Estas son todas las películas que buscan nominación a los Oscar 2021

A pesar de que la industria cinematográfico es una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus, poco a poco se está recuperando de este duro golpe que recibió. Y eso nos queda claro porque más allá de la situación complicada a la que se están enfrentando –con filmaciones limitadas y cines cerrados–, la gran mayoría de las ceremonias de premiación más importantes de Hollywood siguen en marcha, entre ellas los Oscar 2021.

El evento por la estatuilla dorada más codiciada en el séptimo arte fue de los pocos que se salvaron antes de que el COVID-19 llegara a todo el mundo, pues se llevó a cabo con normalidad en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Sin embargo, en esta ocasión tendrán que adaptarse y tomar todas las medidas de sana distancia para premiar a las mejores películas, actores y técnicos que se rifaron durante el año pasado.

La Academia revela las primeras candidatas a mejor película

El camino hacia el Oscar 2021 arrancó hace unas semanas, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció a los primeros elegibles al máximo galardón. Entre otras cosas anunciaron a los candidatos para categorías como mejor película extranjera, documental, score, canción original, película y cortometraje animado; así como mejores efectos visuales, peluquería y maquillaje.

Sin embargo, faltaba algo muy importante, las cintas nominadas a mejor película. Pero afortunadamente, este 25 de febrero por fin revelaron la lista completa y como siempre están haciendo historia, pues en esta ocasión el número de películas elegibles es superior a las 344; aunque todavía faltaron unas cuantas para superar el récord que ellos mismos impusieron en 1974, con 374 candidaturas al máximo galardón.

¿Cuáles son las elegibles este año?

Sabemos que en estos momentos se estarán preguntando, ¿cuáles son las películas elegibles? Bueno, pues tenemos entre otras a The Father de Florian Zeller, Judas and the Black Messiah de Shaka King, Minari de Lee Isaac Chung, News of the World de Paul Greengrass, One Night in Miami de Regina King, Promising Young Woman de Emerald Fennell, Nomadland de Chloé Zhao, Soul de Pete Docter y Kemp Powers, The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin y On The Rocks de Sofia Coppola.

Aunque también rumbo a los Oscar hay cintas que nos sorprendieron en Netflix, como: The Devil All The Time, Hillbilly Elegy, Ma Rainey’s Black Bottom, I’m Thinking Of Ending Things, Da 5 Bloods, Malcolm & Marie, Mank, The Midnight Sky, Mucho Mucho Amor: The Legend Of Walter Mercado y Over The Moon. Sin embargo, por ahí aparecieron otras producciones que no siempre llegan a esta ceremonia.

En las listas preliminares tenemos sorpresas

Por más increíble que parezca, Doolittle con Robert Downey Jr., Birds of Prey, documentales como Beastie Boys Story y Becoming de Michelle Obama, Extraction, Half Brothers con Luis Gerardo Méndez, el live-action de Mulan, The One And Only Ivan, Sonic The Hedgehog, Earwig And The Witch, Wonder Woman 1984 y Wolfwalkers están dentro de las elegibles a llevarse la estatuilla dorada a mejor película.

Sin embargo, la Academia también le echó el ojo a otras cintas, es por eso que en esta lista preliminar se encuentra Sound of Metal, The Little Things y hasta La Llorona –la película guatemalteca que representa a Latinoamérica en los Golden Globes 2021–. Aunque es importante recordar que muchas de ellas se quedarán en la carrera, pues todavía falta para conocer quienes estarán en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 25 de abril.

Las votaciones para los miembros de la Academia arrancan el 5 de marzo y se cerrarán el 10 de marzo, pero las nominaciones definitivas a los Oscar 2021 se anunciarán hasta el 15 de marzo. Por ahora, lo único que nos queda es esperar a que los críticos y expertos en el séptimo arte den su veredicto y elijan a aquellas producciones que consideren como las mejores del año. Si quieren checar la lista completa de elegibles pueden dar click POR ACÁ.