convirtió en la más popular en la historia de Pixar y es que, además de lograr representar de manera perfecta las costumbres y tradiciones mexicanas, Lee Unkrich creó con tremenda precisión a su conjunto de personajes, entre los que destacan la abuelita y bisabuelita de Miguel. ¿Su abuela no les quiso dar con la chancla alguna vez? ¿o no se enternecieron con la imagen de Mamá Coco? Yep, la viva imagen de una familia mexicana.